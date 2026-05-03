Theodor Jumătate Frumoasa lecție a campionului Chivu +17 foto
Opinii

Theodor Jumătate Frumoasa lecție a campionului Chivu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 00:22
  • Modest, calm, inteligent, Cristi Chivu a învățat pentru a fi astăzi antrenorul campion al Italiei. 
  • Le-a oferit jucătorilor lui Inter tot ce a știut. Și sufletul său.
  • Nerazzurrii i-au mulțumit cu jocul, cu victoriile, cu titlul Italiei.

Nu mai este nicio îndoială, nu mai așteptăm nicio clipă. De duminică seară, Cristi Chivu e campionul Serie A.

Ce poate fi mai înălțător decât să te aclame „Giuseppe Meazza”! Lumea nerazzurra se înclină în fața sa.

Inter, echipa prăbușită anul trecut, fără trofeu, spulberată de PSG în finala Ligii, e azi în vârful Italiei datorită lui.

Chivu nu s-a grăbit. A crescut cu juniorii

Ne-a oferit o lecție tuturor, de modestie și inteligență în același timp.

Ai încheiat o carieră frumoasă, de jucător, apoi o începi pe cealaltă, de antrenor, tot de jos. De acolo avansezi.

Nu s-a grăbit, nu a încercat să profite de numele său de fotbalist pentru a antrena la un club cunoscut, direct la prima formație.

Cristi Chivu. La 45 de ani, e campionul Italiei la primul sezon complet ca antrenor. Foto: Imago Cristi Chivu. La 45 de ani, e campionul Italiei la primul sezon complet ca antrenor. Foto: Imago
Cristi Chivu. La 45 de ani, e campionul Italiei la primul sezon complet ca antrenor. Foto: Imago

A învățat să fie antrenor, s-a pregătit șase ani la academia Interului, a crescut odată cu copiii, cu juniorii, de la U14 la U19, și de-abia după aceea a trecut la seniori.

La seniori, tot mai sus. Parma și Inter

În Italia, unde în altă parte, o țară pe care o cunoaște bine, la fel de bine îi cunoaște fotbalul.

A riscat cu Parma, a salvat Parma, menținând-o în elită. Era încă o treaptă urcată pe scara fotbalului.

Atunci a făcut un pas mai mare, trei trepte o dată, la Inter. Dar el avea deja în spate șapte ani ca antrenor în 2025, știa ce se întâmplă în meseria lui, chiar dacă era prima echipă de seniori pe care o prelua la începutul sezonului.

Chivu cel contestat e campion și poate face eventul. El, după Mourinho

A avut dreptate Chivu când a spus că mulți îl considerau o soluție de compromis vara trecută, după Simone Inzaghi.

Mulți îl vedeau demis după maximum o jumătate de an la Inter și le răspunde acum tuturor. Are scudetto și poate cuceri Cupa Italiei, pe 13 mai.

Chivu, mereu parte a bucuriei golurilor, victoriilor, împreună cu jucătorii săi. Foto: Imago Chivu, mereu parte a bucuriei golurilor, victoriilor, împreună cu jucătorii săi. Foto: Imago
Chivu, mereu parte a bucuriei golurilor, victoriilor, împreună cu jucătorii săi. Foto: Imago

Nu mai e doar jucătorul Chivu care a realizat „tripla” campionat-cupă-Ligă, în 2010, cu Jose Mourinho. E antrenorul Chivu care are șansa eventului. I-a luat el locul lui Mou.

A depășit toate clipele dificile, a rezistat presiunii lui Conte și e azi primul

Calm, inteligent, a rezistat în războiul psihologic cu Conte, Allegri și Spalletti.

Nu a cedat în fața presiunii marilor nume ale Italiei. Mai ales Conte a încercat să-l destabilizeze!

A creat o echipă solidă, care poate câștiga, dar care știe și să depășească momentele dificile. Eliminarea neașteptată din Champions, dublu eșec cu debutanta Bodo/Glimt, înfrângerile cu Milan, Napoli și Juventus, în campionat…

A trecut de clipele grele și e acum deasupra tuturor rivalilor în Serie A. Clasamentul contează și acest clasament arată unde e Inter pe 3 mai 2026. Prima, la 12 puncte de Napoli, 15 de Milan și 17 de Juventus.

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Ce a creat Chivu la Inter în acest an. Le-a oferit sufletul său jucătorilor

În vestiar, a creat o echipă, a format tineri și a redat jucători importanți fotbalului: Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Marcus Thuram…

L-a păstrat pe Hakan în lot după o vară complicată, în 2025, i-a oferit încredere absolută, transformându-l în centrul de echilibru al echipei. Și pe Dimarco în fundașul-extremă care marchează și pasează decisiv mai mult ca niciodată. 

Așa a discutat cu Dimarco și cu toți jucătorii nerazzurri. Foto: Imago Așa a discutat cu Dimarco și cu toți jucătorii nerazzurri. Foto: Imago
Așa a discutat cu Dimarco și cu toți jucătorii nerazzurri. Foto: Imago

A discutat cu Thuram, explicându-i ce trebuie să facă pentru a regăsi calea spre plasă, spre gol.

L-a susținut sută la sută pe Bastoni când era atacat de o țară întreagă.

Le-a demonstrat tuturor jucătorilor cât de mult ține la ei, cât se implică în fiecare antrenament, în fiecare joc.

Le-a arătat ce înseamnă fiecare gol pentru el. Deasupra nerazzurrilor, în grămada bucuriei.

Le-a dăruit tot sufletul său și jucătorii i-au mulțumit astfel. Cu victorii. Cu acest titlu al Italiei. Și cu îmbrățișarea lor.

antrenor CAMPION serie a Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Stranieri
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Citește mai mult
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Stranieri
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Citește mai mult
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Superliga
03.05
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Citește mai mult
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Campionate
03.05
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Citește mai mult
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
01:03
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
00:16
Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
 Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Superliga
03.05
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO. Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește mai mult
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
Alte sporturi
03.05
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă, încă o victorie mare la Mondiale
Citește mai mult
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Stranieri
00:26
S-a întors Louis Munteanu VIDEO. A marcat din nou pentru DC United: „dublă” cu New York City FC
Citește mai mult
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share