Amenințat cu moartea   Tensiuni în Coreea de Sud după eliminarea rapidă de la Mondial » Măsuri special luate pentru întoarcere + președintele cere o anchetă

Lotul Coreei de Sud se întoarce acasă după eliminarea din faza grupelor de la Campionatul Mondial 2026, dar revenirea nu va semăna cu primirile obișnuite de la marile turnee.

Federația de Fotbal din Coreea de Sud a decis să nu organizeze o ceremonie oficială la aeroport, după reacțiile dure apărute în urma eșecului naționalei.

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Autoritățile vor întări măsurile de securitate la Aeroportul Internațional Incheon, după ce în mediul online au apărut inclusiv amenințări cu moartea la adresa selecționerului Hong Myung-bo (57 de ani).

Reacții dure în Coreea de Sud după eliminarea de la Mondial

Coreea de Sud a început Mondialul cu o victorie, 2-1 cu Cehia, dar a pierdut apoi cu Mexic și Africa de Sud, de fiecare dată cu 0-1. Rezultatele au lăsat echipa pe locul 3 și în afara „șaisprezecimilor”.

Hong și o parte dintre jucători, printre care Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom și Lee Kang-in, sunt așteptați să ajungă marți dimineață în Coreea de Sud. Son Heung-min și alți fotbaliști ar urma să revină separat.

Selecționerul Hong Myung-bo și-a anunțat demisia înainte ca echipa să revină în țară, conform scmp.com.

Tehnicianul și-a asumat responsabilitatea pentru ratarea calificării în faza eliminatorie, la capătul unui turneu considerat în Coreea de Sud unul dintre cele mai dezamăgitoare din ultimii ani.

Tuturor coreenilor care iubesc și susțin echipa noastră națională, vreau să le cer sincer scuze. Astăzi anunț că mă retrag din funcția de selecționer. Ca selecționer, nicio explicație nu poate fi mai presus de rezultatul final. Nu am reușit să obțin rezultatul pe care oamenii îl așteptau. Toată responsabilitatea este a mea. Hong Myung-bo, selecționerul Coreei de Sud

În Coreea de Sud au apărut afișe în restaurante, puburi și magazine prin care Hong Myung-bo era declarat persona non grata în acele localuri.

Un astfel de mesaj a fost pus la un pub din Anyang, în provincia Gyeonggi, după înfrângerea cu Africa de Sud.

„Ca persoană căreia îi place fotbalul coreean, am fost foarte furios după ce am urmărit acest Campionat Mondial.

Mulți oameni trebuie să fi fost furioși și dezamăgiți, la fel ca mine, pentru că el nu a reușit să își arate calitățile de antrenor”, a spus proprietarul localului, Park Yun-su, pentru Yonhap.

Acesta a explicat însă că afișul a fost pus și ca o glumă pentru clienți: „Sunt o persoană glumeață din fire, așa că l-am pus ca oamenii să îl vadă și să râdă”, a mai spus acesta.

Președintele Coreei de Sud cere verificări după ratarea calificării în 16-imi

Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud, a vorbit public despre eliminarea naționalei.

„Nu sunt doar surprins de acest rezultat neașteptat, sunt complet nedumerit”, a scris Lee duminică pe „X”.

Motivul pentru care sunt posibile astfel de numiri ratate, care nu fac diferența între interesul public și cel privat și pun câștigul personal mai presus de binele public, este faptul că persoanele cu putere de decizie în privința acestor numiri sunt imposibil sau dificil de monitorizat, verificat și tras la răspundere. Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud

Acesta a cerut Ministerului Sportului să verifice dacă problemele de administrare și eventualele decizii preferențiale au contribuit la rezultatul de la Campionatul Mondial.

„Ratarea calificării, care a dezamăgit suporterii, pare să fie rezultatul unor probleme organizaționale și de personal.

Solicit Ministerului Culturii, Sportului și Turismului să investigheze în detaliu circumstanțele exacte ale acestui incident, să analizeze cauzele și să elaboreze măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații și pentru a asigura îmbunătățiri”, a mai spus președintele Coreei de Sud.

8 plângeri analizează poliția în legătură cu procedura prin care Hong Myung-bo a fost numit selecționer. Federația este acuzată că ar fi ignorat mai mulți pași importanți și că nu ar fi organizat un proces transparent.

Ministrul Sportului, Choi Hwi-young, a transmis că fotbalul sud-coreean are nevoie de o analiză profundă, nu doar de o reacție de moment după un turneu ratat:

„Este timpul să discutăm ce ne-a ținut pe loc și să găsim soluții fundamentale. Fotbalul coreean trebuie să o ia de la capăt, de jos”.

Actori și artiști K-pop au criticat jocul naționalei

Nemulțumirea s-a extins și în zona de divertisment. Mai mulți actori și artiști K-pop au comentat public eliminarea, iar unii au criticat deschis lipsa de idei din jocul naționalei.

Han Jung-soo, actor sud-coreean, a fost printre cei mai duri critici ai selecționerului Hong Myung-bo.

Acesta a scris pe rețelele sociale că naționala a avut „cea mai slabă prestație” deși avea „cei mai buni jucători.

Yoon Doo-joon, membru al trupei Highlight, a reacționat într-un live pe YouTube după înfrângerea cu Africa de Sud.

El a spus că „nu îi vine să creadă” și că îl doare foarte tare eliminarea și că are multe lucruri de spus, dar preferă să se abțină.

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