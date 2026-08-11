Vești din infirmeria FCSB Miculescu și Ofri Arad, aproape de revenire » Când se întorc Ngezana și Mihai Popescu

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a oferit detalii despre situația jucătorilor accidentați și despre când ar putea reveni aceștia la dispoziția lui Marius Baciu.

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Roș-albaștrii au avut mai multe probleme medicale în debutul sezonului, iar printre jucătorii indisponibili se numără Siyabonga Ngezana, David Miculescu, Ofri Arad și Mihai Popescu.

Vești din infirmeria FCSB-ului : „Îi tot așteptăm pe Ofri Arad și pe Miculescu”

Cele mai bune vești vin în cazul lui Ofri Arad (27 de ani) și David Miculescu (25 de ani). Ambii ar putea reveni în lot chiar la meciul cu FC Botoșani, programat luni, 17 august.

„Îi tot așteptăm pe Ofri Arad și pe David Miculescu… Noi chiar am avut încredere că vor începe sezonul, dar la Ofri a fost o recidivă. La Miculescu nu e ușoară afecțiunea aia.

Măcar săptămâna trecută a fost la Londra (n.r. - Miculescu) și s-a convins că e totul perfect. Problema e următoarea: jucătorii care nu s-au accidentat niciodată, la prima accidentare au foarte mari probleme mentale.

E o chestie nouă și te oprește să joci, să te antrenezi”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

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Situația lui Siyabonga Ngezana (29 de ani) este mai complicată.

„Ngezana, septembrie, dar nu știu să spun când în septembrie. Cred că după întrerupere (n.r. - meciurile naționalelor) mai degrabă va fi 100%, întreruperea fiind de pe 20 septembrie până pe 10 octombrie.

Cred că atunci va fi 100%”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

În privința lui Mihai Popescu (33 de ani), FCSB speră ca fundașul să poată reveni treptat la antrenamentele alături de echipă.

„Mai e Mișu (n.r. - Mihai) Popescu care probabil că va începe și el să se antreneze cu echipa. Să sperăm că e bine și să scape de o nouă operație”, a mai spus acesta.

Mihai Stoica: „Avem 5 fundași centrali de mare valoare”

În ciuda problemelor medicale din defensivă, Mihai Stoica consideră că FCSB are suficiente soluții pentru centrul apărării:

„Avem 5 fundași centrali care se aliniază din orice poziție, pentru că Ngezana, în opinia mea, este cel mai bun fundaș central care a venit vreodată în România. Că în sezonul trecut a jucat accidentat e altceva. Doi ani de zile a fost… mai era puțin și trebuiau să se desființeze premiile.

Avem așa: Dawa, naționala Camerunului, Dylan Batubinsika, naționala statului Congo, Mihai Popescu, naționala României, titular, Ngezana, titular în naționala Africii de Sud. Singurul, Andre Duarte care nu poate să fie titular în naționala Portugaliei, pentru că Portugalia are jucători ceva mai buni jucători, dar este un jucător foarte bun”.

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