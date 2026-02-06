Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League +21 foto
Darius Olaru. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 18:57
  • Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a înscris cel mai frumos gol al fazei ligii din Europa League.
  • UEFA a făcut public rezultatul votului fanilor pe site-ul său oficial.

FCSB s-a clasat pe locul 27, cu doar șapte puncte, și a ratat calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League, dar s-a ales cu un premiu onorific din partea UEFA.

VIDEO. Olaru a marcat cel mai frumos gol al fazei ligii în Europa League

Golul cel mai apreciat de fani în topul reușitelor din faza ligii a fost marcat în etapa #4, în meciul FC Basel - FCSB 3-1.

În minutul 57 al duelului de pe St. Jakob-Park, la scorul de 1-0 pentru elvețieni, Alexandru Pantea a trimis o minge peste apărarea elvețienilor, către Darius Olaru.

Căpitanul campioanei României a ajuns în flancul drept, a săltat balonul peste Barisic, care a alunecat.

Scăpat din marcaj, Darius Olaru a pătruns în careu, și-a aranjat balonul cu pieptul și a șutat din voleu cu boltă.

Mingea l-a depășit pe portarul Marwin Hitz și s-a oprit în plasa laterală.

Galerie foto (21 imagini)

Golul marcat de Darius Olaru în meciul FC Basel - FCSB 3-1. Foto: Captură Instagram, @europaleague Golul marcat de Darius Olaru în meciul FC Basel - FCSB 3-1. Foto: Captură Instagram, @europaleague Golul marcat de Darius Olaru în meciul FC Basel - FCSB 3-1. Foto: Captură Instagram, @europaleague Golul marcat de Darius Olaru în meciul FC Basel - FCSB 3-1. Foto: Captură Instagram, @europaleague Golul marcat de Darius Olaru în meciul FC Basel - FCSB 3-1. Foto: Captură Instagram, @europaleague
+21 Foto
În acest sezon de Europa League, Darius Olaru a evoluat în 7 meciuri, iar golul din Basel a fost singura sa reușită.

Golul lui Konstantinos Karetsas, din meciul Genk - Basel 2-1 (Etapa #5), a ocupat locul doi, în timp ce golul lui Sandro Lauper, din partida Stuttgart - Young Boys 3-2 (Etapa #8), s-a clasat pe trei.

Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

UEFA fc basel europa league fcsb darius olaru
