- Marc Marquez (33 de ani) a intrat definitiv în istoria legendelor MotoGP cu al 10-lea titlu mondial câștigat.
- Spaniolul a încheiat pe locul 8 Marele Premiu al Portugaliei, desfășurat pe circuitul de la Portimao. Prin această performanță, pilotul Ducati l-a depășit pe legendarul Valentino Rossi, care și-a încheiat cariera cu 9 titluri mondiale.
Triumful are o însemnătate aparte pentru Marquez, care a revenit în top după ani marcați de accidentări, operații și perioade dificile.
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Marc Marquez, campion mondial a 10-a oară! L-a depășit pe Valentino Rossi în istoria MotoGP!
Cursa din Portugalia a fost una plină de tensiune. Marquez a pornit foarte bine și a ajuns în frunte încă din primele momente, însă a pierdut treptat poziții în fața rivalilor.
Marco Bezzecchi și Jorge Martín au încercat să mențină suspansul în lupta pentru titlu, în timp ce Pedro Acosta a abandonat după o căzătură.
Spaniolul de la Ducati a gestionat însă inteligent finalul cursei, evitând orice risc inutil. Locul opt a fost suficient pentru a-și asigura matematic titlul mondial, cu o etapă înainte de încheierea sezonului.
Marc Marquez are 10 titluri mondiale, împărțite astfel:
- 8 titluri la clasa regină (MotoGP): 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 și 2026
- un titlu la Moto2: 2012
- un titlu la 125cc: 2010
Valentino Rossi are 7 titluri la clasa regină, 9 în total (unul la 125cc și unul la 250cc).
Marquez l-a depășit pe Rossi atât la numărul total de titluri, cât și la cele câștigate în categoria supremă.
În plus, prin al optulea titlu la clasa regină, l-a egalat pe Giacomo Agostini.
Legendarul pilot italian a avut o apariție-surpriză pe podium pentru a-l felicita pe spaniolul care i-a egalat performanța.
Clasamentul cursei MotoGP, Portimao
|Loc
|Pilot
|Echipă
|Puncte
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|25
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|20
|3
|Raul Fernandez
|Trackhouse
|16
|4
|Fabio Di Giannantonio
|VR46 Ducati
|13
|5
|Ai Ogura
|Trackhouse
|11
|6
|Fermin Aldeguer
|Gresini Ducati
|10
|7
|Brad Binder
|KTM
|9
|8
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo
|8
|9
|Luca Marini
|Honda
|7
|10
|Iker Lecuona
|Ducati
|6
|11
|Enea Bastianini
|KTM Tech3
|5
|12
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|4
|13
|Jack Miller
|Pramac Yamaha
|3
|14
|Alex Rins
|Yamaha
|2
|15
|Franco Morbidelli
|VR46 Ducati
|1
|16
|Pol Espargaro
|KTM Tech3
|0
|17
|Jake Dixon
|Honda
|0
|18
|Augusto Fernandez
|Pramac Yamaha
|0
Clasamentul general MotoGP
|Loc
|Pilot
|Puncte
|🥇 1
|Marc Marquez
|431
|2
|Jorge Martin
|376
|3
|Marco Bezzecchi
|369
|4
|Pedro Acosta
|315
|5
|Ai Ogura
|298
|6
|Fabio Di Giannantonio
|285
|7
|Raul Fernandez
|267
|8
|Alex Marquez
|204
|9
|Francesco Bagnaia
|173
|10
|Enea Bastianini
|147