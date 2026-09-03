Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare +20 foto
Cristi Chivu FOTO Imago
Campionate

Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 10:18
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 10:37
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, nu a câștigat premiul pentru cel mai bun tehnician al sezonului 2025-2026 la Gran Gala del Calcio, deși formația sa a fost desemnată clubul anului.
  • Românul a cucerit titlul cu trei etape înainte de final și a reușit și eventul, după succesul din Cupa Italiei.
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Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât Chivu fusese desemnat în luna mai cel mai bun antrenor al sezonului de către Lega Serie A, după ce a câștigat titlul cu Inter.

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Inter a fost desemnată echipa anului și a avut mai mulți premianți, dar Cristi Chivu a ratat trofeul

La Gran Gala del Calcio, un eveniment organizat de Asociația Fotbaliștilor din Italia unde premiile sunt acordate pe baza voturilor jucătorilor, alegerea finală a fost însă diferită.

Distincția pentru antrenorul sezonului i-a revenit lui Cesc Fabregas, după parcursul excelent avut de Como, formație pe care a dus-o până pe locul 4 în Serie A și pe care a calificat-o în Champions League pentru prima dată în istoria clubului.

„Am făcut istorie cu niște băieți foarte tineri, iar acum vrem să încercăm să creștem și mai mult”, a spus tehnicianul spaniol la primirea premiului.

Premiul pentru cel mai bun club al anului i-a revenit lui Inter. Giuseppe Marotta, președintele clubului, a primit trofeul și a vorbit despre unul dintre marile obiective ale echipei lui Cristi Chivu: câștigarea Champions League.

Avem dreptul să visăm, iar uneori visele se împlinesc. Sperăm să fie anul nostru. Dincolo de toate, noi putem garanta că avem datoria și obligația de a munci și de a da totul în această competiție”, a spus Marotta, conform inter.it.

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, alături de jucătorii nerazzurri premiați la Gran Galà del Calcio. Foto: captură X / @Inter
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, alături de jucătorii nerazzurri premiați la Gran Galà del Calcio. Foto: captură X / @Inter

Galerie foto (20 imagini)

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, alături de jucătorii nerazzurri premiați la Gran Galà del Calcio. Foto: captură X / @Inter Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, alături de jucătorii nerazzurri premiați la Gran Galà del Calcio. Foto: captură X / @Inter Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, alături de jucătorii nerazzurri premiați la Gran Galà del Calcio. Foto: captură X / @Inter Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, alături de jucătorii nerazzurri premiați la Gran Galà del Calcio. Foto: captură X / @Inter Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, alături de jucătorii nerazzurri premiați la Gran Galà del Calcio. Foto: captură X / @Inter
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Dimarco, cel mai bun jucător

Fundașul lui Inter a încheiat sezonul cu cifre impresionante pentru postul său: 7 goluri și 18 pase decisive.

„Să primești un astfel de premiu este ceva unic. Anul trecut am stabilit recordul de pase decisive, iar în acest sezon vreau să mă îmbunătățesc și mai mult”, a spus Dimarco.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Federico Dimarco, potrivit Transfermarkt

Inter a avut mai mulți reprezentanți și în echipa ideală a sezonului: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu și Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez a fost golgheterul campionatului, cu 17 goluri.

„Este întotdeauna o onoare să primești voturi din partea colegilor. Suntem un grup foarte bun și am avut un sezon excelent.

Mondialul? Cred că am făcut un turneu foarte bun. Speram să joc puțin mai mult, dar avem un lot cu foarte mulți jucători extraordinari. Între noi există, oricum, foarte mult respect”, a spus atacantul lui Inter, conform gazzetta.it.

Echipa ideală din Serie A

  • Mile Svilar - Marco Palestra, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco - Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu - Nico Paz, Lautaro Martinez, Donyell Malen.

Nico Paz (22 de ani), mijlocașul lui Como, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din Serie A pentru sezonul 2025-2026, pe care l-a încheiat cu 12 goluri și 6 pase decisive.

Premiul i-a fost înmânat de Fabio Capello, care a spus: „Nu înțeleg de ce Real Madrid a decis să-l vândă”.

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