FCSB - FC Botoșani 2-1. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a început să țipe în direct la TV în momentul în care discuția a ajuns la căpitanul Darius Olaru (27 de ani), acuzat de mai mulți oameni din fotbal că simulează.

În direct la Prima Sport, oficialul campioanei l-a criticat dur pe Iulian Călin, arbitrul partidei cu Botoșani, pe care l-a acuzat că nu a dictat o lovitură de pedeapsă pentru FCSB.

MM Stoica, țipete în direct! FOTO. Izbucnire furioasă în direct: „OLARU NU SI-MU - LEA-ZĂ !

„Am avut o problemă mare cu arbitrajul lui Călin, care ne-a refuzat o lovitură de pedeapsă. Chiar nu e în regulă, pentru că, înainte de faza asta, a mai fost un fault în careu comis de Miron la Tănase. Miron l-a ținut pe Tănase.

L-am văzut cu ochii mei pe acest Călin că îi atrăgea atenția lui Miron. Ce putea să-i spună? Probabil i-a zis: «Băi, nu mai ține în careu că trebuie să dau penalty!». Dar dă penalty!

Cum e posibil să nu dai penalty la Olaru? În fața lui se întâmpla asta! În schimb, împotriva noastră s-a dat un penalty similar cu Dinamo. E strigător la cer”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii și editorialistul GOLAZO.ro, a intervenit: „Crezi că dacă nu era Olaru și era alt jucător…”.

N-a apucat să își termine întrebarea, pentru că Mihai Stoica a intervenit: „Nu sunt de acord cu ce se spune despre Olaru. Lui Olaru i se sparge gura, este faultat de toată lumea”. Apoi a început să țipe: „OLARU NU SI-MU-LEA-ZĂ NICIODATĂ! Olaru nu simulează! Este o porcărie pe care au lansat-o unii. Olaru nu simulează!”.

Samuilă a intervenit din nou: „Exagerează, nu simulează. Exagerează căderile, asta o face”.

Replica lui MM: „Când exagerează să i se dea galben. Aici nu exagerează nimic. Aici e tras jos de Bordeianu și nu se dă nimic. Nu se poate așa ceva. Niciodată în cariera lui n-a simulat. Și acum se face un caz. Să vină Vassaras să-mi spună că nu e penalty. Vreau să știu de ce își bat joc arbitrii de noi. E mult prea mult”.

VIDEO. Golul marcat de Olaru în FCSB - Botoșani 2-1

