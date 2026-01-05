Transfer în Vest A plecat în Spania după numai 6 luni la Oțelul! Balint îl pusese pe lista neagră

Vadik Murria (25 de ani), fostul fundaș central al Oțelului, a semnat cu Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania.

Transferat de Oțelul Galați în luna iulie a anului trecut, Vadik Murria nu a mai fost utilizat în ultimele partide din 2025 de Laszlo Balint.

Cu câteva zile înainte de finalul lui 2025, stoperul rus a ales să părăsească țara și să nu se mai întoarcă la formația de la malul Dunării, din cauza restanțelor salariale.

Vadik Murria a semnat cu Unionistas de Salamanca CF

Ulterior, Oțelul a anunțat despărțirea de Murria pe 24 decembrie, dar acesta nu a rămas mult fără echipă.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani va evolua în Liga 3 din Spania, la Unionistas de Salamanca CF până la finalul sezonului.

„Unionistas de Salamanca a ajuns la o înțelegere cu fundașul Vadik Murria Soriano până la sfârșitul sezonului.

Murria este un fundaș central în vârstă de 25 de ani, cu o anvergură mare (1,88 m), care provine de la Oțelul Galați din prima ligă a României, echipă la care a jucat 12 meciuri în această primă jumătate a sezonului.

Format la academia Villarreal CF, are o vastă experiență în această categorie, unde a disputat peste o sută de meciuri pentru echipa secundă a clubului din Castellón, CF Intercity și SD Tarazona” se arată scris în comunicatul formației.

Unionistas de Salamanca a fost înființată în 2013 de fanii UD Salamanca, fosta echipă a lui Bogdan Stelea, desființată în acel an din cauza problemelor financiare.

250.000 de euro este cota lui Vadik Murria, conform Transfermarkt.ro

