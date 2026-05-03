Yann Sommer (37 de ani), portarul titular de la Inter, se va despărți de „nerazzurri” la finalul sezonului, atunci când îi va expira contractul.

Ajuns la Inter în vara lui 2023, după transferul de la Bayern Munchen, Yann Sommer va fi nevoit să își caute un nou angajament din stagiunea următoare.

Gazzeta dello Sport informează că oficalii „nerazzurrilor”, în frunte cu Cristi Chivu, au decis să nu-i prelungească actuala înțelegere portarului elevețian, scadentă pe 1 iulie.

Yann Sommer pleacă de la Inter: „A fost deja informat de intențiile clubului”

„În timp ce un jucător al naționalei elvețiene, Manuel Akanji, rămâne la Inter până în 2028, un alt reprezentant își ia rămas bun de la Inter la finalul contractului.

Este vorba de Yann Sommer, care a fost deja informat de intenția clubului de a pune capăt colaborării după trei ani de suișuri și coborâșuri.

Sommer, care a câștigat titluri în Elveția și Germania, pleacă de la Inter cu două Scudetti, o Supercupă a Italiei și cu regretul unei finale de Ligă pierdute la scor împotriva lui PSG.

Chivu, care l-a apărat chiar și în cele mai critice momente ale sezonului său, îi va permite să joace până la sfârșit pentru a primi omagiul fanilor de pe San Siro, întotdeauna foarte amabili cu portarul”, informează sursa citată.

137 de meciuri are Sommer pentru Inter: a reușit să țină poarta intanctă în 65 de partide

Josep Martinez apără în finala Cupei Italiei

Dacă tehnicianul român se va baza pe Sommer în ultimele etape din Serie A, lucrurile se schimbă în ceea ce privește finala Cupei Italiei.

Josep Martinez, cel care a fost decisiv în parcursul lui Inter, va începe titular duelul cu Lazio, programat pe 13 mai.

„Finala Cupei Italiei va fi jucată de Josep Martinez, o figură cheie pe parcursul întregii competiții și o figură cheie în manșa secundă a semifinalei împotriva lui Como: spaniolul, după două sezoane ca rezervă, își joacă viitorul la Inter la sfârșitul acestui sezon”, mai notează sursa citată.

