Gavi, apariție-șoc! VIDEO+FOTO: Jucătorul spaniol și-a respectat pariul din perioada CM 2026

Gavi (22 de ani), mijlocașul Barcelonei, și-a respectat promisiunea făcută în timpul CM 2026.

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Tânărul jucător al catalanilor a devenit campion mondial cu Spania în această vară și și-a schimbat look-ul.

Gavi și-a vopsit părul roz după triumful de la CM 2026

Fundașul lui Real Madrid și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente, iar Gavi și-a vopsit părul.

Mijlocașul Barcelonei s-a tuns, iar apoi și-a vopsit părul roz, așa cum a transmis în timpul desfășurării turneului încheiat luna trecută.

Frizerul lui Gavi a postat un videoclip cu momentul:

Mijlocașul Barcelonei a revenit pe gazon pentru catalani abia în finalul sezonului trecut, după accidentarea gravă suferită la genunchi.

Cu toate acestea, Luis de la Fuente l-a inclus în lotul pentru CM 2026, unde a bifat doar 5 minute, în partida cu Austria, scor 3-0.

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