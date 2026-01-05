Transfer în Vest A plecat în Spania după numai 6 luni la Oțelul! Balint îl pusese pe lista neagră
Vadik Murria/ Foto: Oțelul Galați
Superliga

Transfer în Vest A plecat în Spania după numai 6 luni la Oțelul! Balint îl pusese pe lista neagră

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.01.2026, ora 17:16
alt-text Actualizat: 05.01.2026, ora 17:51
  • Vadik Murria (25 de ani), fostul fundaș central al Oțelului, a semnat cu Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania.

Transferat de Oțelul Galați în luna iulie a anului trecut, Vadik Murria nu a mai fost utilizat în ultimele partide din 2025 de Laszlo Balint.

Cu câteva zile înainte de finalul lui 2025, stoperul rus a ales să părăsească țara și să nu se mai întoarcă la formația de la malul Dunării, din cauza restanțelor salariale.

FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece
Citește și
FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece
Citește mai mult
FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece

Vadik Murria a semnat cu Unionistas de Salamanca CF

Ulterior, Oțelul a anunțat despărțirea de Murria pe 24 decembrie, dar acesta nu a rămas mult fără echipă.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani va evolua în Liga 3 din Spania, la Unionistas de Salamanca CF până la finalul sezonului.

„Unionistas de Salamanca a ajuns la o înțelegere cu fundașul Vadik Murria Soriano până la sfârșitul sezonului.

Murria este un fundaș central în vârstă de 25 de ani, cu o anvergură mare (1,88 m), care provine de la Oțelul Galați din prima ligă a României, echipă la care a jucat 12 meciuri în această primă jumătate a sezonului.

Format la academia Villarreal CF, are o vastă experiență în această categorie, unde a disputat peste o sută de meciuri pentru echipa secundă a clubului din Castellón, CF Intercity și SD Tarazona” se arată scris în comunicatul formației.

Unionistas de Salamanca a fost înființată în 2013 de fanii UD Salamanca, fosta echipă a lui Bogdan Stelea, desființată în acel an din cauza problemelor financiare.

250.000 de euro
este cota lui Vadik Murria, conform Transfermarkt.ro

Citește și

Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul
Superliga
16:43
Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului, care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul
Citește mai mult
Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul
Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații
Superliga
15:09
Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații
Citește mai mult
Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
otelul galati transfer superliga vadik murria soriano Unionistas de Salamanca
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
18:34
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
18:24
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
19:09
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
20:04
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:23
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
20:35
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
18:34
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
19:09
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
17:45
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
20:35
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
21:23
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
09:45
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share