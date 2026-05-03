Valeriu Iftime (65 de ani), patronul echipei FC Botoșani, a comentat situația actuală de la FCSB, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep.

Antrenorul a părăsit-o pe campioana României după doar 5 meciuri.

După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă și refuzul lui Elias Charalambous de a reveni la club, gruparea bucureșteană caută în continuare un antrenor care să preia echipa înainte de barajul pentru calificarea în Conference League.

Valeriu Iftime: „Un antrenor de antrenor trebuie acolo”

Valeriu Iftime consideră că viitorul antrenor al celor de la FCSB va avea o misiune dificilă în a colabora cu Gigi Becali.

Întrebat dacă Elias Charalambous ar trebui să se întoarcă la FCSB, patronul clubului FC Botoșani a precizat:

„Nu, nu. Charalambous a fost un antrenor bun pentru FCSB. Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările.

Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni. Nu știu dacă trebuie un antrenor român, poate și străin, dar lasă-l în pace și ajungi în Champions League. Un antrenor de antrenor trebuie acolo. Dacă face asta, FCSB o să fie echipă europeană an de an.

În condițiile actuale, FCSB nu are nicio șansă. Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

FCSB vine după înfrângerea suferită, vineri, cu Csikszereda, scor 0-1, în etapa 7 din play-out-ul Ligii 1.

Până la finalul sezonului, campioana României mai are de disputat două meciuri:

Unirea Slobozia (acasă), etapa 8

Hermannstadt (deplasare), etapa 9

Mihai Stoica: „Dacă nu acceptă asta, mergem la următorul nume”

Întrebat despre condițiile pe care FCSB i le va impune noului antrenor, Mihai Stoica a declarat:

„Am purtat o discuţie cu Alin Stoica şi i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa şi analistul video Ionuţ Zottu fac parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni, este o condiţie pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toţi antrenorii pe care îi am pe listă, condiţia asta, pot veni cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

FCSB, obligată să găsească antrenor cu licență PRO

FCSB a obținut matematic calificarea la barajul pentru Conference League, după victoria cu Petrolul, scor 3-1, cu 3 etape rămase de jucat în play-out.

Rădoi a demisionat pe 21 aprilie, iar din acel moment, conform regulamentului, FCSB are la dispoziție o lună în care poate merge pe o variantă de antrenor care să nu aibă licența Pro, după care clubul va fi obligat să respecte regula impusă de UEFA.

Practic, poate termina meciurile din play-out cu cuplul Lucian Filip - Alin Stoica. Două meciuri au fost deja bifate, 3-1 cu Petrolul și 0-1 cu Csikszereda și mai urmează: Unirea Slobozia (pe 11 mai) și Hermannstadt (16-17 mai).

Semifinala barajului pentru Conference e programată în weekend-ul 23-24 mai. FCSB va disputa acest meci, aproape sigur pe teren propriu, în compania lui FC Botoșani sau a lui Csikzereda, cu șanse mari în dreptul grupării moldovene.

Dacă va câștiga, atunci pe 31 mai se va juca finala pentru ultimul loc de Europa, pe terenul formației care se va clasa pe locul 4 în play-off, poziție pe care în momentul de față se regăsește Dinamo.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 7 32 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 7 29 12 Farul Constanța 7 25* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 7 12 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport