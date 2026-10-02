Cosmin Bodea (53 de ani), fostul jucător de la Dinamo și FC Brașov, a suferit un infarct la vârsta de 53 de ani.

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Episodul medical a avut după partida Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix, scor 1-1, pe 19 septembrie, în etapa #4 a Ligii 3.

Cosmin Bodea: „A fost șansa mea!”

Bodea este în prezent antrenor la Băile Felix, iar, în timp ce se întorcea cu autocarul spre Oradea, acestuia i s-a făcut rău.

Starea lui s-a agravat, iar cei din jur au sunat la 112. Ambulanța a sosit, antrenorul a fost transportat de urgență la spital, iar viața acestuia a putut fi salvată.

„A fost șansa mea! Imediat cum am ajuns, mi s-a făcut rău și am fost resuscitat. M-au băgat direct în operație și mi-au montat două stenturi.

Acum am fost externat și sunt bine și este clar că trebuie să fiu mult mai atent.

Mi-am dat seama că problemele cotidiene, tensiunea meciurilor, dar și fumatul m-au adus în această situație. Nimic nu este mai important ca viața și familia”, a declarat Bodea, potrivit monitorulexpres.ro.

Acum, tehnicianul este nevoit să ia o pauză de câteva luni de la activitate și va reveni pe banca echipei la începutul lui 2027.

Fostul fotbalist a evoluat pentru Dinamo între 1996 și 1999, după ce a plecat de la FC Brașov, iar în 2000 a revenit la veche formație timp de 5 ani, până în 2005.

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