„Un moment important pentru fotbal” Courtois și Arbeloa, despre cazul Vinicius - Prestianni: „UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar”

Thibaut Courtois (33 de ani), portarul echipei Real Madrid, a adus din nou în discuție scandalul din meciul tur cu Benfica, dintre Vinicius (25 de ani) și Gianluca Prestianni (20 de ani).

Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu și va rata partida retur cu Real Madrid, programată azi, de la ora 22:00, iar ancheta din urma incidentului va rămâne în curs, potrivit deciziei UEFA.

Fotbalistul de 20 de ani e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius.

Thibaut Courtois: „UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar”

La conferința premergătoare returului cu Benfica din play-off-ul pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor, Thibaut Courtois a vorbit despre scandalul dintre Vinicius și Gianluca Prestianni.

„Suntem într-un moment important pentru fotbal, pentru a pune capăt acestor lucruri. În vestiar știm ce ne-a spus Vinicius.

UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar. Atât rasismul, cât și homofobia sunt inacceptabile. Sunt insulte la fel de grave.

Este deplorabil să vezi așa ceva pe un stadion (n.r. gesturile rasiste ale suporterilor Benficăi). Poți să placi sau nu un jucător, dar astfel de gesturi sunt lamentabile. Dacă se confirmă, cei responsabili ar trebui identificați și sancționați”, a spus Thibaut Courtois, conform theguardian.com.

Nu poți da vina pe modul în care a fost celebrat un gol pentru a justifica un presupus act de rasism. Thibaut Courtois, portar Real Madrid

Alvaro Arbeloa: „Suntem în fața unei mari oportunități în lupta împotriva rasismului”

Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, a comentat la rândul său scandalul din meciul tur, care a avut loc în Portugalia.

„Suntem în fața unei mari oportunități în lupta împotriva rasismului. UEFA are ocazia să nu lase totul la nivel de slogan. Sper să profite de această oportunitate.

Vinicius a marcat un gol foarte frumos. Nimic din ceea ce poate face un jucător pe teren nu justifică un act de rasism”, a spus Alvaro Arbeloa.

În ceea ce privește meciul retur din această seară cu Benfica, Alvaro Arbeloa a spus:

„Vreau să văd un Real Madrid foarte asemănător cu cel din Lisabona. Va fi o mare seară de Liga Campionilor pe «Bernabeu». Știm cât de specială este o seară de Champions pe «Bernabeu». Se spune că este o finală și chiar așa va fi”.

În meciul tur, Real Madrid s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Vinicius în minutul 50.

Ce s-a întâmplat în Benfica - Real Madrid 0-1

Partida de marțea trecută din Liga Campionilor a fost întreruptă în repriza secundă, după ce Prestianni a fost acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, moment în care arbitrul Letexier a oprit meciul pentru 10 minute.

„Centralul” a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

Ulterior, s-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

