Confuzie în Premier League FOTO: Până și marcatorul golului a crezut că e în ofsaid: „Nici nu am sărbătorit” » De ce a fost validată reușita

FULHAM - LIVERPOOL 2-2. Florian Wirtz (22 de ani) a înscris pentru 1-1, duminică, în meciul disputat în etapa #20 din Premier League.

Inițial, golul părea că va fi anulat pentru ofsaid, așa că fotbalistul neamț nu a celebrat.

După o analiză îndelungată VAR, reușita a fost validată, spre surprinderea fotbalistului și a fanilor.

Florian Wirtz a reușit să înscrie în minutul 57, după ce a primit o pasă precisă în careu de la Conor Bradley. Inițial, arbitrul asistent a ridicat fanionul și a indicat faptul că ar fi fost ofsaid.

De ce a fost validat golul lui Florian Wirtz din Fulham - Liverpool 2-2

După o analiză detaliată și îndelungată cu ajutorul sistemului VAR, golul a fost validat.

„Eram sigur că am fost în ofsaid, așa că nici nu am sărbătorit. M-am bucurat că am marcat, dar mai mult îmi doream cele trei puncte (n.r. Liverpool a fost egalată în minutul 90+7, după ce marcase pentru 2-1 în '90+4).

Știm că în acest campionat nu există meciuri ușoare. Intensitatea pe care am arătat-o în a doua repriză a fost mult mai bună. Nu i-am presat suficient în prima repriză, dar în a doua a fost mult mai bine”, a declarat fotbalistul lui Liverpool, conform dailymail.co.uk.

Jamie Carragher, fostul fundaș al „cormoranilor”, a comentat după meci:

„Știu că uneori unghiurile pot induce în eroare, dar faptul că avem punctul de la penalty la dispoziție… pur și simplu nu-mi vine să cred că a fost validat”.

Explicația tehnică a VAR pentru golul marcat de Wirtz

Golul lui Wirtz a fost validat datorită unei mici marje de toleranță existentă în Premier League de la introducerea sistemului semi-automat pentru ofsaid.

Deși liniile manuale VAR au fost eliminate, tehnologia mai ia în calcul o marjă de eroare de până la cinci centimetri – practic lățimea liniei verzi utilizate în sistem.

Piciorul lui Wirtz a fost considerat în interiorul acestei limite, ceea ce a dus la validarea golului, potrivit presei britanice.

Liverpool ocupă locul 4 în clasament, cu 34 de puncte, după 20 de meciuri jucate. Fulham se află pe locul 18, cu 28 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport