Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Publicat: 22.05.2026, ora 22:30
  • Cristi Chivu (45 de ani) a fost desemnat antrenorul sezonului 2025-2026 din Serie A, după primul an excelent pe banca celor de la Inter Milan.
  • Trofeul îi va fi înmânat la meciul Bologna - Inter, programat pe stadionul „Renato Dall’Ara”, în ultima etapă a campionatului, sâmbătă, de la 19:00, în direct la Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Chivu a avut un sezon istoric la Inter. Românul a câștigat titlul în Serie A la primul sezon pe banca nerazzurrilor, după victoria cu Parma, scor 2-0, care a asigurat matematic al 21-lea Scudetto din istoria clubului, cu trei etape înainte de final.

Inter a reușit și eventul intern, după ce a câștigat Cupa Italiei.

Cristi Chivu a fost ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter

Luigi De Siervo, CEO-ul Serie A, l-a lăudat pe antrenorul român, care a devenit singurul tehnician din istoria lui Inter care a câștigat dubla campionat - Cupă în primul sezon pe banca echipei.

„Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea lui Inter a fost cu adevărat extraordinar.

În primul său an pe banca unei echipe profesioniste de la începutul sezonului, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de învingător pe care îl avea ca jucător, ghidându-și băieții către un stil de fotbal solid și ofensiv.

Chivu a avut nevoie de doar 48 de etape ca antrenor în Serie A pentru a deveni campion al Italiei, fiind al doilea cel mai rapid după Mourinho în era celor trei puncte la victorie.

Aceste cifre și recorduri confirmă locul meritat al lui Cristian Chivu printre marii antrenori ai Serie A”, a spus acesta, conform en.legeaseriea.it.

În sezonul 2025/2026, antrenorii lunii în Serie A au fost:

  • august 2025: Davide Nicola (Cremonese)
  • septembrie 2025: Massimiliano Allegri - (AC Milan)
  • octombrie 2025: Gian Piero Gasperini - (Roma)
  • noiembrie 2025: Massimiliano Allegri - (AC Milan)
  • decembrie 2025: Cristian Chivu -(Inter)
  • ianuarie 2026: Cristian Chivu - (Inter)
  • februarie 2026: Raffaele Palladino - (Atalanta)
  • martie 2026: Cesc Fabregas - (Como)
  • aprilie 2026: Luciano Spalletti - (Juventus)
  • mai 2026: Kosta Runjaic - (Udinese)
5 înfrângeri
a suferit Inter în cele 37 de meciuri jucate în Serie A sub comanda lui Chivu. În rest, nerazzurrii au avut un parcurs aproape perfect: 27 de victorii și 5 remize.

