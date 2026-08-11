Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia

Marius Șumudică (55 de ani) nu va reveni la CFR Cluj.

Tehnicianul a refuzat oferta ardelenilor, iar negocierile pentru preluarea echipei s-au încheiat

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Conducerea ardelenilor are deja pregătită și o variantă de rezervă.

Principalul motiv ar fi fost legat de staff-ul cu care Șumudică lucrează de mai mulți ani.

Conducerea CFR-ului nu ar fi acceptat ca antrenorul să vină în Gruia alături de întreaga sa echipă de colaboratori.

Ioan Varga a reacționat după apariția informației și a precizat că nu s-a ocupat personal de negocieri.

„Nu m-am ocupat eu de negocierile cu Marius Șumudică. Am aflat de la voi că nu o să vină. Marian Copilu o să se ocupe în continuare de această problemă”, a declarat patronul CFR-ului, conform fanatik.ro.

Știrea inițială:

Revenirea lui Șumudică la CFR, în impas

Ioan Varga a decis să-l dea afară pe Folha imediat după umilința din meciul tur al „dublei” cu Tromso, scor 0-5, din turul trei preliminar al Conference League. Manșa retur este programată joi, de la ora 20:00.

Șumudică a intrat rapid în atenția CFR-ului după plecarea lui Antonio Folha, mai ales că tehnicianul cunoaște bine campionatul și a mai pregătit formația din Gruia.

Discuțiile nu ar fi fost închise definitiv, însă probabilitatea ca Șumudică să accepte oferta ar fi în acest moment redusă. Una dintre probleme ar fi legată de situația financiară a clubului, conform fanatik.ro.

3 luni a rezistat Marius Șumudică pe banca CFR-ului în 2021. Tehnicianul a fost demis după două eliminări consecutive în cupele europene: 1-1 și 1-3 cu Young Boys, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, respectiv 0-4 și 1-2 cu Steaua Roșie, în play-off-ul Europa League

Dacă negocierile cu Marius Șumudică vor eșua, CFR Cluj ar putea apela la Laszlo Balint (47 de ani).

Directorul executiv Marian Copilu îl are pe listă pe fostul antrenor al Oțelului Galați, care ar reprezenta o soluție mai accesibilă din punct de vedere financiar pentru club.

Balint este liber de contract după despărțirea de Oțelul, din martie 2026. El preluase echipa gălățeană în martie 2025 și a condus-o în 41 de meciuri oficiale, cu un bilanț de 18 victorii, 10 egaluri și 13 înfrângeri.

De-a lungul carierei, Balint le-a mai pregătit, printre altele, pe UTA Arad, Universitatea Craiova și Petrolul. Cu UTA a reușit promovarea în prima ligă în 2020.

Ioan Varga l-a umilit și l-a ironizat pe Șumudică: „Cea mai proastă alegere”

În primăvara lui 2022, patronul celor de la CFR Cluj l-a ironizat pe Șumudică, în momentul în care se vorbea de o posibilă revenire în Gruia.

„I-am reproșat lui Marian Copilu și că Marius Șumudică a fost cea mai proastă alegere pentru CFR Cluj. Nu era pentru noi. Nu spun că Șumudică e un antrenor slab sau rău, dar nu se potrivește cu profilul clubului nostru”, declara Varga.

Oameni ca Ionuț Chirilă și Marius Șumudică, oameni de genul acesta, sunt niște personaje care se bagă singure în seamă și nu trebuie băgate în seamă Ioan Varga, patron CFR, în martie 2023

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al-Raed și Al-Okhdood sunt echipele antrenate de Șumudică în carieră.

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