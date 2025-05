Cornel Șfaițer (59 de ani), președintele lui Poli Iași, a vorbit despre situația echipei sale, înainte de cel mai important meci al sezonului.

Poli Iași a remizat în prima manșă a barajului de menținere/retrogradare, scor 1-1, cu Metaloglobus, pe teren propriu.

Returul va avea loc duminică, ora 21:00, la Clinceni, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Președintele clubului a vorbit despre situația complicată în care se află formația sa și a declarat că acesta este cel mai greu moment din cariera sa, dar s-a declarat încrezător înaintea returului cu Metaloglobus.

Cornel Șfaițer, îngrijorat de situația de la Poli Iași: „ N-am trăit în viața mea astfel de emoții”

„Nu am arătat bine în tur, nu ne-a mai ieșit jocul în ultimele meciuri, am ratat și două penalty-uri, dar eu sunt încrezător că ne vom salva. Puteam gestiona altfel acel avantaj și cred că dacă am fi marcat din penalty la 1-0 am fi câștigat fără probleme.

Dar, vedeți că jocurile de baraj sunt mai speciale, în ultimele sezoane echipele din liga secundă au pus probleme adversarelor din prima ligă, la fel s-a întâmplat și cu Corvinul, în Cupă.

Mergem și luptăm până la capăt, nu avem cale de întors! Trebuie să credem în băieți. Cu ei am învins FCSB în deplasare, cu ei am obținut victorii importante, cu ei am bătut UTA cu 4-0 și Botoșani cu 3-0 în play-out. Eu personal nu am mai trăit astfel de emoții. În cei 27 de ani de când sunt în fotbal am avut doar promovări, nu am retrogradat. Și, nu iau în calcul așa ceva”, a declarat Cornel Șfaițer pentru prosport.ro.

Ședință în vestiarul lui Poli Iași, după remiza cu Metaloglobus

De asemenea, conducătorul trupei moldovene a declarat că în vestiarul echipei a avut loc o ședință de urgență, la doar câteva ore după meciul tur de la baraj.

„Am avut o discuție cu jucătorii și antrenorii în vestiar și i-am încurajat, am încercat să le ridic moralul, pentru că erau căzuți, supărați. Nu este nimic pierdut. Trebuie să credem în ei și eu sunt convins că vom câștiga la Clinceni, pentru că s-a văzut și în partida tur o diferență de valoare.

Dar, când ratezi atât de mult, fotbalul te pedepsește. Trebuie să o scoatem la capăt. Asta e cel mai important pentru viitorul fotbalului ieșean, pentru ieșeni, pentru oraș, pentru suporteri: să rămânem în Superligă”, a mai adăugat Cornel Șfaițer.

