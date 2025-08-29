Vin milioanele la FCSB Campioana a câștigat la TAS procesul pentru Florinel Coman » Câți bani vor intra în contul clubului
Florinel Coman
Vin milioanele la FCSB Campioana a câștigat la TAS procesul pentru Florinel Coman » Câți bani vor intra în contul clubului

George Neagu
Publicat: 29.08.2025, ora 12:12
Actualizat: 29.08.2025, ora 12:12
  • FCSB a câștigat la TAS procesul cu Al Gharafa privind banii pe care ar fi trebuit să-i încaseze de pe urma transferului lui Florinel Coman (27 de ani).

Florinel Coman a fost cumpărat de Al Gharafa de la FCSB la începutul lunii iulie de anul trecut, dar formația din Qatar nu a virat banii la timp.

FCSB a câștigat procesul la TAS

Campioana României a avut câștig de cauză în urma procesului privind banii din transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa, care nu au fost virați de clubul din Orientul Mijlociu în contul echipei din România.

Astfel, FCSB a câștigat la TAS procesul, iar formația din Qatar este obligată să plătească cele 5 milioane de euro pentru jucătorul român, plus încă un milion de euro penalități și încă 400.000 de euro dobândă.

Gigi Becali, după primirea veștii de la TAS: „E zi de 20 de milioane de euro”

Patronul FCSB a aflat decizia de la TAS după victoria cu Aberdeen, scor 3-0 (5-2 la general) și, automat, calificarea în faza principală a Europa League pentru al doilea an consecutiv.

„Asta acuma e zi de 20 de milioane de euro. 6,4 milioane pe Coman, că le-am luat, plus încă 14 milioane pe care îi iau cu siguranță în Europa League. Asta e zi de 20-22 de milioane!”, a declarat Gigi Becali.

Florinel Coman a plecat de la FCSB în iulie anul trecut, la Al Gharafa. În Qatar, românul are un contract valabil până în 2027 și un salariu de aproximativ 2 milioane de euro pe an.

Sezonul trecut, Coman a fost împrumutat la Cagliari, unde a marcat un gol în 9 partide disputate.

5 milioane de euro
valorează Florinel Coman, conform Transfermarkt

Telenovela transferului lui Florinel Coman

Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa în vara anului trecut, atunci când arabii au fost de acord să plătească 5.250.000 de euro pe extrema campioanei.

Ulterior, Gigi Becali a dezvăluit că arabii ar fi fost păcăliți de hackeri și ar fi trimis banii pentru transfer într-un cont greșit, iar pentru că FCSB nu a primit banii până pe 31 iulie 2024, arabii sunt obligați să plătească cu un milion de euro în plus.

La aproximativ o săptămână după anunțul patronului celor de la FCSB, quatarezii au venit cu o primă reacție în care au susținut că au trimis banii.

„Informațiile trimise către noi cuprind un cont din Vietnam. Noi am trimis banii”, au spus qatarezii, potrivit fanatik.com.tr.

