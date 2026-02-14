„Are o mare problemă” Răspunsul lui MM Stoica după atacul lansat de Angelescu: „Mă surprinde că e speriat de FCSB, dar mă bucură” +20 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
„Are o mare problemă” Răspunsul lui MM Stoica după atacul lansat de Angelescu: „Mă surprinde că e speriat de FCSB, dar mă bucură”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 14.02.2026, ora 23:08
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului.
  • Oficialul campioanei României consideră că nu este sincer atunci când afirmă că își dorește ca FCSB să ajungă în play-off.

Angelescu a sugerat că eroarea comisă de arbitrul Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1 a fost în favoarea FCSB.

Mihai Stoica, răspuns pentru Angelescu, după ce a afirmat că Radu Petrescu o favorizează pe FCSB

Angelescu a afirmat că „toată lumea știe ce culori poartă pe sub haine” arbitrul, iar Mihai Stoica i-a răspuns:

„Înțeleg că, atunci când se referă la culori, se referă că Radu Petrescu ar fi fan FCSB. Păi, Victor Angelescu înseamnă că are o mare problemă cu memoria, este într-o mare eroare.

Radu Petrescu a arbitrat un meci pe Arena Națională, meciul nostru cu Rapid, și l-a eliminat pe Dawa degeaba. Acolo a fost o conlucrare perfectă cu Ghinguleac. A luat decizii împotriva noastră.

La un alt meci unde probabil că au rămas cu impresia că trebuia să se acorde o lovitură de pedeapsă pentru Rapid, la 2-1 pentru noi, înainte de faza aia, Radu Petrescu a închis ochii la un al doilea cartonaș galben la Petrila.

Trebuia eliminat la 2-1, nu se mai întâmpla faza aia. Radu Petrescu este unul dintre arbitrii care ne-a dezavantajat în mod evident în foarte multe meciuri”, a spus oficialul roș-albaștrilor, la Prima Sport

Orice poți să spui de Radu Petrescu, dar în niciun caz să spui că e un arbitru care ne-ar fi ajutat. Mihai Stoica

Mihai Stoica spune că nu doar FCSB profită de pasul greșit făcut de FC Argeș, ci și celelalte rivale din lupta pentru play-off.

„Să spunem că ar fi fost o mare viciere de rezultat aici și FC Argeș ar fi ocupat un loc de play-off și ar mai fi rămas două locuri vacante. Păi numai noi beneficiem?

Nu cumva beneficiază și Botoșani, și Universitatea Cluj, și CFR Cluj, chiar și Oțelul? UTA poate să intre mâine în cărți dacă bate. Nu știu de ce se rezumă totul la FCSB.

Dar asta mă face să cred că e o mare problemă. Chestia asta, că «îmi doresc play-off cu FCSB», este o minciună sfruntată”, a mai spus Mihai Stoica.

Ce mă surprinde pe mine foarte tare e că Victor Angelescu e speriat de noi, nu de U Craiova. Păi, Craiova e la un punct în fața lor. Chiar așa o mare amenințare o reprezentăm noi, care nu suntem pe loc de play-off? Asta mă bucură. Mihai Stoica

FOTO: Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Ploiești

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2743
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8Oțelul2740
9FCSB2640
10UTA Arad2638
11Farul2634
12Petrolul2728
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2711

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
Mihai Stoica liga 1 rapid Radu Petrescu fcsb victor angelescu
