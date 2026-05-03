U Craiova a învins Dinamo, scor 2-1, în etapa #7 din play-off-ul Ligii 1, după un gol controversat marcat în prelungiri.

În urma acestui rezultat, oltenii rămân pe primul loc, cu 45 de puncte, 3 în fața celor de la U Cluj, cu 3 etape rămase până la finalul sezonului.

U Craiova și Dinamo au oferit un derby cu de toate pe „Ion Oblemenco”. Primele 45 de minute au adus mai multe ocazii la ambele porți, dar cei doi portari au fost mereu la post.

U CRAIOVA - DINAMO 2-1 . Oltenii, cu o mână pe titlu de campioană

Repriza secundă a început rău pentru „câini” și Zeljko Kopic. Alberto Soro s-a accidentat grav, după ce a aterizat pe umăr, în urma unui duel cu Anzor.

Fotbalistul spaniol a fost scos pe targă și dus direct la ambulanță pentru a fi transportat la spital.

Contrar cursului jocului, Dinamo a deschis scorul în minutul 59 prin Stoinov, aflat la prima sa reușită în tricoul roș-albilor.

Fundașul israelian s-a aflat la locul potrivit la un șut slab trimis de Cristi Mihai. Bucuria „câinilor” a durat doar două minute. Cicâldău a restabilit egalitatea, după ce l-a învins pe Epassy din două încercări.

Craiova, victorie după un gol controversat

Când totul se îndrepta spre 1-1, oltenii au reușit să dea lovitura în primul minut al prelungirilor prin Nsimba, care a marcat după o pasă excelentă a lui Băsceanu.

„Câinii” au protestat vehement, reclamând o poziție de ofsaid la Nsimba în faza care a dus la gol.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 6 42 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 7 30

*beneficiază de rotunjire

U Craiova - Dinamo 2-1

Au marcat: Cicâldău ('61), Nsimba ('90+1)/ Stoinov ('59)

25.171 de spectatori asistă la această partidă, 908 dintre aceștia o susțin pe Dinamo

Min.90+9 - Final de meci în Bănie! U Craiova se impune și este cu o mână pe titlu de campioană.

Min.90+5 - Opruț vede cartonașul galben după un fault fără minge la Mora.

Min.90+1 - GOL U Craiova, 2-1! Băsceanu trimise o pasă excelentă în adâncime, Nsimba se descotorosește de Boateng și îl învinge pe Epassy.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min.86 - O nouă modificare la Dinamo: iese Musi, intră Ikoko.

Min.79 - Dublă schimbare la Craiova: ies Matei și Cicâldău, intră Băsceanu și Băluță.

Min.78 - Mingea lovește bara lui Popescu după o lovitură de cap trimisă de Pop, în urma unei lovituri libere.

Min.72- Dublă modificare la Dinamo: ies Milanov și Pușcaș, intră Duțu și Pop.

Min.61- GOL Craiova, 1-1! Nsimba centrează la firul ierbii, Cicâldău șutează din cădere, Epassy respinge in extremis, dar nu mai are ce face la a doua încercare a jucătorului oltenilor.

Min.59 - GOL Dinamo, 0-1! Mihai șutează de la marginea careului, Stoinov pune latul și îl păcălește pe Popescu.

Min.57 - Dinamo cere o lovitură de pedeapsă, în urma unei lovituri libere, dar „centralul” face semn că jocul poate continua. Mingea iese în afara terenului, iar Coelho profită și schimbă: iese Etim, intră Nsimba.

Min.48 - Probleme pentru Dinamo. Soro se accidentează și nu mai poate continua partida. Fotbalistul „câinilor” este scos pe targă. Cristi Mihai este trimis pe teren de Kopic.

Min.46 - Meciul se reia. Schimbare la Craiova: iese Teles, intră Baiaram.

Min.45+3 - Final de primă repriză în Bănie

Prima repriză este prelungită cu minimum 3 minute

Min.40 - După un forcing la ambele porți jocul s-a echilibrat. Craiova domină teritorial, însă nu reușteste să pună probleme la poarta lui Epassy, în timp ce Dinamo caută să lovească pe contraatac.

Min.28 - Epassy se întinde serios și respinge în lateral un șut puternic trimis de Mora din afara careului.

Min.24 - Armstrong centrează excelent de pe partea dreaptă, Soro se înalță și reia cu capul din apropierea punctului cu var, însă Popescu intervine in extremis și respinge mingea în corner.

Min.20 - Bancu trimite o centrare din partea stângă, Mora reușește să ajungă la finalizare, însă reluarea sa cu capul trece mult pe lângă poartă.

Min.13 - Mora trimite un șut din apropierea careului de 16 metri, lateral dreapta, mingea este deviată de doi jucători ai lui Dinamo și iese în corner.

Min.10 - Screciu este deposedat de Musi la marginea careului, jucătorul lui Dinamo avansează și șutează, dar mingea este blocată de un fundaș al oltenilor.

Min.7 - Etim se resimte după un duel cu Pușcaș și are nevoie de îngrijiri medicale. Jucătorul Craiovei va putea continua partida.

Min.4 - Craiova inițiază o acțiune rapid pe partea stângă. După un balon înalt aruncat la bătaie, Matei încearcă un voleu din jurul punctului cu var, dar bărbierește mingea, iar Epassy prinde fără probleme.

Min.1 - Start de meci pe „Ion Oblemenco”

U.Craiova - L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - D. Matei, Etim, Teles

Rezerve : Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu

Antrenor : Filipe Coelho

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore , Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong

Rezerve : Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

În mod surprinzător, Coelho a ales să înceapă acest duel fără cei trei mai buni marcatori din acest sezon: Ștefan Baiaram, Al Hamlawi și Nsimba

Incert pentru această partidă, Cătălin Cîrjan a făcut deplasarea cu echipa și a fost lăsat pe bancă de Zeljko Kopic pentru a doua etapă consecutive. Runda trecută, căpitanul lui Dinamo a intrat și a înscris golul doi în meciul cu Rapid, 3-1.

Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Marica Mihai Marius, Vornicu Adrian, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Rusandu Lucian

Stadion: „Ion Oblemenco"

Dinamo are probleme de lot înaintea duelului cu formația antrenată de Filipe Coelho. „Câinii” nu se vor putea baza pe mijlocașul Andrei Mărginean, care nu s-a recuperat după accidentarea suferită în semifinalele Cupei.

În plus, Adrian Mazilu a suferit o hernie inghinală și este incert. Și căpitanul echipei, Cătălin Cîrjan, ar putea lipsi în meciul de duminică, din cauza unei lovituri la genunchi.

Înaintea duelului direct, Craiova ocupă locul 2 în play-off, cu 42 de puncte, la egalitate cu liderul U Cluj, care are un meci în plus disputat. Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte.

Filipe Coelho, înainte de meciul cu Dinamo: „Detaliile și determinarea vor decide partida”

„Este următorul meci, deci este cel mai important, împotriva unei echipe cu care am jucat zilele trecute. Știm că au o echipă valoroasă, care vrea să obțină victoria în campionat.

Știm că pot juca în sisteme diferite, au jucători care pot dezechilibra oricând jocul. Sunt foarte puternici la fazele fixe.

Este o echipă căreia îi place să aibă posesia balonului, cu o dinamică foarte bună în timpul partidei. Detaliile și determinarea vor decide partida și nu trebuie să pierdem focusul nici măcar o secundă în timpul jocului.

Trecutul nu este important pentru următorul joc. Fiecare meci are o poveste a lui. Trebuie să demonstrăm și să arătăm că ne dorim toate cele trei puncte puse în joc.

Obiectivul nostru este să ne focusăm pe treaba noastră, pe ce trebuie să facem. Știm că trebuie să fim la un nivel extrem de ridicat ca să reușim să câștigăm”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Cred că strategia va fi diferită din partea noastră, poate și din partea lor. Este pentru prima oară când îi vom înfrunta pe teren propriu cu mine în postura de antrenor. Sper că alături de suporterii noștri să fim mult mai puternici decât am fost înainte. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Zeljko Kopic: „Jucătorii sunt într-o stare de spirit foarte bună”

„Acesta este fotbalul, am avut foarte multe momente bune în ultimele meciuri, am avut niște rezultate pozitive.

După eliminarea din Cupă, nu a fost ușor să ne recuperăm fizic și mental și emoțional pentru meciul cu Rapid. Totuși, echipa a arătat din nou un nivel ridicat de încredere și profesionalism, oferind totul pentru club. Victoria obținută în fața Rapidului a fost foarte importantă pentru noi.

În această săptămână ne-am concentrat în principal pe recuperare și pregătire tactică. Jucătorii sunt într-o stare de spirit foarte bună, suntem motivați să facem un meci bun și să luptăm.

Știm că va fi un meci dificil, împotriva unui adversar de calitate, dar mă aștept la un stadion plin, cu multă energie, iar noi suntem pregătiți pentru un joc bun.

În ceea ce privește presiunea, nu pregătim niciun meci gândindu-ne cine e pus mai mult sub presiune. Eu vreau să existe presiune la fiecare meci pentru echipa mea, fără să fac diferențe mari. Avem propriul mod de a pregăti partidele și de a ne motiva.

Jucătorii noștri nu sunt copii, toți știu unde ne aflăm, pentru ce luptăm și pentru ce luptă Craiova în acest moment. Desigur, presiunea există, dar face parte din viața noastră de zi cu zi aici, la Dinamo”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Informații interesante despre U Craiova - Dinamo

Universitatea Craiova este echipa cu cele mai multe victorii pe teren propriu – 13. Mai mult, oltenii au marcat cel puțin un gol în 17 dintre cele 18 meciuri jucate acasă.

4 februarie 2026, Farul - Dinamo 2-3; a fost ultimul succes bifat de bucureșteni în SuperLigă din postura de vizitatori. Au urmat afară două remize și trei înfrângeri.

Nouă dintre cele 16 goluri marcate de craioveni din faze fixe au fost înscrise în urma unor cornere.

34 dintre cele 51 de goluri reușite de dinamoviști au fost izbutite în repriza secundă, dintre care 15 după minutul 75.

Sunt formațiile care au cea mai bună medie a posesiei din acest play-off (6 etape), Dinamo 55 %, Universitatea Craiova - 54,5 %.

Doar 102 șuturi s-au tras pe spațiul porții oltenilor pe durata întregului sezon, cele mai puține dintre toate cele 16 competitoare. Universitatea Craiova este urmată în top de Dinamo - 117 șuturi pe poartă contra.

Câte trei jucători din fiecare tabără au peste 10 contribuții ofensive în ediția curentă:

Ștefan Baiaram - 13 (7 goluri, 6 pase decisive)

Steven Nsimba - 12 (9 goluri, 3 pase decisive)

Assad Al-Hamlawi - 11 (9 goluri, 2 pase decisive)

Cătălin Cîrjan - 13 (7 goluri, 6 pase decisive)

Daniel Armstrong - 13 (6 goluri, 7 pase decisive)

Alexandru Musi - 11 (6 goluri, 2 pase decisive, 3 penalty-uri scoase și transformate de un alt coleg)

14.938 este media de spectatori pe meci înregistrată de Universitatea Craiova în sezonul curent, locul 1 la acest capitol.

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 27 ori, de 14 ori au câștigat oltenii, de patru ori au învins bucureștenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci în Superligă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 15 dispute directe din campionat, interval în care alb-albaștrii s-au impus de 11 ori.

Cea mai recentă confruntare din prima ligă: 19 martie 2026, Dinamo - Universitatea Craiova 0-1, gol marcat de Monday Etim, conform lpf.ro.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 7 42 2 U Craiova 6 42 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

