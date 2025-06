„O mare rușine” Președintele lui Poli Iași, furios după retrogradarea în Liga 2: „Vom lua decizii”

Cornel Şfaiţer, preşedintele celor de la Poli Iaşi, a pus sub semnul întrebării dăruirea jucătorilor, după ce au retrogradat în Liga 2.

Metaloglobus a învins-o pe Poli Iași, scor 2-1 la general.

Poli Iași a revenit în Superliga în 2023, iar în primul sezon a încheiat pe locul șase în play-out. În actuala stagiune, echipa din Copou a terminat pe locul șapte și a ajuns la baraj, pe care l-a pierdut.

Cornel Șfaițer: „Am trăit o dramă. Este o rușine.

„Nici eu nu mă așteptam. Nu credeam nici în cele mai urâte vise. Am trăit o adevărată dramă toți ieșenii. Cu tot respectul pentru Metaloglobus, cred că este o rușine ce am făcut noi în această dublă.

Dacă era o singură manșă mai înțelegeam… Metaloglobus a prins play-off-ul pe ultima sută de metri, locul 5 în Liga 2, dar care a fost foarte montată încă din primul meci.

Personal, în 27 de ani nu am fost într-o asemenea situație niciodată. Am crezut, dar nu am avut 11 bărbați în teren. Este inexplicabil ca un nucleu de jucători cu rezultate bune în Superliga să nu reușească să se salveze în această dublă . O mare rușine pentru întreg vestiarul. Trebuia să ne exprimăm în joc și fără antrenor.

O să treacă două-trei zile și mă voi așeza la masă cu colegii mei și vom lua decizii despre viitorul clubului. Îmi era gândul doar la cantonamentul pentru Liga 1 din această vară… M-am implicat și financiar, din toate punctele de vedere”, a spus Cornel Șfaițer.

Pe lângă faptul că se confruntă cu retrogradarea, Iași mai are o problemă. Rareș Ispas (24 de ani) s-a accidentat grav în returul barajului cu Metaloglobus și va fi operat.

Fundașul stânga al celor de la Poli Iași a părăsit terenul în prima repriză a meciului, în urma unei ciocniri cu Kouadio, fundașul dreapta al lui Metaloglobus.

Internaționalul de tineret a primit îngrijiri medicale timp de 5 minute și a fost transportat de urgență la spital. Va avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

Fundașul a fost diagnosticat cu o ruptură de rotulă și va fi operat în cursul zilei de astăzi de doctorul Codorean , conform gsp.ro.

Accidentarea a avut loc în minutul 30 al meciului decisiv pentru promovare. Rareș Ispas a vrut să blocheze o minge trimisă de Kouadio, însă cei 2 s-au lovit genunchi în genunchi. Jucătorul lui Metaloglobus a continuat partida, în timp ce Ispas a fost transportat la spital.

Bucuria din vestiarul lui Metaloglobus, la finalul partidei

Citește și