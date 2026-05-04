U CRAIOVA - DINAMO 2-1. „Câinii” au răbufnit pe rețelele de socializare, după eroarea mare de arbitraj de la golul marcat de Steven Nsimba (29 de ani) în minutul 90+1.

La golul care a consemnat victoria „studenților”, atacantul Steven Nsimba s-a aflat în ofsaid la faza premergătoare golului.

Arbitrul asistent nu a ridicat fanionul, iar Cătălin Popa și Lucian Rusandu, arbitrii din camera VAR, nu au semnalat eroarea arbitrilor din teren.

Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare

Mai mulți jucători de la Dinamo au avut reacții dure la adresa arbitrajului pe rețelele de socializare, imediat după finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”.

Devis Epassy, portarul „alb-roșiilor” a postat o poză cu momentul în care Steven Nsimba a fost surprins în ofsaid, iar reacția sa a fost: „Nu e ofsaid? Asta e o glumă”. El a mai adăugat un emoji cu un clovn și a menționat contul oficial de Instagram al Superligii.

Colegul său din compartimentul defensiv, Maxime Sivis, a avut și el o reacție vehementă pe Instagram: „N-a fost ofsaid? Au o problemă cu Dinamo? Bineînțeles că da”

Kennedy Boateng a republicat un Instagram Story în care era prezentat un dialog ironic, referitor la eroarea de arbitraj:

Offsaid!

Arbitru: Pentru Dinamo?

Da.

Arbitru: Nu e penalty, nu vreau să verific.

Postarea a fost însoțită și de un mesaj dur: „O rușine mizerabilă!”.

Un alt dinamovist care a venit cu o reacție pe rețelele de socializare a fost Georgi Milanov. Bulgarul a postat o poză cu momentul în care Nsimba era în ofsaid, alături de un mesaj ironic: „Mulțumim foarte mult...”.

Crainicul clubului și realizator de emisiuni la 48 TV, Ștefan Știucă, a scris la rândul său: „Abjectiv, vomitiv, rușine, hoților!”.

