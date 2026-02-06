Rapid își menajează titularii Gâlcă sacrifică derby-ul cu Petrolul pentru Cupă! 5 vedete, inclusiv Dobre, au rămas pe bancă

Rapid - Petrolul. Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul Rapidului, a ales să își menajeze jumătate dintre titulari în duelul cu „lupii galbeni”.

Alexandru Dobre (27 de ani), principalul marcator al Rapidului, și Sebastian Borza (20 de ani), cel mai valoros jucător U21 al echipei, nu se regăsesc printre titulari.

Giuleștenii se află pe locul doi, cu 48 de puncte, și ar putea profita de duelul direct dintre rivalele la primul loc, Dinamo și Craiova, care se întâlnesc luni.

Rapid - Petrolul. Gâlcă sacrifică derby-ul pentru Cupă

Rapid are un program foarte încărcat. Pe 31 ianuarie a jucat împotriva lui U Cluj (0-2), iar pe 3 februarie a învins-o pe Hermannstadt (3-0).

Acum, la doar trei zile distanță, giuleștenii vor întâlni Petrolul, iar Costel Gâlcă a decis să își menajeze o parte dintre jucătorii importanți pentru ultimul meci al grupelor din Cupa României, cu CFR Cluj, pe 10 ianuarie.

Titularii pe care Gâlcă i-a lăsat pe banca de rezerve:

Alexandru Dobre - atacantul care a marcat 13 goluri în Superliga.

- atacantul care a marcat 13 goluri în Superliga. Marian Aioani – portar integralist în 18 din cele 26 de meciuri din acest sezon de Superliga

– portar integralist în 18 din cele 26 de meciuri din acest sezon de Superliga Denis Ciobotariu – fundaș care a fost titular în primele 8 etape, apoi a suferit o accidentare care l-a ținut 6 etape pe bară. Ulterior a revenit treptat și a strâns 15 apariții din 26 în acest sezon de Superliga.

– fundaș care a fost titular în primele 8 etape, apoi a suferit o accidentare care l-a ținut 6 etape pe bară. Ulterior a revenit treptat și a strâns 15 apariții din 26 în acest sezon de Superliga. Sebastian Borza – principalul jucător U21 al Rapidului. La 20 de ani, are deja 83 de meciuri pentru giuleșteni, de la transferul din 2023.

– principalul jucător U21 al Rapidului. La 20 de ani, are deja 83 de meciuri pentru giuleșteni, de la transferul din 2023. Tobias Christensen – mijlocaș norvegian care a fost titular în toate cele 25 de etape disputate până acum.

Echipa aleasă de Gâlcă pentru derby-ul cu Petrolul:

Rapid : D. Iliev - Manea, Pașcanu, L. Bolgado, R. Sălceanu - Grameni, K. Keita, Moruțan - T. Jambor, D. Paraschiv, T. Jambor

: D. Iliev - Manea, Pașcanu, L. Bolgado, R. Sălceanu - Grameni, K. Keita, Moruțan - T. Jambor, D. Paraschiv, T. Jambor Rezerve: M. Aioani, D. Ciobotariu, Onea, S. Borza, T. Christensen, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, A. Dobre, D. Hazrollaj, E. Koljic

Victoria cu CFR e obligatorie

Rapid urmează să o întâlnească CFR Cluj și are doar varianta victoriei pentru a obține calificarea în semifinale. Orice alt rezultat îi scoate din cursă pe giuleșteni.

Rezultatele obținute de Rapid în Cupa României 2025-2026:

30 octombrie 2025 : CSC Dumbrăvița - Rapid 0-4

: CSC Dumbrăvița - Rapid 0-4 2 decembrie 2025: FC Argeș - Rapid 2-1

După două etape, FC Argeș conduce grupa cu 6 puncte, urmată de CFR Cluj cu 4 puncte și Rapid cu 3 puncte.

Clasamentul în Grupa A din Cupa României

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Argeș 2 6 2 CFR Cluj 2 4 3 Rapid 2 3 4 CSC Dumbrăvița 2 3 5 Metaloglobus 2 1 6 CSM Slatina 2 0 *primele două clasate se califică în sferturi *primele două clasate se califică în sferturi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport