Cristi Chivu, out din Liga Campionilor Inter a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt și părăsește competiția. Cum ar putea arăta primele patru optimi de finală

Inter - Bodo/Glimt 1-2. Al doilea eșec pentru elevii lui Cristi Chivu în fața norvegienilor, care produc surpriza în play-off-ul Ligii Campionilor.

Patru echipe și-au obținut biletele pentru faza optimilor de finală și se alătură celor 8 calificate încă din faza principală.

Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle și Bodo/Glimt sunt primele patru echipe calificate în optimile Ligii Campionilor, în urma fazei play-off-ului.

Interul lui Cristi Chivu a fost învins în ambele manșe de Bodo/Glimt, care s-a impus cu 5-2 la general, reușind o performanță incredibilă pentru fotbalul norvegian.

Astfel, Chivu rămâne în luptă pe doar două fronturi, Serie A, respectiv Cupa Italiei.

Cum ar putea arăta primele 4 meciuri din optimile Ligii Campionilor:

Newcastle - Chelsea/Barcelona

Atletico - Liverpool/Tottenham

Bodo/Glimt - Sporting/Manchester City

Leverkusen - Bayern/Arsenal

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 13:00, în direct pe site-ul uefa.com sau pe aplicația UEFA TV.

Echipele deja calificate în această fază a competiției sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City (au terminat grupa principală pe locurile 1-8).

Tabloul din optimile Ligii Campionilor. Foto: uefa.com

Atletico Madrid - Club Brugge 4-1

Au marcat: Sorloth (23, 76, 87), Cardoso (48) / Ordonez (36)

Sorloth (23, 76, 87), Cardoso (48) / Ordonez (36) Rezultatul din tur: 3-3

Arbitru : Clément Turpin (Franța), Asistenți : Nicolas Danos, Benjamin Pages (Franța), VAR : Jérôme Brisard (Franța), AVAR : Pol van Boekel (Olanda)

: Clément Turpin (Franța), : Nicolas Danos, Benjamin Pages (Franța), : Jérôme Brisard (Franța), : Pol van Boekel (Olanda) Stadion: Estadio Metropolitano

Inter - Bodo/Glimt 1-2

Au marcat: Bastoni (76) / Hauge (58), Evjen (72)

Bastoni (76) / Hauge (58), Evjen (72) Rezultatul din tur: 3-1 pentru Bodo/Glimt

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Fratessi, Zielinski, Barella, Dimarco - Pio Esposito, Thuram

Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Fratessi, Zielinski, Barella, Dimarco - Pio Esposito, Thuram Antrenor: Cristi Chivu

Cristi Chivu Bodo/Glimt: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge

Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge Antrenor: Kjetil Knutsen

Kjetil Knutsen Arbitru : Alejandro Hernández (Spania), Asistenți : José Naranjo, Diego Sánchez Rojo (Spania), VAR : Carlos del Cerro Grande (Spania), AVAR : Guillermo Cuadra Fernandez (Spania)

: Alejandro Hernández (Spania), : José Naranjo, Diego Sánchez Rojo (Spania), : Carlos del Cerro Grande (Spania), : Guillermo Cuadra Fernandez (Spania) Stadion: San Siro

Bayer Leverkusen - Olympiakos 0-0

Rezultatul din tur: 2-0 pentru Leverkusen

Arbitru : Michael Oliver (Anglia), Asistenți : Stuart Burt, James Mainwaring (Anglia), VAR : Marco Di Bello (Italia), AVAR : Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

: Michael Oliver (Anglia), : Stuart Burt, James Mainwaring (Anglia), : Marco Di Bello (Italia), : Tomasz Kwiatkowski (Polonia) Stadion: BayArena

Newcastle - Qarabag 3-2

Au marcat: Tonali (4), Joelinton (6), Botman (52) / Duran (51), Cafarquliyev (57)

Tonali (4), Joelinton (6), Botman (52) / Duran (51), Cafarquliyev (57) Rezultatul din tur: 6-1 pentru Newcastle

Arbitru : Davide Massa (Italia), Asistenți : Filippo Meli, Stefano Alassio (Italia), VAR : Daniele Chiffi (Italia), AVAR : Christian Dingert (Germania)

: Davide Massa (Italia), : Filippo Meli, Stefano Alassio (Italia), : Daniele Chiffi (Italia), : Christian Dingert (Germania) Stadion: St James' Park

