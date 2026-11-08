Primă ca la câștigarea Cupei! Câți bani vor încasa jucătorii după victoria surpriză cu FCSB +74 foto
Foto: Facebook.com
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Primă ca la câștigarea Cupei! Câți bani vor încasa jucătorii după victoria surpriză cu FCSB

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 14:27
  • Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, le-a promis prime speciale jucătorilor de la Corvinul, după victoria cu FCSB, 1-0.
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Formația lui Florin Maxim s-a impus, sâmbătă, pe Arena Națională, și a încheiat turul sezonului regulat foarte aproape de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța.

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Dan Bobouțanu: „De la dublare s-a ajuns la triplarea primei”

La finalul jocului, edilul orașului a transmis că fiecare jucător va beneficia de o primă triplată, care ajunge la 2.000 de euro.

„E o victorie importantă nu doar pentru cele trei puncte, ci și pentru imaginea clubului. Orice club trebuie să crească organic.

E important că reușim să facem un meci bun când jucăm cu echipe mari, iar FCSB e cea mai importantă echipă a României. Am făcut o impresie bună atât pentru club, cât și pentru oraș.

În mod normal, conducerea are un regulament aprobat în Adunarea Generală. Înainte de meci, am vorbit cu președintele clubului și i-am sugerat să dubleze prima. Și de la dublare s-a ajuns la triplarea primei.

Eu i-am zis să se uite în buget, să sune acasă și să vadă ce efort se poate face. El a zis da. Poate nu s-a gândit că va ieși. Decizia e a lor, dar ne consultăm. Clubul decide.

Așa că prima va fi de două mii de euro pentru fiecare jucător. E o primă similară cu cea pe care au primit-o jucătorii când au câștigat Cupa”, a declarat primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, potrivit gsp.ro.

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (2).jpg
FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (2).jpg

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Venită din postura de nou-promovată, Corvinul se află la două puncte de locurile de play-off, la jumătatea sezonului regulat.

În următorul meci, după pauză competițională, hunedorenii se deplasează pe terenul celor de la Csikszereda, pe 21 noiembrie, de la ora 15:00.

VIDEO. Fabry a amuțit tribunele! Golul superb care a adus victoria Corvinului cu FCSB

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