„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
Cristi Chivu și problema portarului nerazzurro. Foto: Imago
Campionate

„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 11:56
  • Cristi Chivu revine sâmbătă în Serie A după 3-4 cu Club Brugge în Champions League. 
  • Gianluca Pagliuca, unul dintre portarii importanți ai istoriei lui Inter Milano, crede că antrenorul ar putea rezolva ca sezonul trecut o problemă similară. 
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Cristi Chivu nu se simte bine în Liga Campionilor. Inter a început acest sezon european cu două înfrângeri și are patru eșecuri la rând în Champions, șapte în ultimele opt meciuri!

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Chivu și punctul vulnerabil la Inter: portarul

Revine sâmbătă în Serie A, pe care o controlează cu autoritate: campion în 2026, lider și acum, după șase etape.

Joacă pe terenul Bolognei, locul 14, și speră să continue traseul pozitiv în Italia.

Chivu are 5 victorii, o remiză și două eșecuri la Inter în acest sezon în Serie A și Champions. Foto: Imago Chivu are 5 victorii, o remiză și două eșecuri la Inter în acest sezon în Serie A și Champions. Foto: Imago
Chivu are 5 victorii, o remiză și două eșecuri la Inter în acest sezon în Serie A și Champions. Foto: Imago

Dincolo de accidentări, are o problemă de rezolvat: portarul. Josep Martinez nu e în formă, a greșit și la 3-4 cu Club Brugge, după erorile de la 1-2 cu Real Madrid și 5-3 cu Udinese.

Pagliuca: „Când Sommer era criticat, Chivu l-a ținut în poartă. A avut dreptate”

Gianluca Pagliuca, fost mare portar nerazzurro, a abordat și acest subiect într-un interviu pentru Gazzetta.it.

„Îl apreciez pe Chivu, știe bine ce trebuie să facă”, a spus vicecampionul mondial din 1994.

Eroarea lui Martinez (dreapta) la 3-4 cu Club Brugge. Foto: Imago Eroarea lui Martinez (dreapta) la 3-4 cu Club Brugge. Foto: Imago
Eroarea lui Martinez (dreapta) la 3-4 cu Club Brugge. Foto: Imago

Acesta atrage atenția: „Amintiți-vă ce a făcut Chivu sezonul trecut! Când Sommer era criticat, l-a ținut în poartă. A avut dreptate. Va proceda la fel”.

Pagliuca a subliniat: „E drept că Martinez a greșit, dar nu se întâmplă totul din cauza lui”.

Pagliuca: „Chivu nu va lăsa pe nimeni în urmă”

În același timp, fostul internațional italian crede că tehnicianul îi va oferi timp de joc și rezervei Ivan Provedel, goalkeeperul transferat de la Lazio pentru 3 milioane de euro.

Pagliuca a cucerit Cupa UEFA cu Inter în 1998. Foto: Imago Pagliuca a cucerit Cupa UEFA cu Inter în 1998. Foto: Imago
Pagliuca a cucerit Cupa UEFA cu Inter în 1998. Foto: Imago

„Provedel va avea momentul lui. Chivu nu va lăsa pe nimeni în urmă, știe că are doi portari capabili”, a încheiat Pagliuca.

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