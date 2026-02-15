Inter Milano - Juventus 3-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul important din Derby D'Italia.

Partida de pe „Giuseppe Meazza” a avut de toate, de la tensiuni până la un cartonaș roșu inexistent, urmate de un gol marcat în minutul 90 care i-a adus toate cele trei puncte formației lui Chivu.

Inter Milano - Juventus 3-2 . Cristi Chivu: „Am simțit lipsa victoriilor cu echipe mari”

„Ne-am chinuit puțin. Nu mai câștigasem un meci direct de doi ani, dar, punând suflet, am reușit să o facem. O victorie prin care am reușit să punem probleme împotriva unei echipe care, de când a venit Spalletti, a pus probleme tuturor, atât individual, cât și colectiv. Merită felicitări pentru că sunt o echipă incredibilă.

Sper ca victoria de astăzi să fie punctul de cotitură. Nici mie nu mi-a plăcut jocul de astăzi. Nu am livrat ceea ce pregătisem, dar victoria este importantă. Succesul de la Dortmund a fost la fel.

Astăzi am simțit lipsa victoriilor împotriva echipelor mari în ultimii doi ani. Juve merită laude pentru că a egalat chiar și în 10 oameni. Și ne-a fost puțin frică că nu vom reuși să câștigăm”, a transmis Chivu la conferința de presă, potrivit gazzetta.it.

Chivu, despre eliminarea lui Kalulu: „ N-aș fi făcut așa ceva”

Întrebat despre eliminarea lui Kalulu, la simularea lui Bastoni, Chivu a transmis:

„Pentru mine, e o atingere ușoară, dar e o atingere. Când am suferit nedreptăți minore, i-am învățat pe jucătorii mei să nu-l critice pe arbitru. E decizia lui.

Kalulu are experiență și, în anumite circumstanțe, trebuie să ai mintea limpede. Dacă empatizez cu Kalulu? Nu aș fi pus mâna pe un adversar având cartonaș galben, mai ales dacă anticipam că pleacă pe contraatac”.

L-am scos pe Bastoni pentru că eram îngrijorat legat de Conceiçao. Dacă știam că va ieși și el la pauză, l-aș fi lăsat pe teren. Chivu, despre schimbarea lui Bastoni

Cu succesul din derby-ul de duminică, gruparea lui Cristi Chivu a ajuns la 12 victorii în ultimele 13 partide în Serie A, singurul pas greșit fiind remiza cu Napoli, campioana en titre, scor 2-2.

Inter luptă în continuare pe trei fronturi, fiind calificată și în play-off-ul Ligii Campionilor, unde o va întâlni pe Bodo/Glimt, tur-retur, primul meci fiind chiar marți, 18 februarie, de la 22:00.

În Cupa Italiei, „nerazzurrii” au ajuns în semifinale, unde vor înfrunta Como, formația lui Cesc Fabregas.

FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu

În minutul 42, la scorul de 1-1, echilibrul s-a rupt când „centralul” i-a arătat lui Kalulu al doilea cartonaș galben.

Francezul a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizia lui Federico La Penna a stârnit proteste vehemente din tabăra „Bătrânei Doamne”, însă fără rezultat. Deși reluările au arătat că torinezi aveau dreptate, Bastoni plonjase fără să fie atins!

VAR nu poate interveni!

În ciuda rugăminților lui Kalulu, care îi cerea „centralului” să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, VAR-ul nu intervine în astfel de situații.

Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Putea fi „roșu” pentru Inter!

Eroare este și mai gravă pentru că Bastoni, jucătorul lui Chivu, ar fi putut fi avertizat pentru simulare.

Iar italianul mai avea un cartonaș galben primit în minutul 9! Adică Inter ar fi rămas în inferioritate numerică, nu Juventus!

Chivu n-a riscat nimic și l-a schimbat pe Bastoni la pauză, pentru a nu risca o eliminare în partea secundă.

Rezumatul VIDEO. Inter - Juventus 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport