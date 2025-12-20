Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria
Dan Petrescu are de recuperat 120.000 de la CFR Cluj (
Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 09:08
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 09:13
  • Federația Română de Fotbal (FRF) pasează instanțelor civile litigiul de 120.000 de euro declarat de CFR Cluj și Dan Petrescu (54 de ani) împotriva FC Rapid.

Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL) a decis joi, 18 decembrie, că FRF nu este competentă să judece conflictul financiar dintre CFR Cluj și Dan Petrescu, pe de o parte, și Rapid, pe de alta.

„Admite excepția necompetenței generale a jurisdicției FRF, în soluționare cauzei. Respinge cererea ca inadmisibilă. Cu recurs în 5 zile de la comunicare”.

Dan Petrescu se judecă cu Rapid pentru 120.000 de euro cesionați de CFR Cluj

Este o decizie mai puțin obișnuită ca FRF să transfere dispute financiare dintre cluburi și antrenori către instanțele civile.

Litigiul pornește de la o sumă de 120.000 de euro, pe care Rapid trebuia să o plătească către CFR Cluj până în octombrie, ca parte a transferului jucătorului Bengaly Keita.

Între timp, Dan Petrescu, în calitate de antrenor al echipei CFR Cluj a împrumutat clubul din Gruia cu aceeași sumă, 120.000 de euro, pentru a acoperi cheltuielile de deplasare la meciul european cu BK Hacken.

Din cauza problemelor financiare ale clubului și a necesității urgente a lui Dan Petrescu de bani pentru tratamentul medical pe care îl urmează, CFR Cluj i-a cesionat antrenorului creanța pe care o are de încasat de la Rapid.

Rapid a invocat că Dan Petrescu nu mai are calitate de antrenor și nu a fost implicat în transferul lui Keita

Astfel, pentru a stinge datoria către Dan Petrescu, CFR Cluj a notificat Rapid ca suma de 120.000 de euro din transferul lui Keita să fie virată direct către antrenor.

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj în august 2025, după înfrângerea la scor cu BK Hacken, scor 2-7, suferită în manșa tur din play-off-ul Conference League.

Din informațiile GOLAZO.ro, în fața comisiei, Rapid a invocat excepția necompetenței generale a FRF. Avocații clubului din Giulești au susținut că din cauza cesiunii dintre CFR Cluj și Dan Petrescu litigiul nu mai are natură sportivă.

Alb-vișiniii au invocat motivul că Dan Petrescu nu mai antrenează și, oricum, nu era antrenorul Rapidului, și nici nu a fost implicat în transferul lui Keita de la CFR Cluj la Rapid.

CNSL a admis argumentele Rapid și a decis că disputa trebuie soluționată de instanțele civile, fără a se pronunța asupra obligației de plată sau asupra fondului litigiului.

Conducerea Rapidului a amânat de mai multe ori plata sumei de 120.000 de euro, surse GOLAZO.ro dezvăluind că Dan Șucu a prioritizat salariile și primele jucătorilor.

