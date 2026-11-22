- Cosmin Matei (17 de ani), jucătorul naționalei U17 a României, a suferit o accidentare serioasă și nu va mai putea evolua în celelalte meciuri de la Campionatul Mondial.
Fotbalistul de la CFR Cluj a acuzat probleme musculare în minutul 17 al partidei cu Mexic, pierdută de „tricolorii” lui Mircea Diaconescu cu 0-1.
Matei nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Erik Mănăilă, jucătorul de la Rapid.
Cosmin Matei nu va mai putea juca la Campionatul Mondial U17
Federația Română de Fotbal a anunțat că tânărul fotbalist a suferit o ruptură musculară și nu mai putea juca pentru România U17 la Mondial.
„Cosmin, suntem alături de tine!
Din păcate, Cosmin Matei a suferit o ruptură musculară în prima repriză a meciului cu Mexic și nu va mai fi disponibil pentru restul Campionatului Mondial.
Cosmin, îți dorim multă sănătate, recuperare rapidă și să te vedem cât mai curând înapoi pe teren!”, a transmis FRF pe Facebook.
România U17 a debutat la Mondialul din Qatar și a avut parte de un meci echilibrat cu Mexic.
Sud-americanii au dat lovitura în minutul 54, grație execuției superbe a lui Adán Sánchez.
Galerie foto (21 imagini)
Clasamentul grupei K la Campionatul Mondial U17
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Venezuela U17
|1
|3
|2
|Mexic U17
|1
|3
|3
|Camerun U17
|1
|0
|4
|România U17
|1
|0
Programul României U17 la Campionatul Mondial
- Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0
- Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA
- Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun
Toate meciurile României vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.
Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar
Portari
Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)
Fundași
Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);
Mijlocași
Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)
Atacanți
Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)