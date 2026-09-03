Bagă bani la Liești, dar ține cu Dinamo Cine e deputatul care susține financiar echipa din Galați și este nelipsit de la meciurile „câinilor” +13 foto
Deputatul George Scarlat finanțează Sporting Liești și este fan Dinamo (foto: Facebook / George Scarlat)
Cupa Romaniei

Bagă bani la Liești, dar ține cu Dinamo Cine e deputatul care susține financiar echipa din Galați și este nelipsit de la meciurile „câinilor”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 08:00
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 11:37
  • Meciul Sporting Liești - Dinamo (1-4) din Cupa României, la Galați, a fost un eveniment special pentru finanțatorul echipei din Liga 3.
  • George Scarlat, deputat PNL de Galați și vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică din Camera Deputaților, este un mare fan al formației din Ștefan cel Mare.
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Pe pieptul tricourilor formației din Liești apare numele Șerbănești Livada, companie controlată de George Scarlat, omul care susține financiar echipa din Liga 3.

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Finanțatorul lui Sporting Liești, mare fan Dinamo

Finanțatorul lui Sporting este recunoscut ca un suporter înfocat al echipei Dinamo București.

Deputatul PNL din Galați este activ și în comunitățile dinamoviste de pe Facebook.

Merge la meciurile lui Dinamo, postează fotografii din tribune și interacționează cu suporterii „câinilor”.

Cine este George Scarlat, finanțatorul echipei Sporting Liești

George Scarlat are 47 de ani și este deputat PNL de Galați. În actuala legislatură este vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

A mai fost parlamentar în perioada 2012-2016, iar între 2020 și 2024 a fost senator. În 2019-2020 a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

Scarlat vine însă din mediul de afaceri. Și-a construit averea în agricultură și zootehnie, fiind implicat în Fermsuin, firmă specializată în creșterea porcilor, și în Șerbănești Livada, compania care apare astăzi pe tricourile lui Sporting Liești.

Ziarul Financiar scria în 2020 că Scarlat a înființat Fermsuin în 2005, iar Șerbănești Livada, afacere începută în 1995, a preluat-o de la părinții săi.

Legătura lui George Scarlat cu fotbalul nu este una apărută recent. Acesta a fost președintele lui Sporting Liești în perioada în care clubul a făcut pasul către Liga 3, în 2013.

Galerie foto (13 imagini)

Cupa României, tragerea la sorți a grupelor (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Cupa României, tragerea la sorți a grupelor (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Cupa României, tragerea la sorți a grupelor (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Cupa României, tragerea la sorți a grupelor (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Cupa României, tragerea la sorți a grupelor (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Scarlat nu este singurul dinamovist de la Liești

George Scarlat nu este singurul om din conducerea lui Sporting Liești care simpatizează cu Dinamo.

Directorul sportiv Dorinel Matei și-a exprimat public atașamentul față de formația din Ștefan cel Mare și spune că este „dinamovist convins”.

„Sunt cunoscut ca și dinamovist convins, finanțatorul nostru George Scarlat mai ceva. Va fi frumos.

De când m-am apucat de fotbal am sperat că îi pot aduce odată pe Dinamo la Liești și după mă pot lăsa. Visul s-a îndeplinit”, a declarat Dorinel Matei, citat de Sport Galați, după tragerea la sorți a grupelor Cupei României.

Cu cine mai joacă Liești în grupa din Cupa României

În afară de Dinamo, Liești mai întâlnește FC Bacău (28 octombrie) și Chindia (3 decembrie) în grupa D din Cupa României.

Din grupă mai fac parte Universitatea Craiova și FC Voluntari. În primul meci din grupă: Chindia - FC Voluntari 0-1.

Programul meciurilor:

  • Etapa 1: FC Bacău - Universitatea Craiova, Sporting Liești - Dinamo, Chindia - FC Voluntari;
  • Etapa 2: FC Voluntari - Universitatea Craiova, Dinamo - Chindia, Sporting Liești - FC Bacău;
  • Etapa 3: Universitatea Craiova - Dinamo, FC Bacău - FC Voluntari, Sporting Liești - Chindia.

Primele două clasate se vor califica în sferturile de finală, programate pe 3 martie 2027, semifinale se vor juca pe 21 aprilie 2027, iar finala va avea loc pe 12 mai 2027.

Finanțatorul echipei Sporting Liești, George Scarlat, a făcut oficiile de gazdă și i-a strâns mâna căpitanului lui Dinamo, Cătălin Cârjan (foto: Sport Pictures)
Finanțatorul echipei Sporting Liești, George Scarlat, a făcut oficiile de gazdă și i-a strâns mâna căpitanului lui Dinamo, Cătălin Cârjan (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (9 imagini)

Sporting Liești - Dinamo 1-4, Cupa României 2026-2027 (foto: Sport Pictures) Echipa de start a lui Dinamo (foto: Sport Pictures) Echipa de start a lui Sporting Liești (foto: Sport Pictures) Sporting Liești - Dinamo 1-4, Cupa României 2026-2027 (foto: Sport Pictures) Sporting Liești - Dinamo 1-4, Cupa României 2026-2027 (foto: Sport Pictures)
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