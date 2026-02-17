Surpriză la conferința lui Chivu FOTO. Cine a asistat dialogul cu presa, înainte de meciul cu Bodo/Glimt

Cristi Chivu (45 de ani) și Alessandro Bastoni (26 de ani) au susținut conferința premergătoare meciului cu Bodo/Glimt, în cadrul căreia a avut loc un moment inedit.

Bodo/Glimt - Inter se joacă miercuri, de la ora 22:00, în play-off-ul Ligii Campionilor. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Interul lui Cristi Chivu trebuie să treacă în play-off-ul UCL de surpriza acestui sezon, Bodo/Glimt, dacă vrea să se lupte pentru câștigarea trofeului.

Norvegienii sunt neînvinși în ultimele trei meciuri din Liga Campionilor: 2-2 cu Borussia Dortmund, 3-1 cu Manchester City și 2-1 cu Atletico Madrid.

Lautaro Martinez și Nicolo Barella, prezenți la conferința susținută de Chivu și Bastoni

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, și Alessandro Bastoni, fundașul „nerazzurrilor”, au susținut conferința premergătoare partidei cu Bodo/Glimt, din play-off-ul Ligii Campionilor.

În timpul conferinței a avut loc un moment inedit, care indică cât de unită este echipa pregătită de Cristi Chivu, care formează o adevărată familie.

În momentul când antrenorul român și Alessandro Bastoni au început conferința de presă, Lautaro Martinez și Nicolo Barella au apărut și ei în sală și s-au așezat în ultimele rânduri.

Cei doi au urmărit cu atenție desfășurarea conferinței, fiind cu adevărat interesați de declarațiile lui Cristi Chivu și ale coechipierului lor.

Lautaro e Barella seguono la conferenza stampa di Chivu e Bastoni ⚫️🔵@SkySport pic.twitter.com/jquWX5iqc6 — Alessandro (@90ordnasselA) February 17, 2026

Alessandro Bastoni, despre scandalul de după meciul cu Juventus: „Sunt aici pentru a-mi asuma responsabilitatea”

Alessandro Bastoni, fundașul lui Inter, a vorbit în cadrul conferinței de presă despre eliminarea lui Pierre Kalulu, jucătorul lui Juventus, după un fault inexistent asupra italianului.

„Am vrut să vin aici, în fața dumneavoastră, pentru că s-au întâmplat mult mai multe lucruri decât aș fi crezut sau mi-aș fi imaginat, după ziua de sâmbătă. Am stat câteva zile pentru a analiza ce s-a întâmplat.

Ce am simțit a fost un contact cu brațul meu, care a fost accentuat când am revăzut faza. Sunt aici pentru a-mi asuma responsabilitatea.

Ce regret este comportamentul meu ulterior. Un om are dreptul să greșească, dar are și datoria de a-și recunoaște greșelile. De aceea sunt aici.

Îmi pare rău că am reacționat așa, este corect să-mi asum responsabilitatea pentru asta.

Dar cariera și caracterul meu nu ar trebui să fie definite de un incident ca acesta. Nu credeam că voi provoca atâta agitație, am observat multă ipocrizie, am auzit persoane din interior spunând lucruri care nu ar trebui spuse nici în cer, nici pe pământ. Le mulțumesc celor care m-au numit pur și simplu «prost» și au lăsat-o așa.

Sunt capabil să gestionez situația, îmi pare mai rău pentru soția și fiica mea, care au fost ținta unor amenințări cu moartea. Îmi pare rău și pentru arbitrul La Penna, pentru toți cei care nu sunt obișnuiți să fie expuși în acest fel”, a spus Bastoni, conform football-italia.net.

Mental, mă simt foarte bine, sunt gata să joc mâine. Același lucru s-a întâmplat și în sens invers, când Liverpool a primit un penalty împotriva noastră. Dar Wirtz nu a trecut prin aceeași încercare ca mine Alessandro Bastoni, fundaș Inter

FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu

În minutul 42 al partidei dintre Inter și Juventus, la scorul de 1-1, echilibrul s-a rupt când „centralul” i-a arătat lui Kalulu al doilea cartonaș galben.

Francezul a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizia lui Federico La Penna a stârnit proteste vehemente din tabăra „Bătrânei Doamne”, însă fără rezultat. Deși reluările au arătat că torinezi aveau dreptate, Bastoni plonjase fără să fie atins!

