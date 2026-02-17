Dezamăgit că a fost schimbat Pochettino a povestit un episod cu Messi din perioada în care antrena la PSG: „Mi-a spus: «Trebuie să mă întrebi»”

Mauricio Pochettino (53 de ani), fostul antrenor de la PSG, a vorbit despre experiența sa cu starurile Lionel Messi (38 de ani), Neymar (34 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani).

Pochettino a preluat-o pe PSG în sezonul 2020-2021 și a părăsit echipa în stagiunea 2022-2023, după 84 de meciuri, în care a câștigat un titlu de campion, o Cupă și o Supercupă.

Pochettino a povestit un episod cu Messi: „ Mi-a spus: «Trebuie să mă întrebi»”

Înainte de a ajunge la PSG, Pochettino a pregătit Espanyol, Southampton și Tottenham, dar la echipa franceză a trebuit să gestioneze un vestiar plin de vedete, printre care Kylian Mbappe, Neymar și Lionel Messi.

„ Ei păreau mai mari decât clubul însuși. Acești jucători au mai mulți urmăritori decât echipa. Fiecare decizie afectează milioane de oameni”.

Tehnicianul a precizat că și-a propus să creeze „un mediu de normalitate chiar și în circumstanțe excepționale”.

Nu au existat niciodată probleme de disciplină sau lipsă de respect din partea lor. Întotdeauna au fost profesioniști cu noi (n.r. - cu stafful tehnic) Mauricio Pochettino

Actualul selecționer al Statelor Unite a povestit și un episod cu Messi, petrecut într-un meci împotriva lui Olympique Lyon, când argentinianul a decis să îl schimbe pe fotbalist:

„Era dezamăgit și mi-a spus: «Trebuie să mă întrebi». Dar eu trebuia să prioritizez sănătatea genunchiului său.

După acel meci, s-a întors, a marcat un gol împotriva lui Manchester City și, în vestiar, pur și simplu m-a îmbrățișat”.

Cifrele celor trei sub comanda lui Pochettino:

Messi : 34 de meciuri, 11 goluri, 16 pase decisive

: 34 de meciuri, 11 goluri, 16 pase decisive Mbappe : 75 de meciuri, 67 de goluri, 34 de pase decisive

: 75 de meciuri, 67 de goluri, 34 de pase decisive Neymar: 47 de meciuri, 21 de goluri, 16 pase decisive

65,8 milioane de urmăritori are PSG pe Instagram. Messi are 511 milioane de urmăritori, Neymar are 233 de milioane, iar Mbappe are 130 de milioane

