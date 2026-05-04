„Cineva de la CCA/FRF ne «iubește» mult” Andrei Nicolescu, apel public după eroarea de arbitraj: „Dacă nu suntem uniți, vom plânge toți, pe rând”

U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor” a răbufnit după înfrângerea din Bănie și a avut un mesaj pentru toate cluburile din Liga 1.

Formația antrenată de Zeljko Kopic a plecat cu mâna goală de pe „Ion Oblemenco”, după un gol marcat de Steven Nsimba (29 de ani) în minutul 90+1.

Reușita a fost însă validată eronat de brigada de arbitri, deoarece arbitrul francez se afla într-o poziție neregulamentară în construcția fazei.

Eroarea a venit la doar o zi după declarațiile făcute de Andrei Nicolescu în legătură cu delegarea lui Cătălin Popa în camera VAR.

La finalul meciului din Bănie, președintele lui Dinamo, a răbufnit și a făcut un apel public către toate cluburile din Liga 1.

„Nici eu n-am nicio explicație. Am înțeles că deja au mai fost vreo 2-3 foști arbitri care și-au exprimat opinia pe faza asta. Ce ar mai fi de zis?

Înseamnă că cineva ne «iubește mult», ori la CCA, ori la Federație.

Am încercat, cumva, să responsabilizez pentru a nu avea astfel de discuții. Dacă ajungem exact în situația asta, înseamnă că toate cluburile, dacă nu suntem puternice și împreună în această problematică, vom fi, pe rând, în această situație.

Dacă nu înțelegem, încă o dată, mesajul acesta pe care l-am tot transmis cluburilor, să fim uniți și să ne spunem punctul de vedere, asta e.

Astăzi (n.r. duminică) e Dinamo, mâine va fi altcineva și vom plânge pe rând. Nu mai are rost să mai comentăm. Dacă nu suntem uniți, vom pierde toți, pe rând. E un mesaj clar.

Cluburile din Liga 1 se consideră prea puțini puternice și prea slabe ca să fie unite!”, a declarat Nicolescu la Prima Sport.

