Trimisă în judecată! VIDEO. O antrenoare a lotului feminin de gimnastică ritmică va suporta rigorile legii, după ce a abuzat fizic o sportivă

Maria Gârbă, fostă angajată a FRGR, a fost acuzată, anul trecut, de rele tratamente de mai multe sportive.

GOLAZO.ro a scris, în exclusivitate, că una dintre gimnastele agresate e Cristina Halep, nepoata Simonei Halep.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a dispus trimiterea în judecată a Mariei Gârbă. Mai multe detalii în rândurile care urmează.

Pe 23 august 2025, GOLAZO.ro publica în exclusivitate un videoclip în care antrenoarea Maria Gârbă părea că o lovește peste cap și o trage de păr pe una dintre eleve sale. Numele acesteia e Cristina Halep și este nepoata cunoscutei jucătoare de tenis.

Cinci luni mai târziu, procurorul de caz a finalizat urmărirea penală, iar Maria Gârbă va fi trimisă în judecată, „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă prevăzută de articolul 296, alineatul 2”, așa cum se arată în comunicatul oferit presei de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Irina Deleanu: „Se fac presiuni foarte mari”

GOLAZO.ro a încercat să ia legătura cu Maria Gârbă, dar aceasta nu a răspuns apelurilor. Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, fostă elevă a lui Gârbă, a acceptat un dialog pe această temă foarte delicată.

Maria Gârbă, fosta dvs. antrenoare, e trimisă în judecată de procurorul cazului în care a agresat-o pe Cristina Halep. Cum vi se pare măsura?

Nu știu ce să zic exact. Declarația fetei este că încerca să-i corecteze brațele, dar nu ajungea la ea și de acolo imaginile. Cristina Halep e mai înaltă decât antrenoarea.

Stați puțin. Dacă asta a fost declarația fetei, de ce s-a mai ajuns la trimiterea în judecată?

Nu știu. Se fac presiuni foarte mari. Părinții Cristinei au spus doar că fata vrea să facă gimnastică și că ar vrea un antrenor care să o înțeleagă. Și da, doamna Gârbă fiind mai de... «ștate vechi», mai în vârstă, știți cum e. Copiii din ziua de azi vor antrenori mai tineri, cu alte metode, e normal. E clar că lucrurile astea nu sunt acceptate și nu trebuie să mai existe.

Maria Gârbă

Ați spus, la momentul în care GOLAZO.ro a publicat acel video, că Maria Gârbă își încheiase activitatea din cadrul federației, în urma unei anchete, în iulie 2025.

Da. A fost o antrenoare, cel puțin pentru mine, foarte bună. Repet, lucruri de genul acesta nu trebuie să mai existe în 2026. Dar, pe de altă parte, mă întreb cum mai facem performanță. Probabil va fi din ce în ce mai rară, pentru că sunt puțini copii care acceptă de bună voie să muncească fizic. Sportul de performanță înseamnă o muncă fizică imensă. Mai ales dacă nu sunt nici mari recompense, cum ar fi la fotbal, materiale, ajung celebră etc.

Comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Irina Deleanu: „ S-a depășit limita”

Bun, dar Amalia Lică nu știu dacă a fost trasă de păr și lovită și totuși are performanțe.

Amalia Lică este supusă la niște rigori foarte, foarte mari la antrenament. Că n-a ieșit vicecampioana mondială din mângâiat pe cap. Asta e clar.

Sigur, dar vreau să spun că există totuși și o graniță peste care...

Exact, exact. Păi aici e problema că s-a depășit granița și limita acestor lucruri. Adică, până la urmă, exact cum ne învăță și tehnicile de safeguarding.



Că noi, anul trecut, am făcut trei cursuri de safeguarding, dintre care unul coordonat de Donatella Sacchi, cea care este președinta Comisiei de Safeguarding din FIG. Și ne-a învățat fix asta. A spus: «tu nu ești prieten cu sportivul. Trebuie să știe că tu ești profesor, că ești acolo pentru el, dar ferm și pe poziție, dar fără a depăși limitele evidente ale, mă rog, supunerii și, mă rog, agresiunilor de genul acesta».

Un final de carieră neplăcut pentru doamna Maria Gârbă. Știu că v-a fost antrenoare.

Neplăcut, foarte neplăcut. Sunt foarte tristă pentru dânsa. Practic, ea ne-a ridicat pe toate. Iar cu mine n-a avut niciodată comportamente agresive sau ceva. Adică, nu știu, eu am avut o relație foarte, foarte bună. Drept dovadă, noi suntem în relație de atunci, de când eram eu gimnastă.



Mi-a spus, că am întrebat-o o zi, mă, dar totuși eu nu te-am văzut vreodată să fii agresivă, să ridici tonul la mine, niciodată, niciodată. Și a zis că «tu înțelegeai, tu voiai, tu voiai la fel de mult ca mine, nu trebuia să te împing de la spate, să te ameninț».

Denisa Mailat: „Bătaie cu bățul în cap”

La începutul anului 2025, șapte foste gimnaste ale lotului național de gimnastică ritmică au dezvăluit, într-un clip publicat pe YouTube de organizația ARADS (n.r. - Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor), că au fost agresate fizic și verbal de Maria Gârbă.

Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Alexandra Duman, Christina Drăgan, Alexandra Piscupescu și Raluca Zetu au povestit pentru Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) despre abuzurile și traumele trăite pe parcursul carierei lor sportive.

„Cumva, venea subtil, să nu vadă cineva ce ne face. Ne spunea «ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva».



Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, mărturisea Denisa Mailat.

