Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”

Lucrările de demolare continuă la vechiul stadion Dinamo

După ce au fost „rase” Tribuna a doua și Peluza Cătălin Hîldan, demolarea a ajuns săptămâna aceasta la Tribunele 1, 0 și Oficială.

Au fost emise documente pentru noua arenă Dinamo

Totodată, Primăria Sectorului 2, care va cofinanța noua arenă din Ștefan cel Mare, a emis certificatul solicitat de Apa Nova, necesar pentru devierea rețelei de apă potabilă din zonă.

„Status lucrări Ștefan cel Mare – 25 februarie

Lucrările la stadionul Dinamo s-au reluat după episodul de iarnă, iar începând de astăzi se trece la demolarea Tribunei I, urmată de Tribuna 0 și tribuna Oficială.

Totodată, deja Primăria Sectorului 2 a emis certificatul de urbanism pentru «deviere rețea publică de apă potabilă în incinta Complexului Sportiv Dinamo București», document solicitat de APA NOVA București S.A. prin Clubul Sportiv Dinamo București.

Acesta se adaugă certificatului deja emis pentru construire canal tehnic în vederea relocării rețelei de termoficare existente pe terenul Complexului Sportiv Dinamo București.

Aceste documente au fost necesare pentru avizarea și emiterea autorizației de construire a noii Arene Multifuncționale Dinamo”, explică pagina Noul Stadion “Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

