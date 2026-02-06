MM Stoica, țipete în direct! FOTO. Izbucnire furioasă în direct: „OLARU NU SI-MU-LEA-ZĂ! Vassaras, de ce vă bateți joc de noi?!” +6 foto
MM Stoica, țipete în direct! FOTO. Izbucnire furioasă în direct: „OLARU NU SI-MU-LEA-ZĂ! Vassaras, de ce vă bateți joc de noi?!”

alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 20:05
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 20:05
  • FCSB - FC Botoșani 2-1. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a început să țipe în direct la TV în momentul în care discuția a ajuns la căpitanul Darius Olaru (27 de ani), acuzat de mai mulți oameni din fotbal că simulează.

În direct la Prima Sport, oficialul campioanei l-a criticat dur pe Iulian Călin, arbitrul partidei cu Botoșani, pe care l-a acuzat că nu a dictat o lovitură de pedeapsă pentru FCSB.

Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League
Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League
Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League

MM Stoica, țipete în direct! FOTO. Izbucnire furioasă în direct: „OLARU NU SI-MU-LEA-ZĂ!

„Am avut o problemă mare cu arbitrajul lui Călin, care ne-a refuzat o lovitură de pedeapsă. Chiar nu e în regulă, pentru că, înainte de faza asta, a mai fost un fault în careu comis de Miron la Tănase. Miron l-a ținut pe Tănase.

L-am văzut cu ochii mei pe acest Călin că îi atrăgea atenția lui Miron. Ce putea să-i spună? Probabil i-a zis: «Băi, nu mai ține în careu că trebuie să dau penalty!». Dar dă penalty!

Cum e posibil să nu dai penalty la Olaru? În fața lui se întâmpla asta! În schimb, împotriva noastră s-a dat un penalty similar cu Dinamo. E strigător la cer”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport.jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport .jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport.jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport.jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport .jpeg
Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii și editorialistul GOLAZO.ro, a intervenit: „Crezi că dacă nu era Olaru și era alt jucător…”.

N-a apucat să își termine întrebarea, pentru că Mihai Stoica a intervenit: „Nu sunt de acord cu ce se spune despre Olaru. Lui Olaru i se sparge gura, este faultat de toată lumea”. Apoi a început să țipe: „OLARU NU SI-MU-LEA-ZĂ NICIODATĂ! Olaru nu simulează! Este o porcărie pe care au lansat-o unii. Olaru nu simulează!”.

Samuilă a intervenit din nou: „Exagerează, nu simulează. Exagerează căderile, asta o face”.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg

FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
Replica lui MM: „Când exagerează să i se dea galben. Aici nu exagerează nimic. Aici e tras jos de Bordeianu și nu se dă nimic. Nu se poate așa ceva. Niciodată în cariera lui n-a simulat. Și acum se face un caz. Să vină Vassaras să-mi spună că nu e penalty. Vreau să știu de ce își bat joc arbitrii de noi. E mult prea mult”.

VIDEO. Golul marcat de Olaru în FCSB - Botoșani 2-1

