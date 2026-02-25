Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul” +19 foto
Așa va arăta noua arenă Dinamo FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Superliga

Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 19:17
  • Lucrările de demolare continuă la vechiul stadion Dinamo

După ce au fost „rase” Tribuna a doua și Peluza Cătălin Hîldan, demolarea a ajuns săptămâna aceasta la Tribunele 1, 0 și Oficială.

„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește și
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”

Au fost emise documente pentru noua arenă Dinamo

Totodată, Primăria Sectorului 2, care va cofinanța noua arenă din Ștefan cel Mare, a emis certificatul solicitat de Apa Nova, necesar pentru devierea rețelei de apă potabilă din zonă.

„Status lucrări Ștefan cel Mare – 25 februarie

Lucrările la stadionul Dinamo s-au reluat după episodul de iarnă, iar începând de astăzi se trece la demolarea Tribunei I, urmată de Tribuna 0 și tribuna Oficială.

Totodată, deja Primăria Sectorului 2 a emis certificatul de urbanism pentru «deviere rețea publică de apă potabilă în incinta Complexului Sportiv Dinamo București», document solicitat de APA NOVA București S.A. prin Clubul Sportiv Dinamo București.

Acesta se adaugă certificatului deja emis pentru construire canal tehnic în vederea relocării rețelei de termoficare existente pe terenul Complexului Sportiv Dinamo București.

Aceste documente au fost necesare pentru avizarea și emiterea autorizației de construire a noii Arene Multifuncționale Dinamo”, explică pagina Noul Stadion “Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026
Campionatul Mondial
22:16
„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026
Citește mai mult
„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Liga Campionilor
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Citește mai mult
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Stefan Cel Mare constructie stadion dinamo demolare certificat primarie sector 2
Știrile zilei din sport
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Liga Campionilor
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Citește mai mult
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Liga 3
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Citește mai mult
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Superliga
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Citește mai mult
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Liga Campionilor
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Citește mai mult
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Top stiri din sport
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Superliga
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Citește mai mult
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Superliga
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Citește mai mult
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share