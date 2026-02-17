S-a ondulat terenul! FOTO: Interul lui Chivu,  dificultăți cu sinteticul din Norvegia, înaintea duelului cu Bodo/Glimt din UCL +6 foto
Foto: IMAGO, captură X/@@franvanni. Montaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

S-a ondulat terenul! FOTO: Interul lui Chivu, dificultăți cu sinteticul din Norvegia, înaintea duelului cu Bodo/Glimt din UCL

George Neagu
Publicat: 17.02.2026, ora 22:36
Actualizat: 17.02.2026, ora 22:37
  • Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani), întâmpină probleme cu terenul sintetic din Norvegia, înaintea duelului cu Bodo/Glimt.
  • Bodo/Glimt - Inter se joacă miercuri, de la ora 22:00, în play-off-ul Ligii Campionilor. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Interul lui Cristi Chivu trebuie să treacă în play-off-ul UCL de surpriza acestui sezon, Bodo/Glimt, dacă vrea să continue lupta pentru câștigarea trofeului.

Norvegienii sunt neînvinși în ultimele trei meciuri din Liga Campionilor: 2-2 cu Borussia Dortmund, 3-1 cu Manchester City și 2-1 cu Atletico Madrid.

Foto. Inter, probleme cu terenul sintetic înaintea meciului cu Bodo/Glimt

În ultimele zile, în Norvegia a nins abundent, iar stadionul celor de la Bodo/Glimt a fost acoperit cu zăpadă, înainte duelului cu Inter din play-off-ul Ligii Campionilor.

Mai multe vehicule au intrat pe teren pentru a îndepărta zăpada. Au intervenit și mai multe persoane cu lopeți, pentru a grăbi procesul de curățare a terenului.

Totuși, au apărut mai multe probleme legate de terenul sintetic de pe stadion.

Covorul care acoperă suprafața de joc s-a deplasat, în unele locuri fiind vizibile mai multe cute, care pot pune în dificultate desfășurarea jocului, conform repubblica.it.

Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni
Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni

Galerie foto (6 imagini)

Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni
+6 Foto
labels.photo-gallery

Administratorii stadionului au transmis că acele cute se datorează trecerii vehiculelor folosite pentru a îndepărta zăpada.

Cristi Chivu, înainte de Bodo/Glimt - Inter

Cristi Chivu a prefațat și partida cu Bodo/Glimt de miercuri, de la ora 22:00, din play-off-ul Ligii Campionilor.

„Știm cât de important este meciul, având în vedere campania noastră destul de reușită din Liga Campionilor până acum.

Din păcate, trebuie să trecem de play-off împotriva unei echipe care a creat probleme multor formații. Bodo este o echipă puternică. Clubul progresează, la fel ca fotbalul norvegian în general.

(n.r. - Despre terenul sintetic) Întotdeauna există îngrijorări cu privire la siguranța jucătorilor, iar mie îmi pasă de asta.

Nu cred că se vor întâmpla miracole, dar vom fi pregătiți să luptăm. Ei (n.r. - Bodo/Glimt) vor face tot posibilul să ne pună bețe în roate, dar noi vom fi pregătiți să facem același lucru.

Nu zăpada ne afectează, ci Bodo și tot ceea ce fac ei. Au spirit, calitate, mulți jucători care se descurcă bine aici (n.r. - în Norvegia) și în străinătate. Mișcarea este în plină creștere și va trebui să fim pregătiți pentru orice”, a adăugat Cristi Chivu, conform fcinternews.it.

Citește și

Liga Campionilor Inter Milano Cristi Chivu Bodo/Glimt
