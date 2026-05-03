„N-are nicio șansă” Valeriu Iftime, despre soarta  viitorului antrenor de la FCSB: „Charalambous a scăpat ca dintr-un lagăr” +10 foto
Valeriu Iftime
Superliga

„N-are nicio șansă” Valeriu Iftime, despre soarta viitorului antrenor de la FCSB: „Charalambous a scăpat ca dintr-un lagăr”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 16:47
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 16:47
  • Valeriu Iftime (65 de ani), patronul echipei FC Botoșani, a comentat situația actuală de la FCSB, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep.
  • Antrenorul a părăsit-o pe campioana României după doar 5 meciuri.

După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă și refuzul lui Elias Charalambous de a reveni la club, gruparea bucureșteană caută în continuare un antrenor care să preia echipa înainte de barajul pentru calificarea în Conference League.

„Situația e neplăcută” Pleacă jucătorul care a jucat doar 113 minute la FCSB: „A fost un contract excelent”
Citește și
„Situația e neplăcută” Pleacă jucătorul care a jucat doar 113 minute la FCSB: „A fost un contract excelent”
Citește mai mult
„Situația e neplăcută” Pleacă jucătorul care a jucat doar 113 minute la FCSB: „A fost un contract excelent”

Valeriu Iftime: „Un antrenor de antrenor trebuie acolo

Valeriu Iftime consideră că viitorul antrenor al celor de la FCSB va avea o misiune dificilă în a colabora cu Gigi Becali.

Întrebat dacă Elias Charalambous ar trebui să se întoarcă la FCSB, patronul clubului FC Botoșani a precizat:

„Nu, nu. Charalambous a fost un antrenor bun pentru FCSB. Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările.

Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni. Nu știu dacă trebuie un antrenor român, poate și străin, dar lasă-l în pace și ajungi în Champions League. Un antrenor de antrenor trebuie acolo. Dacă face asta, FCSB o să fie echipă europeană an de an.

În condițiile actuale, FCSB nu are nicio șansă. Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

FCSB vine după înfrângerea suferită, vineri, cu Csikszereda, scor 0-1, în etapa 7 din play-out-ul Ligii 1.

Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (10).jpg
Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (10).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Până la finalul sezonului, campioana României mai are de disputat două meciuri:

  • Unirea Slobozia (acasă), etapa 8
  • Hermannstadt (deplasare), etapa 9

Mihai Stoica: „Dacă nu acceptă asta, mergem la următorul nume”

Întrebat despre condițiile pe care FCSB i le va impune noului antrenor, Mihai Stoica a declarat:

„Am purtat o discuţie cu Alin Stoica şi i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa şi analistul video Ionuţ Zottu fac parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni, este o condiţie pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toţi antrenorii pe care îi am pe listă, condiţia asta, pot veni cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

FCSB, obligată să găsească antrenor cu licență PRO

FCSB a obținut matematic calificarea la barajul pentru Conference League, după victoria cu Petrolul, scor 3-1, cu 3 etape rămase de jucat în play-out.

Rădoi a demisionat pe 21 aprilie, iar din acel moment, conform regulamentului, FCSB are la dispoziție o lună în care poate merge pe o variantă de antrenor care să nu aibă licența Pro, după care clubul va fi obligat să respecte regula impusă de UEFA.

Practic, poate termina meciurile din play-out cu cuplul Lucian Filip - Alin Stoica. Două meciuri au fost deja bifate, 3-1 cu Petrolul și 0-1 cu Csikszereda și mai urmează: Unirea Slobozia (pe 11 mai) și Hermannstadt (16-17 mai).

Semifinala barajului pentru Conference e programată în weekend-ul 23-24 mai. FCSB va disputa acest meci, aproape sigur pe teren propriu, în compania lui FC Botoșani sau a lui Csikzereda, cu șanse mari în dreptul grupării moldovene.

Dacă va câștiga, atunci pe 31 mai se va juca finala pentru ultimul loc de Europa, pe terenul formației care se va clasa pe locul 4 în play-off, poziție pe care în momentul de față se regăsește Dinamo.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB736
8UTA Arad632*
9FC Botoșani732
10Csikszereda730*
11Oțelul Galați729
12Farul Constanța725*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București712
*beneficiază de rotunjire

Citește și

„Situația e neplăcută” Pleacă jucătorul care a jucat doar 113 minute la FCSB: „A fost un contract excelent”
Superliga
16:07
„Situația e neplăcută” Pleacă jucătorul care a jucat doar 113 minute la FCSB: „A fost un contract excelent”
Citește mai mult
„Situația e neplăcută” Pleacă jucătorul care a jucat doar 113 minute la FCSB: „A fost un contract excelent”
Probleme mari înainte de Rapid - CFR Infirmeria giuleștenilor e plină! Lista celor  șapte accidentați. Costel Gâlcă a anunțat ce se va întâmpla cu Aioani
Superliga
15:31
Probleme mari înainte de Rapid - CFR Infirmeria giuleștenilor e plină! Lista celor șapte accidentați. Costel Gâlcă a anunțat ce se va întâmpla cu Aioani
Citește mai mult
Probleme mari înainte de Rapid - CFR Infirmeria giuleștenilor e plină! Lista celor  șapte accidentați. Costel Gâlcă a anunțat ce se va întâmpla cu Aioani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
gigi becali liga 1 fc botosani fcsb valeriu iftime
Știrile zilei din sport
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Stranieri
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Citește mai mult
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Stranieri
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Citește mai mult
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Superliga
03.05
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Citește mai mult
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Campionate
03.05
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Citește mai mult
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
01:03
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
00:16
Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
 Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Superliga
03.05
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO. Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește mai mult
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
Alte sporturi
03.05
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă, încă o victorie mare la Mondiale
Citește mai mult
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Stranieri
00:26
S-a întors Louis Munteanu VIDEO. A marcat din nou pentru DC United: „dublă” cu New York City FC
Citește mai mult
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share