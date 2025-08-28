S-a rupt blestemul! Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League

Universitatea Craiova a învins în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 3-1.

Oltenii s-au impus cu 2-1 în primul tur al play-off-ului Conference League și s-au calificat în faza principală!

Elevii lui Mirel Rădoi au obținut prima calificare în cupele europene, de la revenirea în prima ligă.

Universitatea Craiova - Bașakșehir 3-1 . S-a rupt blestemul, oltenii s-au calificat în Conference League

Meciul a început foarte prost pentru elevii lui Mirel Rădoi. În minutul 7, după un corner, Selke a trimis cu capul din careu, iar mingea a intrat direct în poartă.

Totuși, oltenii revin rapid în joc, datorită unei combinații excelente dintre Bancu și Cicâldău. Fostul jucător de la Galatasaray primește o pasă în careu, face o preluare și șutează puternic, iar balonul intră în poartă.

În minutul 27, același Bancu, aflat la marginea careului, și-a făcut spațiu cu un dribling și i-a pasat lui Baiaram. Atacantul a ieșit din marcaj și a înscris din fața porții.

Operi este eliminat în minutul 80, iar oltenii profită de moment. Execută rapid un aut, balonul ajunge la Nsimba și marchează ultimul gol al partidei!

Universitatea Craiova - Bașakșehir 3-1

Au marcat: Cicâldău (min. 9) Baiaram (min. 27), Nsimba (min. 81) / Selke (min. 7)

Min. 90+6 - Final de meci!

Min. 90+2 - Crețu și Houri îi înlocuiesc pe Teles și pe Băluță

Min. 84 - Kemen, aflat pe bancă, primește un cartonaș roșu

Min. 81 - Gol! (3-1) Oltenii, cu un om în plus, profită de un aut, trimit rapid balonul la Nsimba, care marchează!

Min. 80 - Operi primește un cartonaș galben, protestează, iar arbitrul îi mai arată un cartonaș galben. Jucătorul turcilor este eliminat!

Min. 77 - Nsimba și Mekvabishvili intră în locul lui Bairam și Cicâldău

Min. 73 - Da Costa intră în locul lui Selke

Min. 64 - Bancu primește un cartonaș galben

Min. 63 - Fayzullaev și Gunes îi înlocuiesc pe Ergun și pe Ozdemir

Min. 53 - Ergun îl aruncă pe Screciu pe jos, după un duel la marginea terenului. În câteva secunde se strâng majoritatea jucătorilor la margine, alături de membri ai staffului tehnic, care încearcă să calmeze situația.

Shomurodov și Selke de la Bașakșehir sunt sancționați cu câte un cartonaș galben, iar Badelj primește și el un galben

Min. 46 - Partida se reia. Kemen a intrat în locul lui Miguel Crespo

Min. 45+3 – Pauză! Scorul general este 4-2.

Min. 45+2 - Mora face o cursă excelentă, intră în careu, dar trimite departe de poarta lui Babacan

Min. 32 - Băluță șutează de la distanță, dar trimite puțin pe lângă poartă.

Min. 27 - Gol (1-1) Bancu driblează la marginea careului, își face spațiu și îi pasează lui Baiaram, care iese din marcaj și înscrie din fața porții.

Min. 25 - Meciul se reia fără Crespo, care așteaptă semnalul arbitrului pentru a reintra pe teren

Min. 24 - Miguel Crespo are nevoie de îngrijiri medicale. Meciul este întrerupt

Min. 20 - Băluță primește un cartonaș galben

Min. 19 - Bancu pătrunde în careu după o cursă individuală, driblează pentru a-și face spațiu și șutează, dar Volkan este atent și respinge

Min. 13 - Mora driblează și îl găsește în careu pe Baiaram, care vine excelent la primire și trimite din prima, dar mingea este respinsă de Volkan Babacan

Min. 9 - Gol (1-1) Cicîldău primește o pasă în careu de la Bancu, face o preluare mingea și șutează puternic. Balonul trece pe lângă apărători și se îndreaptă spre colțul scurt!

Min. 7 - Gol! (0-1) Selke trimite cu capul din careu, după un corner. Badelj deviază ușor mingea, iar balonul intră în poartă

Min. 3 - Mora intră în careu și șutează, dar balonul este blocat de apărătorii formației din Turcia

Min. 1 - Partida începe acum! Tribunele pe „Ion Oblemenco” sunt pline!

Universitatea Craiova - Bașakșehir, echipele de start:

Universitatea Craiova : Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve : S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba

: S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Bașakșehir : V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric

: V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric Antrenor : D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc

: D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc Antrenor : Cagdas Atan

: Cagdas Atan Arbitru: Daniel Schlager (Germania). Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). VAR: Robert Schroder (Germania). AVAR: Katrin Rafalski (Germania)

Daniel Schlager (Germania). Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). Robert Schroder (Germania). Katrin Rafalski (Germania) Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

Mirel Rădoi, înainte de returul cu Bașakșehir: „Sper ca la nivel de echipă să depășim calitatea lor”

Mirel Rădoi a recunoscut că formația din Turcia este mai valoroasă decât Universitatea Craiova, dar speră totuși că jucătorii săi vor fi mai bun din punct de vedere al jocului de echipă.

„Este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să putem să sperăm la calificare va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur.

Întâlnim un adversar rănit din prima etapă, dar un adversar mult mai valoros decât noi prin calitatea individuală a jucătorilor.

Sper ca la nivel de echipă să depășim calitatea individuală a lor, iar alături de fani să sărbătorim la final calificarea” , a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro.

Mirel Rădoi: „Meciul e mult mai important pentru noi decât pentru ei”

Tehnicianul oltenilor este de părere că încasările pentru calificarea în faza principală din Conference League pot ajuta echipa să depășească impasul financiar.

„Trecem prin perioada fair-play-ului financiar și trecem printr-o perioadă îndelungată în care n-am mai fost prezenți în Europa. Și da, le simt împreună, emoțiile și responsabilitatea.

Din punct de vedere financiar, avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani, am ajuns la cifra de 14 milioane de euro, suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.

