Moment fără precedent la Craiova FOTO. Crainicul stadionului, eliminat de arbitru în meciul cu Bașakșehir! Ce s-a întâmplat

Moment fără precedent la Craiova. Crainicul stadionului, Toni Sorica, a fost eliminat în timpul meciului U Craiova - Istanbul Bașakșehir, 3-1, din play-off-ul Conference League.

Universitatea Craiova a reușit să se califice în premieră în grupele unei competiții europene după ce a învins-o pe Istanbul Bașakșehir în ambele manșe, scor 5-2 la general. Dar returul de la Craiova a avut parte și de un moment neobișnuit.

Crainicul arenei din Craiova, eliminat în meciul cu Bașakșehir

Toni Sorica, crainicul arenei „Ion Oblemenco” din Craiova, a fost eliminat de arbitrul german Daniel Schlager după golul marcat de Nsimba în minutul 81, care a stârnit bucuria în tabăra oltenilor, scrie digisport.ro.

Craiova a început bucuria, ceea ce i-a enervat pe turci.

Mai mult decât atât, potrivit sursei citate, Toni Sorica ar fi șutat într-un balon aflat pe marginea terenului, după golul marcat de Nsimba, în semn de bucurie.

Jucătorii și oficialii de pe banca turcilor au observat totul, s-au enervat și astfel a început o încăierare generală la marginea terenului.

Arbitrul de rezervă Tobias Reichel a observat momentul și i-a comunicat „centralului” Daniel Schlager. Acesta nu a stat pe gânduri și i-a eliminat atât pe Toni Sorica, cât și pe un oficial de pe banca oltenilor.

Presa din Anglia, uimită de moment

Despre eliminarea lui Toni Sorica de către arbitrul german Daniel Schlager a scris și The Sun.

Publicația din Marea Britanie a descris cartonașul roșu primit de crainic drept „un moment incredibil” și ceva nemaiîntâlnit într-un meci din cupele europene.

„Momentul cel mai incredibil a fost când arbitrul i-a arătat cartonașul roșu direct crainicului stadionului din Craiova, care încă urla în microfon, sărbătorind al treilea gol al clubului românesc”, a scris The Sun.

