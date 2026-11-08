Ultima etapă din campionatul Argentinei a creat o stare de confuzie generală în rândul echipei Rosario și al unui întreg stadion.

Aceștia au crezut că sunt campioni în urma unei informații eronate despre meciul rivalei Boca Juniors, care a ridicat până la urmă trofeul de campioană.

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Rosario s-a impus, sâmbătă, în fața ultimei clasate, Rio Cuarto, scor 2-0, iar meciul s-a încheiat cu puțin înaintea celui dintre Boca și Defensa y Justicia, unde formația din Capitală a marcat golul victoriei în prelungiri.

Fanii și jucătorii lui Rosario, de la extaz la agonie, după o informație eronată

În timp ce meciul lor se terminase, jucătorii și fanii așteptau finalul meciului de la Buenos Aires.

Apoi, o informație eronată a unei persoane aflate pe stadion a dus la o confuzie uriașă: o parte dintre fani au crezut că Defensa y Justicia a marcat în prelungiri, iar altă parte credea că golul marcat de Boca a fost anulat.

Rosario era campioană în oricare dintre cele două cazuri, moment în care jucătorii și fanii au pornit sărbătoarea pe gazon și în tribune, potrivit lanacion.com.ar.

Realitatea era însă alta. Enner Valencia a marcat golul victoriei în minutul 90+6 pentru Boca, reușita a fost validată, iar titlul a mers pe „La Bombonera”.

În timp ce unii aflau treptat rezultatul corect și erau șocați de veste, mulți fani de pe gazon continuau sărbătoarea.

Suporterul de pe imagini, cu căștile în urechi, asculta meciul rivalei la radio, întrucât telefoanele nu aveau semnal.

Boca a câștigat titlul la un punct distanță în clasamentul general, 63 față de 62, după ultima etapă din Clausura, care reprezintă a doua jumătate a sezonului, unde a încheiat pe doi.

Punctele din cele două părți ale sezonului, Apertura și Clausura, se cumulează în clasamentul general.

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