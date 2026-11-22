Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al-Arabi, a dezvăluit ce a discutat cu selecționerul Gică Hagi (61 de ani) în Qatar.

Cei doi, alături de Răzvan Lucescu (57 de ani), au fost prezenți la meciul României U17 cu Mexic, 0-1, de la Campionatul Mondial.

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„Tricolorii” pregătiți de Mircea Diaconescu au cedat în primul meci de la Mondialul din Qatar.

Eșecul a fost și mai dureros întrucât naționala de tineret nu se va mai putea baza pe Cosmin Matei, care a suferit o ruptură musculară în prima repriză a partidei.

Cosmin Contra, întâlnire cu Gică Hagi: „Am conversat puțin”

Cosmin Contra, care antrenează în Qatar, a comentat rezultatul obținut de naționala de tineret.

„Cred că meciul a fost echilibrat. Un rezultat de egalitate era mai echitabil, zic eu. A fost o singură greșeală a apărătorilor români și o execuție extraordinară a atacantului. Și noi am avut ocaziile noastre, meritam un egal. Sunt mulți jucători interesanți.

Cei doi fundași centrali care evoluează în Italia (Robert Corduneanu și Daniele Paul), mai este cel de la Real Madrid (Edu Corlat) și Villarreal (Ioan Precup).

Sunt băieți interesanți și, dacă pun mușchi pe ei și au puțin noroc în carieră, vom avea o generație bună la echipa mare. M-am întâlnit cu Gică Hagi și Răzvan Lucescu. Am conversat puțin.

L-am simțit pe Gică Hagi încrezător, după ultimele două meciuri (n.r. - din Liga Națiunilor, 2-1 cu Polonia și 1-2 cu Bosnia). A insistat că ceea ce vrea să facă el are nevoie de timp, dar jucătorii au început să asimileze.

Am vorbit și despre o implicare a politicului în fotbalul românesc, în creșterea tinerilor”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.

Gheorghe Hagi, prezent la meci. Foto: Captură antenaplay.ro

Clasamentul grupei K la Campionatul Mondial U17

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Venezuela U17 1 3 2 Mexic U17 1 3 3 Camerun U17 1 0 4 România U17 1 0

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Toate meciurile României vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj) , Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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