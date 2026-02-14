Inter Milano - Juventus 3-2. Final incendiar în Derby D'Italia! Cristi Chivu (45 de ani) a obținut prima victorie importantă în fața unei rivale din Serie A.

Formația antrenată de român domină campionatul Italiei și a ajuns la 12 victorii în ultimele 13 runde.

Primă repriză a fost marcată de o simulare a lui Bastoni, care a dus la eliminarea lui Kalulu, dar și de două goluri marcate de Cambiaso, câte unul în fiecare poartă, astfel încât s-a intrat la pauză cu scor egal.

FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!

Finalul de meci a fost în schimb unul dramatic. Chivu a riscat tot în minutul 66, când l-a aruncat în luptă pe Pio Esposito, lângă Thuram și Lautaro.

Iar intențiile ofensive au dat roade în minutul 76, când chiar Esposito a marcat pentru 2-1. Locatelli a restabilit însă egalitatea în minutul 83.

Partida părea că se îndreaptă spre o remiză, dar Zielinski a dat lovitura în minutul 90, cu un șut din afara careului, declanșând nebunia pe „Meazza”.

Inter își continuă marșul spre titlu. Are 12 victorii în ultimele 13 partide, singurul pas greșit fiind remiza cu Napoli, campioana en titre, scor 2-2. Echipa lui Chivu are 8 puncte avans față de Milan, 12 față de Napoli și 15 față de AS Roma și Juventus. Primele 3 au un meci mai puțin disputat.

Pentru Chivu urmează două deplasări, la Bodo/Glimt, miercuri, în Liga Campionilor, și la Lecce, sâmbătă.

Inter - Juventus 3-2

Au marcat: Cambiaso 17-ag., Esposito 76, Zielinski 90 / Cambiaso 26, Locatelli 83

Locatelli a restabilit egalitatea, dar Zielinski a adus victoria echipei lui Chivu în minutul 90.

Pio Esposito, copilul promovat de-a lungul anilor de Cristi Chivu, a dus scorul la 2-1, cu o lovitură de cap senzațională, din centrarea lui Dimarco.

În minutul 42, Kalulu a văzut al doilea galben, după un fault inexistent asupra lui Bastoni, și a fost trimis la vestiare.

Arbitrul din camera VAR nu poate interveni la astfel de faze, ci doar în cazul în care este vorba de un cartonaș roșu direct. IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Cambiaso își repară greșeala după doar 9 minute și marchează după ce a apărut la capătul unei centrări a lui McKennie, de pe partea dreaptă.

Luis Henrique încearcă să centreze de pe partea dreaptă, mingea este deviată de Cambiaso și îl prinde pe picior greșit pe Di Gregorio, care nu mai poate face nimic.

Echipele de start:

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - L. Martinez, Thuram

Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - L. Martinez, Thuram Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez, Cocchi, de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Diouf, Bonny, Pio Eposito

Di Gennaro, J. Martinez, Cocchi, de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Diouf, Bonny, Pio Eposito Antrenor: Cristian Chivu

Cristian Chivu Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Miretti - Conceicao, McKennie, Yildiz - David

Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Miretti - Conceicao, McKennie, Yildiz - David Rezerve: Perin, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Holm, Adzic, Kostic, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, Boga

Perin, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Holm, Adzic, Kostic, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, Boga Antrenor: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti Arbitru : Federico La Penna

: Federico La Penna Stadion: San Siro (Milano)

Rezumatul VIDEO. Inter - Juventus 3-2

Cristi Chivu: „Nu am simțit niciodată greutatea rivalității”

Aceasta este prima confruntare oficială între Cristian Chivu și Luciano Spalletti. O victorie cu Juventus ar însemna revanșa după înfrângerea din tur, 3-4.

„La Inter, nu ai timp să te gândești la nimic. În tur aveam nevoie să începem o serie pozitivă pentru că veneam după două înfrângeri consecutive în campionat.

Nu am simțit niciodată greutatea rivalității. Întotdeauna am tratat meciurile împotriva lui Juve sau Milan ca pe niște meciuri împotriva lui Ascoli, cu tot respectul.

Este un meci de interes la nivel global, nu doar la nivel național. Modul în care îl abordăm este important, mai ales împotriva unei echipe care domină și care poate pune probleme încă din start.

Dar campionatul este încă lung, iar un rezultat sau altul nu va face o mare diferență, decât la nivel moral sau psihologic”, a declarat Cristi Chivu la conferință, potrivit gazzetta.it.

Spalletti l-a pregătit pe Cristi Chivu la AS Roma, pentru 80 de partide, în perioada 2005-2007, românul semnând ulterior cu Inter.

Tehnicianul italian i-a pregătit și el pe „nerazzurri” mai târziu, în perioada în 2017-2019, timp de 90 de meciuri.

0-1 cu AC Milan a fost ultima înfrângere a lui Inter în Serie A, pe 23 noiembrie. De atunci, echipa este neînvinsă de 12 meciuri, cu 11 victorii și o remiză, și are cel mai bun atac al sezonului, cu 57 de goluri marcate

Juventus vine după trei deplasări fără gol marcat: a pierdut cu Cagliari (0–1) și la Bergamo cu Atalanta (0–3, în Cupa Italiei), a remizat la Monaco (0–0, în Liga Campionilor), singura excepție fiind succesul cu Parma, 4–1.

Luciano Spalletti nu a susținut conferința de presă de dinaintea meciului, , pentru ca tehnicianul să se poată concentra exclusiv pe partidă, conform corrieredellosport.it.

