Coco Gauff (21 de ani, #4 WTA) a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din cariera sa, 1-6, 2-6 în fața Elinei Svitolina (31 de ani, #10 WTA), în sferturi la Australian Open.

După încheierea partidei, americanca nu și-a putut stăpâni nervii și și-a distrus racheta de tenis.

Elina Svitolina s-a calificat pentru prima oară în carieră în semifinalele Australian Open, după ce a obținut o victorie de răsunet în fața sportivei Coco Gauff în doar 59 de minute.

Elina Svitolina, în semifinale la Australian Open. Coco Gauff, un car de nervi!

Elina Svitolina a început mai bine meciul împotriva americancei Coco Gauff. Ucraineanca a câștigat primele două game-uri, profitând de greșelile adversarei.

Svitolina a câștigat primul set cu scorul de 6-1 după doar 29 de minute. Jocul prestat de Coco Gauff a lăsat de dorit și în setul secund. Elina s-a desprins rapid la 3-0, neacordându-i nicio șansă adversarei.

Meciul s-a încheiat în mai puțin de o oră de joc (59 de minute), setul al doilea fiind câștigat tot de Elina Svitolina, scor 6-2.

Coco Gauff a jucat sub așteptări în sferturi. Aceasta a comis 5 duble greșeli, 26 de erori neforțate și a avut doar 3 lovituri direct câștigătoare, conform eurosport.ro.

Înfrângerea suferită în fața Elinei Svitolina este una din cele mai drastice suferite în carieră, până acum, de Coco Gauff. Aceasta mai înregistrase un asemenea scor negativ în finala Roland Garros din 2022, 1-6, 3-6 cu Iga Swiatek.

Imediat după încheierea partidei, Coco Gauff nu și-a putut stăpâni nervii și și-a distrus racheta de tenis, după ce a izbit-o în nenumărate rânduri de podea, în drum spre vestiar.

Elina Svitolina, în premieră în semifinale la Australian Open

În urma succesului obținut în fața americancei Coco Gauff, Elina Svitolina s-a calificat pentru prima dată în carieră în semifinale la Australian Open.

Ucraineana pierduse de trei ori în sferturile turneului de la Melbourne (2018, 2019, 2025). Svitolina a mai ajuns în semifinalele unui turneu de Grand Slam: la Wimbledon (2019, 2023) și la US Open (2023).

Pentru un loc în finala Australian Open, Elina Svitolina se va duela cu Aryna Sabalenka, liderul mondial. Partida va avea loc joi, de la ora 10:30 (ora României).

Elina Svitolina a vorbit despre succesul obținut în sferturi:

„Sunt foarte mulțumită de turneu până acum. A fost întotdeauna visul meu să revin aici după concediul de maternitate. Visul meu era să revin în top 10. A fost întotdeauna obiectivul meu.

Din păcate, nu s-a întâmplat anul trecut. M-am oprit după septembrie. Când ne antrenam în extrasezon, i-am spus antrenorului meu că vreau să revin în top 10, așa că acesta a fost obiectivul meu pentru acest an”, a declarat Svitolina, conform sports.yahoo.com.

Coco Gauff: „Am încercat să mă duc într-un loc unde nu erau camere de filmat”

Coco Gauff a vorbit despre momentul tensionat de după finalul partidei, atunci când și-a distrus racheta de tenis.

„Am încercat să mă duc într-un loc unde nu erau camere de filmat. Am o problemă cu transmisiunea. Simt că anumite momente nu trebuie transmise. Același lucru i s-a întâmplat și Arynei (n.r. - Sabalenka), după ce am jucat cu ea în finala US Open.

Am încercat să mă duc într-un loc unde credeam că nu sunt camere, pentru că nu-mi place neapărat să sparg rachete, dar am pierdut.

Am spart o rachetă în sferturile de finală sau în optimile de finală de la Roland Garros, cred, și am spus că nu o voi mai face niciodată pe teren, pentru că nu cred că este o imagine bună.

Am încercat să mă duc într-un loc unde nu ar fi transmis, dar evident că au transmis. Poate că ar trebui să avem o discuție, pentru că simt că la acest turneu singurul loc privat pe care îl avem este vestiarul”, a declarat Coco Gauff, conform sursei citate.

Numărul 4 mondial din acest moment susține că jocul ei din sferturi nu a funcționat.

„Am simțit că toate lucrurile pe care le fac bine, astăzi nu mi-au ieșit. Reversul nu funcționa. Nici forehandul nu funcționa. Retururile. Au fost multe lucruri care nu au mers bine astăzi.

Îi acord meritul pentru că m-a forțat să joc așa. Nu e ca și cum m-aș fi trezit și, da, astăzi a fost o zi proastă, dar zilele proaste sunt adesea cauzate de adversarul tău. Așa că ea (n.r. - Elina Svitolina) a jucat bine”.

2 titluri de Grand Slam a cucerit Coco Gauff în carieră: US Open (2023) și Roland Garros (2025)

