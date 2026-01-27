Contra, meci nebun în Qatar Echipa românului s-a calificat în sferturile Cupei, după un maraton de  28 de lovituri de departajare
Contra, meci nebun în Qatar Echipa românului s-a calificat în sferturile Cupei, după un maraton de 28 de lovituri de departajare

George Neagu
Publicat: 27.01.2026, ora 14:46
Actualizat: 27.01.2026, ora 14:47
  • Al Arabi, echipa pregătită de Cosmin Contra (50 de ani), s-a calificat în sferturile Cupei Qatarului după ce a trecut de Qatar SC.
  • La finalul celor 90 de minute, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 2-2, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare.

Toko Ekambi ('56, penalty) și Darros ('90+3) au punctat pentru echipa antrenată de Cosmin Contra, în timp ce pentru Qatar SC au înscris Yan ('16) și Joao Pedro ('58).

Al-Arabi a obținut calificarea la loviturile de departajare, după ce s-au executat, în total, nu mai puțin de 28 de lovituri de la 11 metri!

Cosmin Contra: „Cel mai important pentru un antrenor este ca munca lui să se vadă

Cosmin Contra, antrenorul celor de la Al-Arabi, a vorbit despre succesul obținut de echipa sa în optimile Cupei.

„A fost un meci tensionat, dar pentru cei prezenți la meci cred că a fost un spectacol din partea ambelor echipe. Am egalat în prelungiri, am trecut direct la penalty-uri.

A fost norocul de partea noastră, dar sunt foarte mulțumit. Echipa mea dă semne că indiferent de rezultat nu se dă bătută.

Ideea mea este să continuăm munca și să-mi țin jucătorii conectați. Să câștige fiecare meci și apoi să tragem linie. Sunt foarte, foarte mulțumit de băieți. Cel mai important pentru un antrenor este ca munca lui să se vadă”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.

Eu mai am contract până în vară, sper să încheiem campionatul cât mai sus, apoi vom vedea ce va fi. Sunt ceva discuții (n.r. - pentru prelungire), dar nimic concret până acum. Cosmin Contra, antrenor Al Arabi

Cosmin Contra a fost numit antrenorul clubului Al-Arabi în octombrie anul trecut. Sub comanda românului, formația din Qatar a bifat 7 victorii, un egal și o înfrângere.

2,44
puncte pe meci este media echipei Al Arabi sub comanda lui Cosmin Contra

28 de lovituri de departajare executate!

După ce Al-Arabi și Qatar SC au încheiat la egalitate după cele 90 de minute, scor 2-2, calificarea în sferturile Cupei a fost decisă la penalty-uri.

După ce fiecare echipă a executat prima serie de 5 lovituri de departajare, scorul era 4-4.

Ambele echipe au ratat cea de-a șaptea lovitură, iar apoi au urmat câte șase lovituri care au fost transformate de ambele echipe.

Al-Arabi a transformat cel de-al 14-lea penalty prin Fathi, în timp ce lovitura decisivă a fost ratată de Masoud, iar echipa pregătită de Cosmin Contra s-a calificat în sferturile Cupei din Qatar.

În următoarea fază a competiției, Al-Arabi va da peste Al-Waab, care a trecut în optimi de Al-Mesaimeer, scor 3-1. Duelul din sferturi va avea loc pe 24 februarie.

Pe plan intern, Al-Arabi se află pe locul 5, cu 20 de puncte obținute după 13 etape.

Cosmin Contra CUPA al arabi qatar sc
