Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a avut parte de un moment special la antrenamentul desfășurat vineri dimineață, la baza nerazzurrilor.

Adriano (43 de ani), fostul mare atacant brazilian al clubului, le-a făcut o vizită jucătorilor și staffului tehnic.

Adriano a câștigat patru titluri alături de Inter Milano, echipă pentru care a înscris 74 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în cele 177 de partide disputate.

Cristi Chivu, revedere emoționantă cu Adriano

Clubul italian a imortalizat momentul prin mai multe postări pe rețelele de socializare. Într-una dintre ele, Cristian Chivu apare îmbrățișându-se cu fostul său coleg, iar imaginile sunt însoțite de mesajul:

„Adriano și Chivu: acum încearcă să nu te emoționezi”.

Cristian Chivu și Adriano s-au intersectat de mai multe ori pe parcursul carierelor. Primele contacte au avut loc din postura de adversari, în perioada în care Chivu evolua la AS Roma, iar Adriano era jucătorul Parmei.

La Inter, Cristian Chivu și Adriano au împărțit terenul în zece partide oficiale, disputate între 2007 și 2009

La finalul antrenamentului, atacantul Marcus Thuram a trăit un moment special alături de Adriano. Francezul este un admirator declarat al fostului atacant brazilian, conform inter.it.

Inter conduce în clasamentul Serie A, cu 55 de puncte după 23 de etape.

Nerazzurrii vor evolua pe 8 februarie împotriva lui Sassuolo, urmând ca pe 14 februarie să o întâlnească pe Juventus.

