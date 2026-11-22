Marc Marquez (33 de ani) a intrat definitiv în istoria legendelor MotoGP cu al 10-lea titlu mondial câștigat.

Spaniolul a încheiat pe locul 8 Marele Premiu al Portugaliei, desfășurat pe circuitul de la Portimao. Prin această performanță, pilotul Ducati l-a depășit pe legendarul Valentino Rossi, care și-a încheiat cariera cu 9 titluri mondiale.

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Triumful are o însemnătate aparte pentru Marquez, care a revenit în top după ani marcați de accidentări, operații și perioade dificile.

Marc Marquez, campion mondial a 10-a oară! L-a depășit pe Valentino Rossi în istoria MotoGP!

Cursa din Portugalia a fost una plină de tensiune. Marquez a pornit foarte bine și a ajuns în frunte încă din primele momente, însă a pierdut treptat poziții în fața rivalilor.

Marco Bezzecchi și Jorge Martín au încercat să mențină suspansul în lupta pentru titlu, în timp ce Pedro Acosta a abandonat după o căzătură.

Spaniolul de la Ducati a gestionat însă inteligent finalul cursei, evitând orice risc inutil. Locul opt a fost suficient pentru a-și asigura matematic titlul mondial, cu o etapă înainte de încheierea sezonului.

MARC MARQUEZ IS AN 8-TIME #MotoGP WORLD CHAMPION 🔥🏆 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/vH0WKrbirm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Marc Marquez are 10 titluri mondiale, împărțite astfel:

8 titluri la clasa regină (MotoGP): 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 și 2026

un titlu la Moto2: 2012

un titlu la 125cc: 2010

Valentino Rossi are 7 titluri la clasa regină, 9 în total (unul la 125cc și unul la 250cc).

Marquez l-a depășit pe Rossi atât la numărul total de titluri, cât și la cele câștigate în categoria supremă.

LOOK AT WHAT IT MEANS! 😤 Raw emotion from king Marc Marquez! ❤️ #MotoGP | #PortugueseGP | Live on TNT Sports and HBO Max https://t.co/zpVg41Sd0l — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) November 22, 2026

În plus, prin al optulea titlu la clasa regină, l-a egalat pe Giacomo Agostini.

Equalling the greatest of all-time means...🏆🐐 #MARCmade | #H1STORY https://t.co/79AYftTfrG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Legendarul pilot italian a avut o apariție-surpriză pe podium pentru a-l felicita pe spaniolul care i-a egalat performanța.

Giacomo Agostini che esce a sorpresa da una porta stile Truman Show e consegna un casco d’oro a Marc Marquez è una delle immagini più clamorose mai viste #PortugueseGP https://t.co/TgOmxi5Qdh — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 22, 2026

Clasamentul cursei MotoGP, Portimao

Loc Pilot Echipă Puncte 1 Marco Bezzecchi Aprilia 25 2 Jorge Martin Aprilia 20 3 Raul Fernandez Trackhouse 16 4 Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati 13 5 Ai Ogura Trackhouse 11 6 Fermin Aldeguer Gresini Ducati 10 7 Brad Binder KTM 9 8 Marc Marquez Ducati Lenovo 8 9 Luca Marini Honda 7 10 Iker Lecuona Ducati 6 11 Enea Bastianini KTM Tech3 5 12 Fabio Quartararo Yamaha 4 13 Jack Miller Pramac Yamaha 3 14 Alex Rins Yamaha 2 15 Franco Morbidelli VR46 Ducati 1 16 Pol Espargaro KTM Tech3 0 17 Jake Dixon Honda 0 18 Augusto Fernandez Pramac Yamaha 0

Clasamentul general MotoGP

Loc Pilot Puncte 🥇 1 Marc Marquez 431 2 Jorge Martin 376 3 Marco Bezzecchi 369 4 Pedro Acosta 315 5 Ai Ogura 298 6 Fabio Di Giannantonio 285 7 Raul Fernandez 267 8 Alex Marquez 204 9 Francesco Bagnaia 173 10 Enea Bastianini 147

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