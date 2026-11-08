„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!” +74 foto
Dan Bobouțanu. Foto: Facebook.com
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„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 17:21
  • Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a transmis că va acționa în instanță clubul Rapid.
  • Este vorba de suma pe care clubul giuleștean i-o datorează Corvinului pentru transferul lui Bogdan Lobonț la Ajax, de acum 26 de ani.
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Corvinul s-a impus cu 1-0 în duelul cu FCSB de sâmbătă, însă edilul orașului a fost preocupat și de o problema mai veche, așteptând acum rezolvare din partea lui Dan Șucu.

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Dan Bobouțanu: „Domnul Șucu să ne dea banii pentru Lobonț”

Primarul plănuiește să atace Rapid în instanță, pentru a recupera 30% din suma de transfer, de care Corvinul trebuia să beneficieze, pentru fostului portar, care a plecat de la Rapid la Ajax la începutul anul 2000.

„O victorie mare cu FCSB, dar eu îmi doream cel mai mult să bat Rapid! În primul rând, ca să le iau cele trei puncte, iar în al doilea rând, poate domnul Șucu ne dă banii înapoi pentru Lobonț. Eu cred că așa ar fi frumos.

Vom deschide un proces pe subiectul Bogdan Lobonț. Vom avea o casă de avocatură. Nu mai lăsăm povestea moartă! Fotbalul a fost inventat în Imperiul Austro-Ungar, când Transilvania făcea parte din acesta. Să ne dea banii pe Lobonț, că de asta se numesc Rapid.

Ei sunt continuatoarea! Așa strigă pe stadion, au titlurile în palmares. 900.000 de dolari sunt banii noștri! Domnul Șucu să ne dea banii! Mergem în instanță și nu-i iertăm”, a declarat Bobouțanu, potrivit gsp.ro.

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Care este disputa dintre Corvinul și Rapid în cazul lui Bogdan Lobonț

În ianuarie 2000, Ajax plătea 3 milioane de euro pentru transferul lui Bogdan Lobonț de la Rapid, societatea fiind numită UFC Rapid.

Corvinul a avut dreptul la 30% din suma de transfer, adică 900.000 de euro, conform unei clauze din contract, bani pe care clubul hunedorean nu i-a primit niciodată.

Lobonț sosise anterior în Giulești de la Corvinul, în anul 1997.

Ulterior, în septembrie 2000, Comitetul de Urgență al FRF a respins cererea Corvinului pentru plata acestei sume.

În 2009, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o hotărâre prin care Rapid București, club patronat la acea vreme de George Copos, era obligat să plătească suma de 900.000, la care s-ar mai fi adăugat și penalități.

Însă, banii nu au ajuns în conturile clubului hunedorean nici în prezent.

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