Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului

alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 23:53
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 23:55
  • U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Steven Nsimba (29 de ani) a adus toate cele 3 puncte oltenilor, însă reușita sa a venit după o eroare gravă de arbitraj.

În construcția fazei care a decis derby-ul de pe „Ion Oblemenco, fotbalistul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

Venit din poziție neregulamentară, Nsimba a lovit mingea cu capul, apoi s-a luptat cu trei adversari pentru a rămâne în posesie. După 45 de secunde pe parcursul cărora Mihai și Boateng au atins balonul, încercând să-o respingă, Craiova a reușit să înscrie prin același Nsimba.

De precizat că asistenul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul. Iar, din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu nu au semnalat nimic neregulamentar.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei

Imediat după reușita atacantului introdus în repriza secundă, Zeljko Kopic și Florentin Petre au luat foc la marginea terenului.

Aceștia au protestatat vehement și au fost sancționați de Szabolcs Kovacs.

Constantin Zotta: „Ofsaid evident”

Constantin Zotta, fost arbitru FIFA, a analizat și el faza și crede că golul nu trebuia validat, fiind vorba despre o poziție neregulametară la Nsimba.

„Ofsaid sancționabil, cred că mai mare de un metru. Asistentul putea să intervină, a fost un ofsaid evident iar jucătorul în cauză a intrat în posesie. Ambele intervenții ale jucătorilor dinamoviști sunt prin procedee de alunecare.

În niciuna nu se poate considera că jucătorul controlează mingea și o poate trimite acolo unde dorește, că ar fi intrat în posesie, caz în care VAR-ul trebuia să intervină”, a declarat Constantin Zotta la Prima Sport.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova745
2U Cluj742
3CFR Cluj637*
4Dinamo734
5Rapid632
6FC Argeș730

*beneficiază de rotunjire

Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
