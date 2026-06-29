Amenințat cu moartea   Tensiuni în Coreea de Sud după eliminarea rapidă de la Mondial » Măsuri special luate pentru întoarcere + președintele cere o anchetă
Koreea de Sud. Sursa: fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

Amenințat cu moartea Tensiuni în Coreea de Sud după eliminarea rapidă de la Mondial » Măsuri special luate pentru întoarcere + președintele cere o anchetă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 19:00
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 19:01
  • Lotul Coreei de Sud se întoarce acasă după eliminarea din faza grupelor de la Campionatul Mondial 2026, dar revenirea nu va semăna cu primirile obișnuite de la marile turnee.
  • Federația de Fotbal din Coreea de Sud a decis să nu organizeze o ceremonie oficială la aeroport, după reacțiile dure apărute în urma eșecului naționalei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Autoritățile vor întări măsurile de securitate la Aeroportul Internațional Incheon, după ce în mediul online au apărut inclusiv amenințări cu moartea la adresa selecționerului Hong Myung-bo (57 de ani).

Messi, decodat de FIFA Cele 4 principii din „haosul organizat” prin care Argentina vrea să își apere trofeul mondial
Citește și
Messi, decodat de FIFA Cele 4 principii din „haosul organizat” prin care Argentina vrea să își apere trofeul mondial
Citește mai mult
Messi, decodat de FIFA Cele 4 principii din „haosul organizat” prin care Argentina vrea să își apere trofeul mondial

Reacții dure în Coreea de Sud după eliminarea de la Mondial

Coreea de Sud a început Mondialul cu o victorie, 2-1 cu Cehia, dar a pierdut apoi cu Mexic și Africa de Sud, de fiecare dată cu 0-1. Rezultatele au lăsat echipa pe locul 3 și în afara „șaisprezecimilor”.

Hong și o parte dintre jucători, printre care Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom și Lee Kang-in, sunt așteptați să ajungă marți dimineață în Coreea de Sud. Son Heung-min și alți fotbaliști ar urma să revină separat.

Selecționerul Hong Myung-bo și-a anunțat demisia înainte ca echipa să revină în țară, conform scmp.com.

Tehnicianul și-a asumat responsabilitatea pentru ratarea calificării în faza eliminatorie, la capătul unui turneu considerat în Coreea de Sud unul dintre cele mai dezamăgitoare din ultimii ani.

Tuturor coreenilor care iubesc și susțin echipa noastră națională, vreau să le cer sincer scuze. Astăzi anunț că mă retrag din funcția de selecționer. Ca selecționer, nicio explicație nu poate fi mai presus de rezultatul final. Nu am reușit să obțin rezultatul pe care oamenii îl așteptau. Toată responsabilitatea este a mea. Hong Myung-bo, selecționerul Coreei de Sud

În Coreea de Sud au apărut afișe în restaurante, puburi și magazine prin care Hong Myung-bo era declarat persona non grata în acele localuri.

Un astfel de mesaj a fost pus la un pub din Anyang, în provincia Gyeonggi, după înfrângerea cu Africa de Sud.

„Ca persoană căreia îi place fotbalul coreean, am fost foarte furios după ce am urmărit acest Campionat Mondial.

Mulți oameni trebuie să fi fost furioși și dezamăgiți, la fel ca mine, pentru că el nu a reușit să își arate calitățile de antrenor”, a spus proprietarul localului, Park Yun-su, pentru Yonhap.

Acesta a explicat însă că afișul a fost pus și ca o glumă pentru clienți: „Sunt o persoană glumeață din fire, așa că l-am pus ca oamenii să îl vadă și să râdă”, a mai spus acesta.

Președintele Coreei de Sud cere verificări după ratarea calificării în 16-imi

Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud, a vorbit public despre eliminarea naționalei.

„Nu sunt doar surprins de acest rezultat neașteptat, sunt complet nedumerit”, a scris Lee duminică pe „X”.

Motivul pentru care sunt posibile astfel de numiri ratate, care nu fac diferența între interesul public și cel privat și pun câștigul personal mai presus de binele public, este faptul că persoanele cu putere de decizie în privința acestor numiri sunt imposibil sau dificil de monitorizat, verificat și tras la răspundere. Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud

Acesta a cerut Ministerului Sportului să verifice dacă problemele de administrare și eventualele decizii preferențiale au contribuit la rezultatul de la Campionatul Mondial.

„Ratarea calificării, care a dezamăgit suporterii, pare să fie rezultatul unor probleme organizaționale și de personal.

Solicit Ministerului Culturii, Sportului și Turismului să investigheze în detaliu circumstanțele exacte ale acestui incident, să analizeze cauzele și să elaboreze măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații și pentru a asigura îmbunătățiri”, a mai spus președintele Coreei de Sud.

8 plângeri
analizează poliția în legătură cu procedura prin care Hong Myung-bo a fost numit selecționer. Federația este acuzată că ar fi ignorat mai mulți pași importanți și că nu ar fi organizat un proces transparent.

Ministrul Sportului, Choi Hwi-young, a transmis că fotbalul sud-coreean are nevoie de o analiză profundă, nu doar de o reacție de moment după un turneu ratat:

„Este timpul să discutăm ce ne-a ținut pe loc și să găsim soluții fundamentale. Fotbalul coreean trebuie să o ia de la capăt, de jos”.

Actori și artiști K-pop au criticat jocul naționalei

Nemulțumirea s-a extins și în zona de divertisment. Mai mulți actori și artiști K-pop au comentat public eliminarea, iar unii au criticat deschis lipsa de idei din jocul naționalei.

Han Jung-soo, actor sud-coreean, a fost printre cei mai duri critici ai selecționerului Hong Myung-bo.

Acesta a scris pe rețelele sociale că naționala a avut „cea mai slabă prestație” deși avea „cei mai buni jucători.

Yoon Doo-joon, membru al trupei Highlight, a reacționat într-un live pe YouTube după înfrângerea cu Africa de Sud.

El a spus că „nu îi vine să creadă” și că îl doare foarte tare eliminarea și că are multe lucruri de spus, dar preferă să se abțină.

Citește și

Daniel Pancu, ferm Mesaj pentru conducere la plecarea în primul cantonament cu Rapid: „Asta aștept”
Superliga
17:34
Daniel Pancu, ferm Mesaj pentru conducere la plecarea în primul cantonament cu Rapid: „Asta aștept”
Citește mai mult
Daniel Pancu, ferm Mesaj pentru conducere la plecarea în primul cantonament cu Rapid: „Asta aștept”
Chivu cumpără din Serie A Jucătorul pe care Inter a pus ochii,  după ce negocierile pentru Curtis Jones au intrat în impas » Cât costă și ce salariu are
Campionate
16:51
Chivu cumpără din Serie A Jucătorul pe care Inter a pus ochii, după ce negocierile pentru Curtis Jones au intrat în impas » Cât costă și ce salariu are
Citește mai mult
Chivu cumpără din Serie A Jucătorul pe care Inter a pus ochii,  după ce negocierile pentru Curtis Jones au intrat în impas » Cât costă și ce salariu are

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Campionatul Mondial coreea de sud Hong Myung-Bo Lee Jae Myung
Știrile zilei din sport
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
17:50
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Superliga
16:40
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Citește mai mult
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Campionatul Mondial
10:41
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Citește mai mult
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Superliga
10:30
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Citește mai mult
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:02
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
19:07
Marius Marin a semnat FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
Marius Marin a semnat  FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
18:10
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
18:45
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Top stiri
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Campionatul Mondial
10:25
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Citește mai mult
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Stranieri
09:52
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Campionatul Mondial
16:07
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Citește mai mult
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
B365
29.06
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
Citește mai mult
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 20 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share