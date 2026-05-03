Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale +11 foto
Bernadette Szocs este cea mai bine cotată jucătoare din echipa României, ocupând locul 26 mondial (foto: ITTF)
Alte sporturi

Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă, încă o victorie mare la Mondiale

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 21:26
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 02:24
  • Selecționata feminină a României (locul 7 mondial) continuă parcursul excelent la Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Londra și visează cu încredere la o medalie.
  • România va întâlni Țările de Jos în „șaisprezecimi”.

„Tricolorele”, vicecampioane europene, au învins duminică seara reprezentativa Taiwanului (locul 6 mondial), scor 3-1, și intră pe tabloul eliminatoriu din postura de cap de serie numărul 4.

U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește și
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO. Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește mai mult
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!

Naționala feminină a României a devenit favorită la o medalie istorică la Mondiale

România a început mai greu confruntarea, după ce Bernadette Szocs a pierdut primul meci, 1-3, în fața lui Peng Yu-Han. Deși a condus cu 8-3 în debutul partidei, Szocs nu a reușit să gestioneze avantajul și a scăpat din mână setul. Berni a avut o tresărire de orgoliu și a câștigat 11-2 actul secund, dar a cedat în cele din urmă, fiind incomodată vizibil de stilul dificil al adversarei.

Egalarea a venit rapid prin Andreea Dragoman, care a făcut un meci mare contra lui Yeh Yi-Tian, impunându-se cu 3-1. Seturile trei și patru, câștigate dramatic cu 19-17 și 13-11, au schimbat cursul meciului.

Samara, autoritate totală

Eliza Samara a adus punctul de 2-1 după o prestație sigură în fața lui Wu Ying Syuan. Victoria cu 3-0 a fost una categorică, serviciul fiind decisiv în economia meciului.

Berni Szocs a revenit mult mai sigură la masă și a închis confruntarea fără emoții, 3-0 cu Yeh Yi-Tian.

Rezultatele meciurilor România - Taipei 3-1:

  • Bernadette Szocs - Peng Yu-Han 1-3 (9-11, 11-2, 6-11, 9-11)
  • Andreea Dragoman - Yeh Yi-Tian 3-1 (12-10, 7-11, 19-17, 13-11)
  • Eliza Samara - Wu Ying Syuan 3-0 (12-10, 11-9, 11-7)
  • Bernadette Szocs - Yeh Yi-Tian 3-0 (11-6, 11-9, 12-10)

În primele două meciuri din Grupa 1A, tricolorele au pierdut 0-3 cu China (1 mondial) și au învins 3-2 Coreea de Sud (3 mondial).

Berni Szocs este cea mai bună jucătoare a României (foto: ITTF)
Berni Szocs este cea mai bună jucătoare a României (foto: ITTF)

Galerie foto (11 imagini)

Echipele României prezente la CM 2026 (foto: FRTM) Echipele României prezente la CM 2026 (foto: FRTM) Echipa feminină a României (foto: FRTM) Eduard Ionescu (foto: ITTF) Darius Movileanu (foto: ITTF)
+11 Foto
labels.photo-gallery

România, culoar favorabil pentru o semifinală cu China

În urma acestui rezultat, România a încheiat pe locul 2 în Grupa 1 (Stage 1A), în spatele campioanei mondiale China.

Tricolorele intră pe tabloul de 32 în postura de cap de serie numărul 4, cu perspective solide de a avansa până în fazele superioare ale competiției și a juca pentru o medalie.

Un traseu favorabil le poate duce pe tricolore până în semifinale, acolo unde ar putea întâlni din nou marea putere a tenisului de masă mondial, China.

Drumul României spre medalie:

  • șaisprezecimi: Țările de Jos (39 mondial)
  • optimi: Egipt (8)/Slovacia
  • sferturi: Franța (5) /Elveția/Portugalia/Italia
  • semifinale: China (1)

România este favorită 4, iar Germania favorită 3 din cauza modului în care s-a făcut departajarea între echipele clasate pe locul 2 în cele două grupe de elită.

Deși ambele selecționate au terminat cu câte 5 puncte, diferența s-a făcut la meciaverajul general. Germania a încheiat Grupa 2 cu un bilanț de 7-4, în timp ce România a avut 6-6.

Germania a profitat de faptul că a evoluat într-o grupă în care, pe lângă Japonia (locul 2 mondial) și Franța (locul 5), a avut și un adversar mult mai slab cotat, Anglia (locul 57 mondial), ceea ce a permis obținerea unui meciaveraj mai bun. Grupa 2 a fost câștigată de Japonia, care va fi favorită numărul 2 pe tablou.

Tragerea la sorți a tabloului eliminatoriu este programată în această seară.

Băieții, cu Polonia în „șaiprezecimi” la Mondiale

Naționala masculină de tenis de masă a României, vicecampioană europeană, a câștigat Grupa 9 din Stage 1B și s-a calificat pe tabloul eliminatoriu, după un parcurs perfect în faza grupelor.

Rezultate România:

  • România - Benin 3-0
  • România - Argentina 3-0
  • România - Peru 3-1

Naționala masculină, formată din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate, întâlnește Polonia în „șaisprezecimi”. Învigătoarea va juca în optimi cu campioana mondială China, care și-a pierdut statutul de favorită, după ce a suferit două înfrângeri în grupa 1A: 1-3 cu Coreea de Sud și 2-3 cu Suedia.

Citește și

Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Campionate
23:39
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Citește mai mult
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
PAOK, victorie crucială  Echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat derby-ul cu Olympiacos și rămâne în cursa pentru Liga Campionilor
Stranieri
21:57
PAOK, victorie crucială Echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat derby-ul cu Olympiacos și rămâne în cursa pentru Liga Campionilor
Citește mai mult
PAOK, victorie crucială  Echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat derby-ul cu Olympiacos și rămâne în cursa pentru Liga Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
tenis de masa Elizabeta Samara romania taipei bernadette szocs cm tenis de masa andreea dragoman
Știrile zilei din sport
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Stranieri
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Citește mai mult
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Stranieri
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Citește mai mult
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Superliga
03.05
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Citește mai mult
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Campionate
03.05
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Citește mai mult
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
01:03
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
00:16
Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
 Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Superliga
03.05
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO. Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește mai mult
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
Alte sporturi
03.05
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă, încă o victorie mare la Mondiale
Citește mai mult
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Stranieri
00:26
S-a întors Louis Munteanu VIDEO. A marcat din nou pentru DC United: „dublă” cu New York City FC
Citește mai mult
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share