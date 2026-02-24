Cristi Chivu, out din Liga Campionilor Inter a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt și părăsește competiția. Cum ar putea arăta primele patru optimi de finală
alt-text George Neagu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 21:18
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 00:10
  • Inter - Bodo/Glimt 1-2. Al doilea eșec pentru elevii lui Cristi Chivu în fața norvegienilor, care produc surpriza în play-off-ul Ligii Campionilor.
  • Patru echipe și-au obținut biletele pentru faza optimilor de finală și se alătură celor 8 calificate încă din faza principală.
Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle și Bodo/Glimt sunt primele patru echipe calificate în optimile Ligii Campionilor, în urma fazei play-off-ului.

Interul lui Cristi Chivu a fost învins în ambele manșe de Bodo/Glimt, care s-a impus cu 5-2 la general, reușind o performanță incredibilă pentru fotbalul norvegian.

Astfel, Chivu rămâne în luptă pe doar două fronturi, Serie A, respectiv Cupa Italiei.

Cum ar putea arăta primele 4 meciuri din optimile Ligii Campionilor:

  • Newcastle - Chelsea/Barcelona
  • Atletico - Liverpool/Tottenham
  • Bodo/Glimt - Sporting/Manchester City
  • Leverkusen - Bayern/Arsenal

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 13:00, în direct pe site-ul uefa.com sau pe aplicația UEFA TV.

Echipele deja calificate în această fază a competiției sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City (au terminat grupa principală pe locurile 1-8).

Tabloul din optimile Ligii Campionilor. Foto: uefa.com Tabloul din optimile Ligii Campionilor. Foto: uefa.com
Tabloul din optimile Ligii Campionilor. Foto: uefa.com

Atletico Madrid - Club Brugge 4-1

  • Au marcat: Sorloth (23, 76, 87), Cardoso (48) / Ordonez (36)
  • Rezultatul din tur: 3-3
  • Arbitru: Clément Turpin (Franța), Asistenți: Nicolas Danos, Benjamin Pages (Franța), VAR: Jérôme Brisard (Franța), AVAR: Pol van Boekel (Olanda)
  • Stadion: Estadio Metropolitano

Inter - Bodo/Glimt 1-2

  • Au marcat: Bastoni (76) / Hauge (58), Evjen (72)
  • Rezultatul din tur: 3-1 pentru Bodo/Glimt
  • Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Fratessi, Zielinski, Barella, Dimarco - Pio Esposito, Thuram
  • Antrenor: Cristi Chivu
  • Bodo/Glimt: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge
  • Antrenor: Kjetil Knutsen
  • Arbitru: Alejandro Hernández (Spania), Asistenți: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo (Spania), VAR: Carlos del Cerro Grande (Spania), AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez (Spania)
  • Stadion: San Siro

Bayer Leverkusen - Olympiakos 0-0

  • Rezultatul din tur: 2-0 pentru Leverkusen
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia), Asistenți: Stuart Burt, James Mainwaring (Anglia), VAR: Marco Di Bello (Italia), AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
  • Stadion: BayArena

Newcastle - Qarabag 3-2

  • Au marcat: Tonali (4), Joelinton (6), Botman (52) / Duran (51), Cafarquliyev (57)
  • Rezultatul din tur: 6-1 pentru Newcastle
  • Arbitru: Davide Massa (Italia), Asistenți: Filippo Meli, Stefano Alassio (Italia), VAR: Daniele Chiffi (Italia), AVAR: Christian Dingert (Germania)
  • Stadion: St James' Park

Liga Campionilor Atletico Madrid Inter Milano Cristi Chivu Bodo/Glimt
