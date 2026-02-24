Cristi Chivu, out din Liga Campionilor Inter a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt și părăsește competiția. Cum ar putea arăta primele patru optimi de finală

- Inter - Bodo/Glimt 1-2. Al doilea eșec pentru elevii lui Cristi Chivu în fața norvegienilor, care produc surpriza în play-off-ul Ligii Campionilor.
- Patru echipe și-au obținut biletele pentru faza optimilor de finală și se alătură celor 8 calificate încă din faza principală.
Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle și Bodo/Glimt sunt primele patru echipe calificate în optimile Ligii Campionilor, în urma fazei play-off-ului.
Interul lui Cristi Chivu a fost învins în ambele manșe de Bodo/Glimt, care s-a impus cu 5-2 la general, reușind o performanță incredibilă pentru fotbalul norvegian.
Astfel, Chivu rămâne în luptă pe doar două fronturi, Serie A, respectiv Cupa Italiei.
Cum ar putea arăta primele 4 meciuri din optimile Ligii Campionilor:
- Newcastle - Chelsea/Barcelona
- Atletico - Liverpool/Tottenham
- Bodo/Glimt - Sporting/Manchester City
- Leverkusen - Bayern/Arsenal
Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor
Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 13:00, în direct pe site-ul uefa.com sau pe aplicația UEFA TV.
Echipele deja calificate în această fază a competiției sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City (au terminat grupa principală pe locurile 1-8).
Atletico Madrid - Club Brugge 4-1
- Au marcat: Sorloth (23, 76, 87), Cardoso (48) / Ordonez (36)
- Rezultatul din tur: 3-3
- Arbitru: Clément Turpin (Franța), Asistenți: Nicolas Danos, Benjamin Pages (Franța), VAR: Jérôme Brisard (Franța), AVAR: Pol van Boekel (Olanda)
- Stadion: Estadio Metropolitano
Inter - Bodo/Glimt 1-2
- Au marcat: Bastoni (76) / Hauge (58), Evjen (72)
- Rezultatul din tur: 3-1 pentru Bodo/Glimt
- Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Fratessi, Zielinski, Barella, Dimarco - Pio Esposito, Thuram
- Antrenor: Cristi Chivu
- Bodo/Glimt: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge
- Antrenor: Kjetil Knutsen
- Arbitru: Alejandro Hernández (Spania), Asistenți: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo (Spania), VAR: Carlos del Cerro Grande (Spania), AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez (Spania)
- Stadion: San Siro
Bayer Leverkusen - Olympiakos 0-0
- Rezultatul din tur: 2-0 pentru Leverkusen
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia), Asistenți: Stuart Burt, James Mainwaring (Anglia), VAR: Marco Di Bello (Italia), AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
- Stadion: BayArena
Newcastle - Qarabag 3-2
- Au marcat: Tonali (4), Joelinton (6), Botman (52) / Duran (51), Cafarquliyev (57)
- Rezultatul din tur: 6-1 pentru Newcastle
- Arbitru: Davide Massa (Italia), Asistenți: Filippo Meli, Stefano Alassio (Italia), VAR: Daniele Chiffi (Italia), AVAR: Christian Dingert (Germania)
- Stadion: St James' Park