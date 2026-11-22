Cosmin Matei (17 de ani), jucătorul naționalei U17 a României, a suferit o accidentare serioasă și nu va mai putea evolua în celelalte meciuri de la Campionatul Mondial.

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Fotbalistul de la CFR Cluj a acuzat probleme musculare în minutul 17 al partidei cu Mexic, pierdută de „tricolorii” lui Mircea Diaconescu cu 0-1.

Matei nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Erik Mănăilă, jucătorul de la Rapid.

Cosmin Matei nu va mai putea juca la Campionatul Mondial U17

Federația Română de Fotbal a anunțat că tânărul fotbalist a suferit o ruptură musculară și nu mai putea juca pentru România U17 la Mondial.

Cosmin Matei, accidentat. Foto: Captură antenaplay.ro

„Cosmin, suntem alături de tine!

Din păcate, Cosmin Matei a suferit o ruptură musculară în prima repriză a meciului cu Mexic și nu va mai fi disponibil pentru restul Campionatului Mondial.

Cosmin, îți dorim multă sănătate, recuperare rapidă și să te vedem cât mai curând înapoi pe teren!”, a transmis FRF pe Facebook.

România U17 a debutat la Mondialul din Qatar și a avut parte de un meci echilibrat cu Mexic.

Sud-americanii au dat lovitura în minutul 54, grație execuției superbe a lui Adán Sánchez.

Clasamentul grupei K la Campionatul Mondial U17

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Venezuela U17 1 3 2 Mexic U17 1 3 3 Camerun U17 1 0 4 România U17 1 0

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Toate meciurile României vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj) , Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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