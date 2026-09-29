România U18 - Turcia U18 2-0. Succes pentru „tricolori” în prima partidă de la Turneul celor 4 Națiuni, desfășurat în Portugalia.

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Elevii lui Mircea Diaconescu au trei partide programate în această pauză competițională, iar selecționerul a adunat un lot format din stranieri și români din primele trei eșaloane.

România U18 - Turcia U18 2-0 . Victorie pentru tricolori în competiția din Portugalia

Golurile formației noastre au fost marcate de Eduardo Bodnar (42) și Andrei Niculcea (49), informează frf.ro.

Decarul naționalei U18 a fost Alexandru Goncear (17 ani), noul puști-minune al Farului Constanța, care a marcat un supergol în startul acestui sezon, de la peste 60 de metri.

O surpriză a lotului U18 este Deian Geană, jucătorul celor de la Progresul Spartac, echipă care evoluează în Liga 3.

Rezultatele și programul României U18 la Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia:

29 septembrie, ora 13:00 (ora României): ROMÂNIA – Turcia 2-0 , Estadio Municipal de Lousada (Lousada)

, Estadio Municipal de Lousada (Lousada) 2 octombrie, ora 19:15 (ora României): Portugalia – ROMÂNIA , Estadio Municipal das Laranjeiras (Paredes)

, Estadio Municipal das Laranjeiras (Paredes) 5 octombrie, ora 19:00 (ora României): Uzbekistan – ROMÂNIA, Estadio Municipal de Lousada (Lousada)

Generația antrenată de Mircea Diaconescu este calificată la Campionatul Mondial U17, care va avea loc în Qatar, între 19 noiembrie și 13 decembrie.

România a fost repartizată în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.

Lotul convocat de Mircea Diaconescu

PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia);

(Universitatea Cluj), (Real Betis | Spania), (Standard Liege | Belgia); FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Deian GEANĂ (Progresul Spartac), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria);

(CFR Cluj), (FC Rapid), (AS Roma | Italia), (CS Dinamo București), (Fiorentina | Italia), (Real Madrid | Spania), (Progresul Spartac), (Puskas Akademia | Ungaria); MIJLOCAȘI: Daniel MOTÎNTĂU (Universitatea Craiova), Ioan PRECUP (Villarreal | Spania), Denys-Ioan MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

(Universitatea Craiova), (Villarreal | Spania), (Universitatea Craiova), (FC Rapid), (Farul Constanța), (Farul Constanța); ATACANȚI: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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