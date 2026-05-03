Modest, calm, inteligent, Cristi Chivu a învățat pentru a fi astăzi antrenorul campion al Italiei.

Le-a oferit jucătorilor lui Inter tot ce a știut. Și sufletul său.

Nerazzurrii i-au mulțumit cu jocul, cu victoriile, cu titlul Italiei.

Nu mai este nicio îndoială, nu mai așteptăm nicio clipă. De duminică seară, Cristi Chivu e campionul Serie A.

Ce poate fi mai înălțător decât să te aclame „Giuseppe Meazza”! Lumea nerazzurra se înclină în fața sa.

Inter, echipa prăbușită anul trecut, fără trofeu, spulberată de PSG în finala Ligii, e azi în vârful Italiei datorită lui.

Chivu nu s-a grăbit. A crescut cu juniorii

Ne-a oferit o lecție tuturor, de modestie și inteligență în același timp.

Ai încheiat o carieră frumoasă, de jucător, apoi o începi pe cealaltă, de antrenor, tot de jos. De acolo avansezi.

Nu s-a grăbit, nu a încercat să profite de numele său de fotbalist pentru a antrena la un club cunoscut, direct la prima formație.

Cristi Chivu. La 45 de ani, e campionul Italiei la primul sezon complet ca antrenor. Foto: Imago

A învățat să fie antrenor, s-a pregătit șase ani la academia Interului, a crescut odată cu copiii, cu juniorii, de la U14 la U19, și de-abia după aceea a trecut la seniori.

La seniori, tot mai sus. Parma și Inter

În Italia, unde în altă parte, o țară pe care o cunoaște bine, la fel de bine îi cunoaște fotbalul.

A riscat cu Parma, a salvat Parma, menținând-o în elită. Era încă o treaptă urcată pe scara fotbalului.

Atunci a făcut un pas mai mare, trei trepte o dată, la Inter. Dar el avea deja în spate șapte ani ca antrenor în 2025, știa ce se întâmplă în meseria lui, chiar dacă era prima echipă de seniori pe care o prelua la începutul sezonului.

Chivu cel contestat e campion și poate face eventul. El, după Mourinho

A avut dreptate Chivu când a spus că mulți îl considerau o soluție de compromis vara trecută, după Simone Inzaghi.

Mulți îl vedeau demis după maximum o jumătate de an la Inter și le răspunde acum tuturor. Are scudetto și poate cuceri Cupa Italiei, pe 13 mai.

Chivu, mereu parte a bucuriei golurilor, victoriilor, împreună cu jucătorii săi. Foto: Imago

Nu mai e doar jucătorul Chivu care a realizat „tripla” campionat-cupă-Ligă, în 2010, cu Jose Mourinho. E antrenorul Chivu care are șansa eventului. I-a luat el locul lui Mou.

A depășit toate clipele dificile, a rezistat presiunii lui Conte și e azi primul

Calm, inteligent, a rezistat în războiul psihologic cu Conte, Allegri și Spalletti.

Nu a cedat în fața presiunii marilor nume ale Italiei. Mai ales Conte a încercat să-l destabilizeze!

A creat o echipă solidă, care poate câștiga, dar care știe și să depășească momentele dificile. Eliminarea neașteptată din Champions, dublu eșec cu debutanta Bodo/Glimt, înfrângerile cu Milan, Napoli și Juventus, în campionat…

A trecut de clipele grele și e acum deasupra tuturor rivalilor în Serie A. Clasamentul contează și acest clasament arată unde e Inter pe 3 mai 2026. Prima, la 12 puncte de Napoli, 15 de Milan și 17 de Juventus.

Ce a creat Chivu la Inter în acest an. Le-a oferit sufletul său jucătorilor

În vestiar, a creat o echipă, a format tineri și a redat jucători importanți fotbalului: Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Marcus Thuram…

L-a păstrat pe Hakan în lot după o vară complicată, în 2025, i-a oferit încredere absolută, transformându-l în centrul de echilibru al echipei. Și pe Dimarco în fundașul-extremă care marchează și pasează decisiv mai mult ca niciodată.

Așa a discutat cu Dimarco și cu toți jucătorii nerazzurri. Foto: Imago

A discutat cu Thuram, explicându-i ce trebuie să facă pentru a regăsi calea spre plasă, spre gol.

L-a susținut sută la sută pe Bastoni când era atacat de o țară întreagă.

Le-a demonstrat tuturor jucătorilor cât de mult ține la ei, cât se implică în fiecare antrenament, în fiecare joc.

Le-a arătat ce înseamnă fiecare gol pentru el. Deasupra nerazzurrilor, în grămada bucuriei.

Le-a dăruit tot sufletul său și jucătorii i-au mulțumit astfel. Cu victorii. Cu acest titlu al Italiei. Și cu îmbrățișarea lor.