Confuzie în Premier League FOTO: Până și marcatorul golului  a crezut că e în ofsaid: „Nici nu am sărbătorit” » De ce a fost validată reușita +20 foto
Florian Wirtz. Foto: Imago / Captură „X”, @thypercentral
Campionate

Confuzie în Premier League FOTO: Până și marcatorul golului a crezut că e în ofsaid: „Nici nu am sărbătorit” » De ce a fost validată reușita

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.01.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 05.01.2026, ora 15:59
  • FULHAM - LIVERPOOL 2-2. Florian Wirtz (22 de ani) a înscris pentru 1-1, duminică, în meciul disputat în etapa #20 din Premier League.
  • Inițial, golul părea că va fi anulat pentru ofsaid, așa că fotbalistul neamț nu a celebrat.
  • După o analiză îndelungată VAR, reușita a fost validată, spre surprinderea fotbalistului și a fanilor.

Florian Wirtz a reușit să înscrie în minutul 57, după ce a primit o pasă precisă în careu de la Conor Bradley. Inițial, arbitrul asistent a ridicat fanionul și a indicat faptul că ar fi fost ofsaid.

„Pentru 90 de minute nu vom fi prieteni” Virgil Ghiță, despre barajul cu Turcia: „Victoria României n-ar fi un șoc pentru mine”
Citește și
„Pentru 90 de minute nu vom fi prieteni” Virgil Ghiță, despre barajul cu Turcia: „Victoria României n-ar fi un șoc pentru mine”
Citește mai mult
„Pentru 90 de minute nu vom fi prieteni” Virgil Ghiță, despre barajul cu Turcia: „Victoria României n-ar fi un șoc pentru mine”

De ce a fost validat golul lui Florian Wirtz din Fulham - Liverpool 2-2

După o analiză detaliată și îndelungată cu ajutorul sistemului VAR, golul a fost validat.

„Eram sigur că am fost în ofsaid, așa că nici nu am sărbătorit. M-am bucurat că am marcat, dar mai mult îmi doream cele trei puncte (n.r. Liverpool a fost egalată în minutul 90+7, după ce marcase pentru 2-1 în '90+4).

Știm că în acest campionat nu există meciuri ușoare. Intensitatea pe care am arătat-o în a doua repriză a fost mult mai bună. Nu i-am presat suficient în prima repriză, dar în a doua a fost mult mai bine”, a declarat fotbalistul lui Liverpool, conform dailymail.co.uk.

Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC
Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC

Galerie foto (20 imagini)

Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC
+20 Foto
labels.photo-gallery

Jamie Carragher, fostul fundaș al „cormoranilor”, a comentat după meci:

„Știu că uneori unghiurile pot induce în eroare, dar faptul că avem punctul de la penalty la dispoziție… pur și simplu nu-mi vine să cred că a fost validat”.

Explicația tehnică a VAR pentru golul marcat de Wirtz

Golul lui Wirtz a fost validat datorită unei mici marje de toleranță existentă în Premier League de la introducerea sistemului semi-automat pentru ofsaid.

Deși liniile manuale VAR au fost eliminate, tehnologia mai ia în calcul o marjă de eroare de până la cinci centimetri – practic lățimea liniei verzi utilizate în sistem.

Piciorul lui Wirtz a fost considerat în interiorul acestei limite, ceea ce a dus la validarea golului, potrivit presei britanice.

Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură „X”, @thypercentral
Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură „X”, @thypercentral

Galerie foto (20 imagini)

Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC Golul marcat de Florian Wirtz în meciul Fulham - Liverpool 2-2. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC
+20 Foto
labels.photo-gallery

Liverpool ocupă locul 4 în clasament, cu 34 de puncte, după 20 de meciuri jucate. Fulham se află pe locul 18, cu 28 de puncte.

Citește și

Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi
Campionate
12:34
Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi
Citește mai mult
Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya
Superliga
11:53
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya
Citește mai mult
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
liverpool Premier League fulham sistemul var florian wirtz ofsaid ofsaid semiautomat
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
18:34
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
18:24
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
19:09
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
20:04
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:23
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
20:35
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
18:34
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
19:09
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
17:45
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
20:35
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
21:23
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
09:45
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share