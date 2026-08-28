Chivu, mesaj categoric Cum a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarele din Liga Campionilor

Cristi Chivu (45 de ani) a reacționat după ce Inter Milano și-a aflat adversarele din faza principală a grupei XXL din Liga Campionilor.

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Campioana Italiei va da piept cu Liverpool (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (D) și Slovan Bratislava (D).

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Cristi Chivu, după tragerea la sorți pentru Liga Campionilor: „Vor fi opt meciuri foarte dificile”

Antrenorul român este conștient că echipa sa nu va avea meciuri ușoare și a transmis un mesaj ferm.

„Liga Campionilor este o competiție care reunește ce e mai bun din fotbalul european. Toate meciurile sunt dificile, iar edițiile recente confirmă faptul că nimic nu este de la sine înțeles. Ne vom confrunta cu cluburi de renume.

Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să obținem maximum și să ne demonstrăm competitivitatea”, a declarat Cristi Chivu pentru site-ul oficial al lui Inter.

În stagiunea precedentă, Inter a terminat faza principală a Ligii Campionilor pe locul 10, cu 15 puncte.

Ulterior, formația antrenată de Cristi Chivu avea să fie eliminată surprinzător în șaisprezecimi de norvegienii de la Bodo/Glimt. Nerazzurrii au pierdut ambele partide, 1-3 în deplasare și 1-2 pe teren propriu.

Programul Ligii Campionilor:

8-10 septembrie - etapa I;

13-14 octombrie - etapa II;

20-21 octombrie - etapa III;

3-4 noiembrie - etapa IV;

24-25 noiembrie - etapa V;

8-9 decembrie - etapa VI;

19-20 ianuarie - etapa VII;

27 ianuarie - etapa VIII;

20 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

16-17 și 23-24 februarie - „șaisprezeceimi”;

26 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

9-10 și 16-17 martie - optimi;

6-7 și 13-14 aprilie - sferturi;

27-28 aprilie și 4-5 mai - semifinale;

5 iunie - finala (Estadio Metropolitano, Madrid).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

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