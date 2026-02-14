„Are o mare problemă” Răspunsul lui MM Stoica după atacul lansat de Angelescu: „Mă surprinde că e speriat de FCSB, dar mă bucură”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului.

Oficialul campioanei României consideră că nu este sincer atunci când afirmă că își dorește ca FCSB să ajungă în play-off.

Angelescu a sugerat că eroarea comisă de arbitrul Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1 a fost în favoarea FCSB.

Mihai Stoica, răspuns pentru Angelescu, după ce a afirmat că Radu Petrescu o favorizează pe FCSB

Angelescu a afirmat că „toată lumea știe ce culori poartă pe sub haine” arbitrul, iar Mihai Stoica i-a răspuns:

„Înțeleg că, atunci când se referă la culori, se referă că Radu Petrescu ar fi fan FCSB. Păi, Victor Angelescu înseamnă că are o mare problemă cu memoria, este într-o mare eroare.

Radu Petrescu a arbitrat un meci pe Arena Națională, meciul nostru cu Rapid, și l-a eliminat pe Dawa degeaba. Acolo a fost o conlucrare perfectă cu Ghinguleac. A luat decizii împotriva noastră.

La un alt meci unde probabil că au rămas cu impresia că trebuia să se acorde o lovitură de pedeapsă pentru Rapid, la 2-1 pentru noi, înainte de faza aia, Radu Petrescu a închis ochii la un al doilea cartonaș galben la Petrila.

Trebuia eliminat la 2-1, nu se mai întâmpla faza aia. Radu Petrescu este unul dintre arbitrii care ne-a dezavantajat în mod evident în foarte multe meciuri”, a spus oficialul roș-albaștrilor, la Prima Sport

Orice poți să spui de Radu Petrescu, dar în niciun caz să spui că e un arbitru care ne-ar fi ajutat. Mihai Stoica

Mihai Stoica spune că nu doar FCSB profită de pasul greșit făcut de FC Argeș, ci și celelalte rivale din lupta pentru play-off.

„Să spunem că ar fi fost o mare viciere de rezultat aici și FC Argeș ar fi ocupat un loc de play-off și ar mai fi rămas două locuri vacante. Păi numai noi beneficiem?

Nu cumva beneficiază și Botoșani, și Universitatea Cluj, și CFR Cluj, chiar și Oțelul? UTA poate să intre mâine în cărți dacă bate. Nu știu de ce se rezumă totul la FCSB.

Dar asta mă face să cred că e o mare problemă. Chestia asta, că «îmi doresc play-off cu FCSB», este o minciună sfruntată”, a mai spus Mihai Stoica.

Ce mă surprinde pe mine foarte tare e că Victor Angelescu e speriat de noi, nu de U Craiova. Păi, Craiova e la un punct în fața lor. Chiar așa o mare amenințare o reprezentăm noi, care nu suntem pe loc de play-off? Asta mă bucură. Mihai Stoica

FOTO: Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Ploiești

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 27 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 Oțelul 27 40 9 FCSB 26 40 10 UTA Arad 26 38 11 Farul 26 34 12 Petrolul 27 28 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 27 11

