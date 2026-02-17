„N-ar trebui să se ofuscheze” Florentin Petre, răspuns pentru MM Stoica: „N-are nicio legătură! Eu n-am vorbit urât de nea Gigi”

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, i-a oferit un răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani), după ultimele declarații ale oficialului de la FCSB.

După meciul cu Unirea Slobozia (1-0), fostul jucător Claudiu Niculescu s-a dus la fani să salute galeria, iar Florentin Petre a intervenit și l-a forțat să participe la scandările fanilor care vizau rivala Steaua.

Ulterior, Mihai Stoica a criticat gesturile făcute de secundul lui Dinamo, susținând că „are o memorie scurtă” și făcând referire la faptul că Petre a fost ajutat de Gigi Becali în trecut.

Florentin Petre, răspuns pentru Mihai Stoica: „Nu are nicio legătură cu nea Gigi Becali”

Florentin Petre a explicat că gestul său după meciul cu Unirea Slobozia nu l-a vizat pe Gigi Becali, persoană pe care spune că o respectă foarte mult.

„Asta este o istorie care nu e făcută de mine. Este o istorie pe care noi o urmăm de atâția ani de zile. Despre nea Gigi Becali nu are nicio legătură. Ce a făcut nea Gigi pentru mine n-are nicio legătură cu scandările pe care eu le-am făcut.

Eu n-am vorbit urât de nea Gigi aseară și niciodată n-o să fac lucrul acesta. Cum să fac eu așa ceva despre un om care m-a ajutat?! N-are nicio legătură! Lucrurile acestea sunt dinainte de Gigi Becali.

Scandările acestea n-o să însemne niciodată că vreau să-i fac rău lui Gigi Becali sau lui Meme. Din contră, îi respect pe amândoi și n-ar trebui să se ofuscheze”, a declarat Florentin Petre, conform prosport.ro.

Eu îl cunosc pe Florentin Petre și mă miră că are o memorie atât de scurtă. A ieșit acum ceva timp și i-a mulțumit public lui Gigi Becali că i-a salvat viața, că i-a plătit un tratament extrem de costisitor, deși nu avea nicio legătură cu el, și cu toate astea acum merge și înjură Steaua. Ne înjură pe noi, că nu înjură echipa din Liga 2 Mihai Stoica, despre Florentin Petre

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Florentin Petre: „Eu nu pot să schimb lucrurile acestea”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a precizat că a purtat o discuție cu Florentin Petre pentru a evita astfel de gesturi, pe care le consideră nepotrivite.

Secundul lui Dinamo a vorbit și el despre discuția avută cu președintele clubului:

„N-am cum să schimb eu o istorie făcută de 40-50 de ani. Eu nu pot să schimb lucrurile acestea. Dar, când strigă toată lumea, e bine? Sau, când mă înjură un stadion întreg, care e problema?

Eu nu mă supăr! Din contră, acestea sunt reguli care trebuie urmate, deoarece fac parte din istoria clubului. N-ar trebui să supere pe nimeni lucrul acesta.

După meciul cu Hermannstadt, s-a vorbit despre rasism. Atunci, pentru că eu dau foarte bine pe internet, normal că am fost acuzat, când acolo erau 40-50 de inși care scandau.

Uite, aseară, dacă s-a scandat sau nu s-a scandat despre rasism, eu n-am avut nicio reacție, pentru că am ținut cont de ceea ce a zis Andrei Nicolescu când am vorbit cu el acum câteva zile. Dar una e una, alta e alta. Aseară (n.r. - luni) n-am mai făcut rasism, n-am mai făcut nimic”.

Cu câteva zile înainte, Florentin Petre s-a alăturat anumitor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor, după meciul cu Hermannstadt, scor 2-0.

Florentin Petre: „Nea Gigi m-a salvat”

În 2025, Florentin Petre a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ 10 ani, s-a confruntat cu hepatită C, iar tratamentul, care costa între 30.000 și 40.000 de euro, depășea posibilitățile sale financiare.

El a explicat că Gigi Becali i-a achitat terapia, gest pe care îl consideră decisiv pentru salvarea vieții sale și pentru care îi poartă recunoștință.

La momentul acela, tratamentul era foarte scump, undeva la 30-40 de mii de euro. Cine să-ți dea cadou atâția bani? Un rol important l-a avut Anamaria Prodan. Ea m-a ajutat să ajung la Gigi Becali, prin relația pe care o avea cu el, altfel trebuia să aștept mult și bine. Hepatita mea nu era atât de gravă, era undeva de gradul doi și trebuia să aștept, dar nea Gigi m-a salvat mai repede decât preconizam eu Florentin Petre

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport