Selecționata feminină a României (locul 7 mondial) continuă parcursul excelent la Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Londra și visează cu încredere la o medalie.

România va întâlni Țările de Jos în „șaisprezecimi”.

„Tricolorele”, vicecampioane europene, au învins duminică seara reprezentativa Taiwanului (locul 6 mondial), scor 3-1, și intră pe tabloul eliminatoriu din postura de cap de serie numărul 4.

Naționala feminină a României a devenit favorită la o medalie istorică la Mondiale

România a început mai greu confruntarea, după ce Bernadette Szocs a pierdut primul meci, 1-3, în fața lui Peng Yu-Han. Deși a condus cu 8-3 în debutul partidei, Szocs nu a reușit să gestioneze avantajul și a scăpat din mână setul. Berni a avut o tresărire de orgoliu și a câștigat 11-2 actul secund, dar a cedat în cele din urmă, fiind incomodată vizibil de stilul dificil al adversarei.

Egalarea a venit rapid prin Andreea Dragoman, care a făcut un meci mare contra lui Yeh Yi-Tian, impunându-se cu 3-1. Seturile trei și patru, câștigate dramatic cu 19-17 și 13-11, au schimbat cursul meciului.

Samara, autoritate totală

Eliza Samara a adus punctul de 2-1 după o prestație sigură în fața lui Wu Ying Syuan. Victoria cu 3-0 a fost una categorică, serviciul fiind decisiv în economia meciului.

Berni Szocs a revenit mult mai sigură la masă și a închis confruntarea fără emoții, 3-0 cu Yeh Yi-Tian.

Rezultatele meciurilor România - Taipei 3-1:

Bernadette Szocs - Peng Yu-Han 1-3 (9-11, 11-2, 6-11, 9-11)

Andreea Dragoman - Yeh Yi-Tian 3-1 (12-10, 7-11, 19-17, 13-11)

Eliza Samara - Wu Ying Syuan 3-0 (12-10, 11-9, 11-7)

Bernadette Szocs - Yeh Yi-Tian 3-0 (11-6, 11-9, 12-10)

În primele două meciuri din Grupa 1A, tricolorele au pierdut 0-3 cu China (1 mondial) și au învins 3-2 Coreea de Sud (3 mondial).

România, culoar favorabil pentru o semifinală cu China

În urma acestui rezultat, România a încheiat pe locul 2 în Grupa 1 (Stage 1A), în spatele campioanei mondiale China.

Tricolorele intră pe tabloul de 32 în postura de cap de serie numărul 4, cu perspective solide de a avansa până în fazele superioare ale competiției și a juca pentru o medalie.

Un traseu favorabil le poate duce pe tricolore până în semifinale, acolo unde ar putea întâlni din nou marea putere a tenisului de masă mondial, China.

Drumul României spre medalie:

șaisprezecimi: Țările de Jos (39 mondial)

optimi: Egipt (8)/Slovacia

sferturi: Franța (5) /Elveția/Portugalia/Italia

semifinale: China (1)

România este favorită 4, iar Germania favorită 3 din cauza modului în care s-a făcut departajarea între echipele clasate pe locul 2 în cele două grupe de elită.

Deși ambele selecționate au terminat cu câte 5 puncte, diferența s-a făcut la meciaverajul general. Germania a încheiat Grupa 2 cu un bilanț de 7-4, în timp ce România a avut 6-6.

Germania a profitat de faptul că a evoluat într-o grupă în care, pe lângă Japonia (locul 2 mondial) și Franța (locul 5), a avut și un adversar mult mai slab cotat, Anglia (locul 57 mondial), ceea ce a permis obținerea unui meciaveraj mai bun. Grupa 2 a fost câștigată de Japonia, care va fi favorită numărul 2 pe tablou.

Tragerea la sorți a tabloului eliminatoriu este programată în această seară.

Băieții, cu Polonia în „șaiprezecimi” la Mondiale

Naționala masculină de tenis de masă a României, vicecampioană europeană, a câștigat Grupa 9 din Stage 1B și s-a calificat pe tabloul eliminatoriu, după un parcurs perfect în faza grupelor.

Rezultate România:

România - Benin 3-0

România - Argentina 3-0

România - Peru 3-1

Naționala masculină, formată din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate, întâlnește Polonia în „șaisprezecimi”. Învigătoarea va juca în optimi cu campioana mondială China, care și-a pierdut statutul de favorită, după ce a suferit două înfrângeri în grupa 1A: 1-3 cu Coreea de Sud și 2-3 cu Suedia.

